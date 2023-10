Die Trainerfrage beim SK Rapid: Das sagen die Fans zu Zoran Barisic

Nach der 2:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt gab es im Allianz-Stadion die ersten Zoki-raus-Rufe zu hören. Auch Rapids Trainer sagte, dass er weiß, dass ihm...

Nach der 2:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt gab es im Allianz-Stadion die ersten Zoki-raus-Rufe zu hören. Auch Rapids Trainer sagte, dass er weiß, dass ihm nicht mehr allzu lange die Punkteverluste verziehen werden. Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, gab es seit diesem Spiel viele hunderte Beiträge von Rapid-Fans. Wir wollen uns ansehen wie die aktuelle Stimmungslage bei den Anhängern ist. Glaube sie, dass es Zeit ist sich vom Trainer zu trennen und denken sie, dass dies die Verantwortlichen auch so sehen? Wir fassen die besten Meinungen zusammen.

GRENDEL: „So sehr ich die Person Barisic auch respektiere, ich habe kein Vertrauen mehr, dass sich da in absehbarer Zeit noch etwas in die positive Richtung entwickelt. Es wurde kommuniziert, dass der Aufbau der Mannschaft Zeit braucht. Aber ganz ehrlich, es sind keine unerfahrenen Spieler. Wir lassen zu viele Punkte liegen, wir haben Herbst und in der Liga in elf Spielen drei Siege eingefahren. Das ist nicht akzeptabel, das ist zu wenig. Das Konzept „Mannschaft aufbauen, Geduld haben, dann kommt später mal was zählbares raus…“… das würde voraussetzen, dass die Mannschaft mal Minimum zwei Jahre zusammenbleibt. Auch das fällt mir schwer vorstellbar. Ich bin mir nicht sicher, ob der Weg richtig ist. Die Mannschaft sollte aus gestandenen Spielern bestehen, die konstant liefern. Aufgefüllt mit hungrigen und talentierten Jungen, die aus dem Nachwuchs nachdrängen. Aber da haperts, die gestandenen liefern nicht wirklich oder vielmehr, sie schaffen es nicht die PS auf die Straße zu bringen – und da hat das Trainerteam auch seinen großen Anteil, im Grunde müsste der Kader mehr hergeben. Für mich ist das Trainerteam nicht mehr das richtige, so leid es mir tut. Das Geduld Argument zieht nimmer, es kann nicht sein, dass ich ewig brauche um mit DIESER Mannschaft Punkte einzufahren. Ich sehe da kein Licht am Ende des Tunnels.“

Wuifal: „Zu allererst und das MUSS in unserem Verein das Wichtigste sein: Forza Zoki, du bist und bleibst ein echter Rapidler. Ganz egal was jetzt passiert. Ich bin grundsätzlich ein Befürworter von Zokis Spielstil. Ich mag es, dass wir auf Kontrolle und gepflegtes Passspiel setzen. Was mir gar nicht gefällt und woran er meiner Meinung nach bislang wirklich gescheitert ist, ist die Flexibilität. Leider kann er nicht aus seiner Haut und einmal zum Beispiel eine 2-Stürmer-Variante wählen. Es wird stur an der 4-2-3-1-Grundordnung festgehalten, mal etwas variantenreicher im Zentrum, aber im vorderen Driittel keinerlei Versuche, etwas anders zu machen. Selbst nicht mit zwei Mann mehr oder bei einem Rückstand. Und das ist so unendlich schade. Nichts wäre mir lieber, als mit einem Vollblutrapidler an der Seitenlinie erfolgreich zu sein…“

narya: „Das fragile Mentale dieser Elf und den Kader der letzten Jahre, sehe ich als unmittelbare Folge einer taktisch nicht mehr hinreichenden Idee bzw. einer schlechten Eingespieltheit gegen und mit dem Ball. Sieht man ja beim Nationalteam, was es bedeutet, wenn eine Mannschaft ganz genau weiß, was sie wann wie zu tun hat. Gegentreffer können mental weggeschoben werden. Das Vertrauen in die eigene Team-Kompetenz (als Summe der einzelnen Spieler und Laufwege gedacht) ist vorhanden. Bei uns nicht. Nur wenn wir einmal in Führung gehen und vielleicht sogar irgendwie ein zweites Tor schaffen, haben wir eine Chance, ein Spiel auch mental über die 90 Minuten zu bringen.“

