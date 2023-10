CL-Vorschau: BVB in Todesgruppe unter Druck

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Heute blicken wir auf eine Gruppe die es...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Heute blicken wir auf eine Gruppe die es in sich hat und sehen uns beide Paarungen an. Der BVB steht nach zwei Spieltagen bereits unter Druck.

Newcastle United – Borussia Dortmund

Mittwoch, 25.10.2023, 21:00 Uhr

Für Borussia Dortmund läuft die Saison aktuell ganz gut. Nach überraschenden Punkteteilungen in der Bundesliga gegen Bochum und Heidenheim am zweiten und dritten Spieltag, kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic immer besser in Form und holte aus den letzten fünf Liga-Spielen 15 Punkte. Das Pech ist nur, dass der BVB in der Champions League in eine absolute Horrorgruppe mit Paris Saint-Germain, dem AC Milan und Newcastle United gelost wurde. Nach einer 0:2-Niederlage in Paris und einem torlosen Unentschieden gegen den AC Milan, steht der BVB schon stark unter Druck und wird möglichst bald anfangen müssen voll zu punkten. Am besten schon heute, doch auch Newcastle United ist seit dem Fließen der Saudi-Millionen ein extrem unangenehmer Gegner, der vergangenen Runde, beim 4:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain seine Heimstärke einmal mehr unter Beweis stellte.

Nach einem schwachen Start in die Saison, als nach einem 5:1-Sieg gegen Aston Villa drei Niederlagen gegen Manchester City, Liverpool und Brighton folgten, kam die Mannschaft von Trainer Eddie Howe immer besser in Fahrt und feierte gegen Sheffield United sogar einen 8:0-Auswärtssieg. Es folgten weitere Siege gegen Burnley und Crystal Palace, ein unentschieden gegen West Ham United und ein Sieg gegen Manchester City im EFL Cup. Insbesondere zuhause zeigten sich die Magpies zuletzt von ihrer besseren Seite und sind wohl auch im Spiel gegen den BVB der Favorit. Immerhin holte man aus den letzten fünf Heimspielen 15 Punkte und gewann dabei wie oben erwähnt gegen City und PSG.

Bei den Hausherren fehlen Joe Willock, Harvey Barnes fix aus, Sven Botman ist fraglich. Auf der Gegenseite muss Terzic wahrscheinlich auf Meunier verzichten, Moukoko, Duranville und Morey fallen fix aus. Sandro Tonali war mit 64 Millionen Euro der teuerste Transfer der Magpies in der Saison 2023/24, doch nun droht ihm aufgrund von illegalen Wetten eine Sperre von einem Jahr. Trainer Eddie Howe will aber aktuell weiter auf ihn setzen. In der Startaufstellung der Engländer wird mit Joelinton ein Ex-Rapidler stehen, der sich seit seinem Wechsel in die Premier League hervorragend entwickelte und auch in dieser Saison zum Stamm gehört.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Newcastle United und Borussia Dortmund findet ihr bei wettfreunde.net

Paris Saint-Germain – AC Milan

Mittwoch, 25.10.2023, 21:00 Uhr

Das Parallelspiel ist nicht weniger spannend. Gruppenfavorit Paris Saint-Germain gewann gegen den BVB, verlor dann aber gegen Newcastle United. Die Franzosen haben dennoch einen Punkt mehr auf dem Konto als der AC Milan, da der Serie-A-Klub in den ersten beiden Spielen ein Unentschieden fabrizierte. In dieser Gruppe darf man sich nicht viele Ausrutscher leisten und beide Mannschaften werden sicherlich diesen Druck verspüren, da für beide Teams ein Ausscheiden in der Gruppenphase eine riesige Enttäuschung wäre.

Beide Mannschaften müssen einige Akteure vorgeben. Bei den Hausherren fehlen Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Marco Asensio, Sergio Rico und Warren Zaïre-Emery. Der BVB muss auf Ismaël Bennacer, Samuel Chukwueze. Mattia Caldara, Marco Sportiello. Ruben Loftus-Cheek ist auch eher fraglich.

Der AC Milan kassierte am Wochenende seine zweite Saisonniederlage, als man zuhause gegen Juventus mit 0:1 verlor. Die Mannschaft von Stefano Pioli liegt aber dennoch auf dem zweiten Platz und hat nur einen Punkt Rückstand auf den Stadtrivalen.

Auch wenn sich die Offensivreihen beider Mannschaften durchaus sehen können und Spieler wie Mbappé, Dembele, Goncalo Ramos, Giroud, Pulisic und Leao in den Startaufstellungen spielen sehen, spricht doch einiges für eine Partie mit wenigen Tore, insbesondere wenn man sich die bisherigen Auftritte des AC Milan ansieht.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem AC Milan findet ihr bei wettbasis.com