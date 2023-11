LASK-Gegner: Saint-Gilloise feiert Jungstar Amoura, Liverpool patzt

Der LASK ist in seiner Europa-League-Gruppe weiterhin punktelos und muss am Donnerstag gegen Union Saint-Gilloise siegen, wenn man noch eine Chance auf den Aufstieg...

Der LASK ist in seiner Europa-League-Gruppe weiterhin punktelos und muss am Donnerstag gegen Union Saint-Gilloise siegen, wenn man noch eine Chance auf den Aufstieg haben will. Wir fassen die Leistungen der LASK-Gegner vom vergangenen Wochenende zusammen.

Union Saint-Gilloise – FC Brügge 2:1 (1:0) – xG 2.79 : 0.21

Der Donnerstags-Gegner des LASK, die Union Saint-Gilloise, bleibt in der belgischen Liga das Maß aller Dinge. Im Spitzenspiel gegen den FC Brügge, vor dem Spiel Sechster, blieb der LASK-Gegner höchst souverän und gewann dank seines neuen Shooting Stars Mohamed Amoura mit 2:1.

Saint-Gilloise ließ den FC Brügge kaum atmen. Der Traditionsklub kam nur in der Anfangsphase zu einer guten Chance, gab das Spiel dann aber völlig aus der Hand und die Gastgeber stürmten im Minutentakt. Ein tolles Fallrückziehertor von Amoura sorgte nach 22 Minuten für das 1:0.

In einer etwas besseren Drangperiode kam Brügge aber zum Ausgleich durch Maxim de Cuyper nach einer Stunde. Der Ausgleich brachte Saint-Gilloise allerdings nicht aus dem Konzept und nur acht Minuten später sorgte der pfeilschnelle Amoura mit seinem bereits siebten Saisontor für das 2:1 und damit den Endstand.

Am Ende wurde das 2:1 gegen Brügge aber doch noch zum Pyrrhussieg für den LASK-Gegner: Nach 80 Minuten musste Mittelfeldspieler Lazare Amani verletzungsbedingt ausgewechselt werden und nur zwei Minuten später ging auch Doppeltorschütze Amoura angeschlagen raus. In der Nachspielzeit vergab Kevin Rodriguez zudem noch einen Elfmeter.

Die Union Saint-Gilloise führte die belgische Pro League nun mit vier Punkten Vorsprung auf den RSC Anderlecht an. Der Vorsprung auf den nunmehrigen Siebten Brügge beträgt bereits zwölf Punkte.

Luton Town – Liverpool FC 1:1 (0:0) – xG 0.94 : 2.35

Neuerlicher Dämpfer für den Liverpool FC: Beim zu Hause noch sieglosen Aufsteiger aus Luton kam die Mannschaft von Jürgen Klopp nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei brachte der eingewechselte, offensive Mittelfeldspieler Tahith Chong Luton nach 80 Minuten sogar nach einem sauber ausgespielten Konter in Führung.

Luis Diaz, der zuletzt vor allem in den Schlagzeilen war, weil sein Vater in seiner kolumbianischen Heimat von Bewaffneten entführt und weiterhin nicht freigelassen wurde, wendete in der 95. Minute per Kopf doch noch die Blamage für Liverpool ab. Das 1:1 war aber dennoch nicht das, was sich die „Reds“ auswärts vor nur 11.000 Fans an der Kenilworth Road vorstellten.

Liverpool, das zu Hause zwar makellos agiert, auswärts aber schwächelt und nur zwei von sechs Premier-League-Partien in der Fremde gewinnen konnte, ist nun Dritter. Kurioserweise konnte man mit dem 1:1 bei Luton Arsenal überholen, das mit 0:1 in Newcastle verlor.

FC Toulouse – AC Le Havre 1:2 (0:0) – xG 3.05 : 1.68

Extrem enttäuschende Heimniederlage für den FC Toulouse gegen Aufsteiger Le Havre. Nach dem vermeidbaren 1:2 wartet das Team nun schon seit vier Ligue-1-Partien auf einen vollen Erfolg und rutschte auf den 14. Tabellenplatz ab.

Dabei spielte Toulouse eigentlich eine gute Partie, sammelte mehr als 3 xG, traf allerdings nur einmal – kurz nach der Pause durch Torjäger Thijs Dallinga, der nun bei drei Saisontoren hält. Ebendieser Dallinga hatte kurz vor der Pause beim Stand von 0:0 bereits einen Elfmeter übers Tor gejagt.

In der Schlussphase rächten sich die zahlreichen, vergebenen Torchancen: Nach einem Sololauf, bei dem sich die Toulouse-Hintermannschaft stümperhaft anstellte, glich Mohamed Bayo nach 78 Minuten zum 1:1 aus. Derselbe Spieler erzielte in der 91. Minute schließlich sogar noch den Siegtreffer für Le Havre.

Toulouse hält nach dieser Niederlage weiterhin nur bei zwei Siegen aus elf Ligue-1-Partien. Die Highlights zum Spiel könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.