schleicha: „Ich hätte echt nicht gedacht, dass Barisic gar so schlecht performt. Hatte mit einer soliden Saison spekuliert, wo man danach den Schlussstrich ziehen kann und auf dem Fundament aufbauen kann. Persönlich wünsche ich mir auch jetzt einen Trainer, der auf den Grundlagen Barisics aufbaut. Nicht fußballerisch wieder alles über den Haufen werfen. Aber eben einen Trainer, der es schafft das Pressing besser einzuüben. Einen Trainer, der es schafft die Mannschaft „bissig“ zu halten. Einen Trainer, wo die Spieler gerne bereit sind auch die schweren Meter zu gehen. Einen Trainer, der es schafft eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, wo konstant „Bewegung“ herrscht und nicht alle „stehenbleiben“. Und viele „Kleinigkeiten“ mehr, die uns eben fehlen.“

gw1100: „Summarum kann man sagen, Florenz hat uns das Genick gebrochen. Die Offensivpower hat natürlich unter dem Ausfall von Burgi gelitten, aber es geht seit sieben Spielen steil bergab (mit kleinen Steigerungen zwischendrin). Ich kann jeden verstehen, der Zoki bis vor wenigen Wochen noch unterstützt hat, es gab auch keinen Grund das nicht zu tun. Mittlerweile ist der Zug aber abgefahren. Ja, wir befinden uns im Umbruch, im worst case sind nächsten Sommer aber Burgi, Grüll, Querfeld, Kasanwirjo, Kongolo, Sattlberger weg, dann hast wieder den nächsten Umbruch, wieder das nächste Entwicklungsjahr, wieder die nächsten Ausreden parat. NEIN, mit dem aktuellen Kader ist sehr viel mehr drinnen und der muss auch JETZT liefern. Ein guter Trainer holt und kitzelt das aus dem Kader heraus. Ein guter Trainer macht mit Spielern wie Seidl, Kühn, Grüll, Burgstaller ein unfassbares Offensivfeuerwerk, da wäre so viel Kampf, Leidenschaft und Feuer in den Spielertypen drin.

Barnstormer: „Ich habe Zoki lange die Stange gehalten und respektiere ihn, aber ich denke es ist wirklich Zeit zu gehen. Klar, wir haben teilweise auch Pech, aber das Glück muss man sich auch erst erarbeiten. Letztes Wochenende hat uns eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft mit drei schönen, einfachen Kombinationen an die Wand gespielt. Bei uns ist immer alles kompliziert und/oder vorhersehbar.“

maxscr1899: „Die Entwicklung der Mannschaft gegenüber letzter Saison ist gut. Natürlich, die Ergebnisse passen nicht und die Tabellensituation ist für eine Rapid eine Frechheit, aber man darf die Statistiken, die klar für uns sprechen nicht ignorieren. Der Stuhl von Barisic ist meiner Meinung nach leicht am Wackeln nach dem Match, es ist aber längst noch kein Weltuntergang…“

Dogfather: „Ich hatte schon oft den Eindruck, dass sich spielerisch wirklich etwas getan hat und wir da weiter sind als vor sechs Monaten. Das wird auch so sein, die Ausreißer nach oben waren eine andere Liga, als wir es letzte Saison „genießen“ durften. So fair muss man sein, da waren schon gute Partien dabei. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass diese Verbesserungen wohl der Transferpolitik geschuldet sind, also Mecki zugutegehalten werden müssen. Der Kader ist besser, das ist augenscheinlich. Die Einzelspieler, die letzte Saison schon da waren, sind aber nicht besser geworden. Und auch, wenn sich punktuell etwas verbessert hat (Standardsituationen bspw.), so muss man einfach sagen, dass dafür zB defensiv mindestens ein Schritt zurück gegangen wurde.“

AC58: „Ich habe bei Barisic, so wie auch bei seinen Vorgängern, bisher vermieden, seinen Kopf zu fordern. Stattdessen versuche ich für mich Ziele und Kriterien für eine Beurteilung zu definieren. In letzter Zeit sinkt aber auch meine menschliche Sympathie für Barisic. Alleine die Meldung „so leiwand, wie die Mannschaft eben ist“ lassen bei mir alle Alarmglocken läuten. Das fällt für mich in die Kategorie „sie wissen gar nicht, wie gut sie sind“. Das ist alles führungstechnisch so primitiv falsch, dass ich mich frage, wo er bei der Trainerausbildung war. Und die menschlich furchtbarste Bemerkung war zuletzt, „ich stehe trotzdem zu meiner Mannschaft“. Was sagt er denn damit? Er hat alles richtig gemacht aber die Mannschaft schafft es nicht, das umzusetzen! Aber danke, er steht trotzdem zu ihnen! Und das Ganze noch nach der katastrophalen Umstellung nach der Pause in der Defensive!?! Er ist einfach nicht bereit, seinen Anteil an der Misere zu erkennen. Weder in direkten Fehlentscheidungen, noch in den Mängeln, die er einfach als Mensch an sich hat, für eine Führungsrolle. Für mich wirkt dieses verbale Auseinanderdividieren zwischen ihm und der Mannschaft höchst unsympathisch in der derzeitigen Krisensituation. Es nimmt ihm selbst in den guten Eigenschaften, die er hätte, noch Glaubwürdigkeit… Ich stehe 100%ig zum eingeschlagenen Weg des Vereins aber nie und nimmer auf Gedeih und Verderb zu einer bestimmten Person, sei es Barisic, Steffen oder Katzer.“

