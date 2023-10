Sturm-Fans: „Wenn wir lange die Null halten…“

Der SK Sturm empfängt heute in der Europa League den Serie-A-Verein Atalanta. Was erwarten sich die Sturm-Anhänger von dem Duell gegen die Italiener? Wir...

Der SK Sturm empfängt heute in der Europa League den Serie-A-Verein Atalanta. Was erwarten sich die Sturm-Anhänger von dem Duell gegen die Italiener? Wir haben für euch die Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zusammengefasst.

Frohnatur: „Atalanta gegen Sporting auswärts in der ersten Hälfte: 12:1 Torschüsse = 2:0 Führung, in der zweiten Hälfte 1:14 Torschüsse = 0:1 mit dem Endergebnis 2:1 für Atalanta. Gegen Rakow haben die Italiener auch gewaltig Gas gegeben, also die nehmen offenbar die Europa League ernst. Diesen unbändigen Glauben an die Defensive habe ich nicht, dass man da ohne Gegentor durchkommt. Das wird sauschwer. Sehr viel hängt von Sarkaria ab, er ist mittlerweile für mich ein Unterschiedsspieler.“

paytv23: „Nachdem mit Atalanta wohl der stärkste Gegner der Gruppe zu Gast ist, kann man sich auf ein schwieriges Spiel einstellen. Ein Punktezuwachs wäre eine kleine Sensation, bin dennoch zuversichtlich, dass dies gelingen kann. Wichtig wäre hinten lange die Null zu halten, dann ist alles möglich.“

kranklhaska: „Bin gespannt, wir haben nichts zu verlieren, daraus kann sicherlich, daheim, etwas entstehen. Glaube über Standards ist etwas drinnen am Donnerstag, Atalanta lässt da viel zu. Lange ein zu Null wird denen nicht schmecken.“

themanwhowasntthere: „Ich hoffe Lavalée ist fit und kann spielen. Die Aufstellung wie gegen Hartberg (nur Dante für Schnegg) würde ich passend finden.“

steinzeit: „Lavalee gefällt mir ausnehmend gut und gibt zusätzlich enorme Stabilität in der Defensive, so fit, dürfte er wohl gesetzt sein. Scheinbar bin ich ziemlich alleine mit meiner Meinung, aber Schnegg gefällt mir noch immer besser als Dante, wirkt auf mich einfach verlässlicher im Stellungsspiel (und natürlich Flanken). Wird jedenfalls hart, verdammt hart und würde einen Punkt dankend annehmen. Inwieweit wir einem europäischen Pressingmonster schon jetzt Parole bieten können wird sich zeigen, Fehler beim Rausspielen (so wie gegen Hartberg) darf es jedenfalls nicht geben. Aber nachdem es Sturm immer wieder gelingt uns zu überraschen, wieso nicht auch ein Dreier?“

kratos_SaNcHeZ: „Gegen starke Gegner ist Dante immer zu bevorzugen. Grad da brauchen wir defensive Stärken. Hat man jetzt eh oft genug gesehen, dass das die bessere Kombi ist.“

graz_fan: „Schnegg hat in der Offensive seine Stärken, aber defensiv ist er deutlich schlechter als Dante. Da im Europacup immer technisch gute und schnelle Spieler über außen kommen, ist Dante schon die logische Wahl. Würde auch Wloda beginnen lassen. Alleine aus dem Grund, dass ich Jatta noch nicht als fit genug erachte für zwei Spiele so kurz hintereinander.“

2plus2is1909: „Das 343 von Atalanta ähnelt dem 343 von Rakow und Sporting, wo wir mit dem 4231 gut dagegen ausgesehen haben. Und im Vergleich dazu fand ich gestern Lavalee defensiv viel stabiler und im Spielaufbau sicherer als hierländer in den beiden EC Spielen in ähnlicher Rolle.“

Juran: „Ein Punkte Zuwachs gegen Atalanta wäre schon ein sehr großer Gewinn.“

