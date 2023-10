Sturm-Gegner: Atalanta kommt nicht in die Gänge

Wie jede Woche lassen wir die Leistungen der Gegner der österreichischen Europacupstarter vom vergangenen Wochenende Revue passieren. Von den Sturm-Gegnern in der Europa League...

Wie jede Woche lassen wir die Leistungen der Gegner der österreichischen Europacupstarter vom vergangenen Wochenende Revue passieren. Von den Sturm-Gegnern in der Europa League konnte am vergangenen Wochenende nur Atalanta Bergamo nicht gewinnen.

Lazio Rom – Atalanta Bergamo 3:2 (2:1) – xG 1.65 : 1.22

Atalanta Bergamo kommt weiterhin nicht richtig in der neuen Serie-A-Saison an. Auswärts bei Lazio Rom, das bisher schwächelte und vor dem Spiel nur Sechzehnter war, verlor das Team aus Bergamo mit 2:3. Atalanta tritt damit auf der Stelle, ist nur Sechster, liegt acht Punkte hinter Tabellenführer Milan, aber nur drei vor Lazio, das nach dem Sieg auf Rang 13 steht.

Der nächste Europacupgegner der Grazer lag bereits nach elf Minuten mit 0:2 zurück. Ein Eigentor von Charles de Ketelaere und ein Treffer von Taty Castellanos eröffneten die spektakuläre Partie. Und nach gut 20 Minuten hätte es auch schon 0:4 stehen können. Einmal rettete Atalanta-Keeper Juan Musso in höchster Not, kurz danach traf Guendouzi nur die Latte.

Atalanta fand dann aber zurück in die Partie, die eigentlich bereits verloren hätte sein können. Zwei Kopfballtore von Éderson und Sead Kolasinac stellten auf 2:2. Lazio hatte in der Schlussphase aber das letzte Wort: Matías Vecino schloss nach 83 Minuten elegant zum 3:2 für die Römer ab – in der Szene wurden einmal mehr die großen defensiven Probleme von Atalanta offengelegt.

Sporting CP – FC Arouca 2:1 (1:0) – xG 1.20 : 0.74

Eine eher zähe Angelegenheit war das Aufeinandertreffen zwischen dem portugiesischen Tabellenführer Sporting Lissabon und dem FC Arouca, Dreizehnter der Primeira Liga.

Dies war allerdings auch einem unglücklichen Spielverlauf für Sporting geschuldet. Zunächst ging der Sturm-Gegner durch den immer stärker werdenden Schweden Viktor Gyökeres nach einer halben Stunde in Führung. Es war bereits das sechste Saisontor des Sporting-Zielspielers. Kurz vor der Pause musste allerdings mit Ousmane Diomande ein Sporting-Verteidiger mit Gelb-Rot wegen zu viel Ellbogeneinsatzes vom Platz.

Die rote Karte ließ die Partie weitgehend abflachen und Arouca kam kurz nach der Pause durch einen Kopfball von Rafa Mujica zum Ausgleich. Nach 68 Minuten war es aber doch noch Hidemasa Morita, der einen Stanglpass von Pedro Goncalves zum 2:1-Siegtreffer für Sporting verwertete.

Sporting behält damit die Tabellenführung in Portugal und liegt weiterhin einen Punkt vor Benfica. Die Highlights des Sieges über Arouca könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.

Legia Warschau – Rakow Czestochowa 1:2 (1:1) – xG 1.35 : 0.96

Echte „Big Points“ gelangen dem polnischen Meister Rakow. Dank eines tollpatschigen Eigentors von Augustyniak gewann der Sturm-Gegner mit 2:1 bei Legia Warschau.

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie sorgte der Ukrainer Vladyslav Kochergin nach einer knappen halben Stunde für die Rakow-Führung. Ein Kopfball von Wszolek sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Erst nach 73 Minuten gelang Rakow durch das besagte Eigentor der Siegtreffer.

Einmal mehr war es ein Sieg mit hohem Preis für den polnischen Meister: Mit Adnan Kovacevic und John Yeboah mussten zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der Liga ist man allerdings wieder im Plan und nach Verlustpunkten sogar vorne. Effektiv liegt Rakow nun auf Platz zwei, einen Punkt hinter Slask Wroclaw, das aber ein Spiel mehr hat.