skyline: „Zoki ist für mich auch nicht mehr haltbar. Das Einzige, was mich an einem Trainerwechsel stören würde, wäre die Tatsache, dass mir keine gute Alternative einfällt. Es muss jemand ohne Rapid-Bezug sein. Ein Glasner oder Hasenhüttl wären die Traumlösungen sind aber komplett unrealistisch. Realistisch sind Herzog, Kulovits, Kühbauer und Co – bevor einer von denen kommt halte ich auch Zoki Barisic. Fraglich ob Mecki einen internationalen Kandidaten hervorzaubern kann.“

derfalke35: „Ich habe gegen Austria Klagenfurt wieder klar unsere Spielidee in der ersten Halbzeit erkennen können, wir spielen einen sehr ansehnlichen, dominanten Fußball, leider sind wir einfach nicht „cool“ genug um einerseits das 2:0 zu erzielen, bzw. einen Ausgleich hinnehmen zu können und trotzdem danach unser Spiel weiter durchzuziehen. Wir lassen uns einfach zu schnell aus der Ruhe bringen, wo wir wieder beim Thema Führungsspieler wären, denn wenn ich etwas zu bemängeln habe, dann ist es, dass wir die Baustelle im zentralen Mittelfeld mit einem Führungsspieler, der auch wirklich ein solcher ist (noch) nicht besetzt haben. Es hat auch von Vereinsseite geheißen, dieser Transfer muss sitzen, das war leider nicht so, diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Zwar muss man ganz klar sagen, dass sich Kerschbaum gegenüber dem Vorjahr massiv gesteigert hat, aber der Fühungsspieler, den ich mir an dieser Position wünsche ist er nicht. Meine Meinung zu Barisic ist eindeutig und unverändert, hat sich auch in den letzten Wochen nicht geändert, meine Einstellung ändert sich doch nicht wegen einiger Spiele, ich denke, ich habe oft genug geschrieben, dass es sich um einen langfristigen Entwicklungsprozess handelt und es dabei auch Rückschläge geben wird.“

Silva: „Nach allen was ich in dieser Saison gesehen habe, würde ich schon behaupten, dass wir uns seit letztem Jahr entwickelt haben und uns sicher häufig genug gut präsentiert haben. Es sprechen sicher nicht zufällig einige Statistiken dafür, dass wir zu den besseren Teams der Liga gehören. Am Ende des Tages kann man sich aber nach elf Partien und nur 14 Punkten wohl kaum hinstellen und behaupten, dass wir gut unterwegs sind. Denn neben den guten Phasen gab es halt viel zu häufig Phasen (oder auch ganze Partien), in denen man zerfällt und sich um die eigene Arbeit bringt. Die große Frage ist, ob unsere Leistungen stabilisieren und folgend auch die Ergebnisse sich verbessern. Tendenziell fehlt nicht extrem viel. Aber es ist halt kein Selbstläufer, dass das auch alles so kommt. Bin gespannt, ob Barisic das schafft. Viel Zeit wird er wohl nicht mehr haben, selbst wenn der Verein aktuell noch hinter ihm steht.“

Flanders: „Es zeigt sich halt eines, aufgewärmt ist nur ein Gulasch gut. Wenn man jemanden rausschmeißt, dann macht es eigentlich wenig Sinn denjenigen wieder zu holen. Noch weniger Sinn macht es anschließend den Sportdirektor, der in dieser Rolle komplett versagt hat, dann noch als Trainer zu installieren. Aber jeweils ist man den einfachsten Weg gegangen, war im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Mit drei Siegen aus elf Spielen kann man sich im Normalfall nicht halten. Aber was ist schon normal bei Rapid.“

Rapidmaniac: „Zehn von den 14 Punkten haben wir gegen die Abstiegskandidaten geholt, das sagt eigentlich schon alles. Trotzdem glaube ich nicht, dass es vor dem Winter einen Trainerwechsel geben wird. Macht vielleicht auch nicht viel Sinn, denn wer soll temporär einspringen (Hicke Jr.?) und eine Langzeitlösung wird man nicht so schnell finden.“

