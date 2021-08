Rapid-Fans: „Müssen alles im Hinspiel klarmachen“

Der SK Rapid trifft heute auf Anorthosis Famagusta und will es besser machen als im Jahr 2008, als man überraschend gegen den Underdog aus...

Der SK Rapid trifft heute auf Anorthosis Famagusta und will es besser machen als im Jahr 2008, als man überraschend gegen den Underdog aus Zypern ausschied. Nachdem wir bereits eine äußerst umfangreiche Analyse zum unbekannten Gegner erstellten, wollen wir uns nun ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Green_White Anfield Devil: „Hoffentlich kommen wir da irgendwie drüber, eine Gruppenphase wäre finanziell so enorm wichtig.“

Starostyak: „Zuerst zu Hause spielen ist mit der Abschaffung der Auswärtstorregel echt ein massiver Nachteil. Nervt. Nichtsdestotrotz müssen wir über die Zyprioten drüber, und dafür benötigen wir einen Polster fürs Rückspiel. Wenn die Conference League Gruppe erreicht wird, wäre das genau unsere Kragenweite und Geld gibt es auch ordentlich.“

grubi87: „Um ehrlich zu sein, will man international spielen, muss man so einen Gegner ausschalten. Schafft man das nicht, läuft doch noch sehr viel mehr falsch.“

Cäptn Balu: „Es nervt mich einfach immer noch gewaltig, dass man sich quasi ab Meisterschaftsbeginn auch noch durch zig Quali-Runden kämpfen muss als Zweitplatzierter der Meisterschaft. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Angeschlagene und im September zum Gruppenstart hast du vermutlich nur noch eine Rumpftruppe. Schlussendlich haben wir genau so viele Spiele wie ein CL-Halbfinalist, mit dem Unterschied, dass wir diese in einem Halbjahr bestreiten.“

Grüner-Wiener: „Ich freu mich ehrlich gesagt schon wieder aufs Spiel und hoffe auf ein 3:0 zuhause. Ohne Auswärtstorregel kann man voll angreifen.“

schleicha: „Es ist ja eh klar, dass wir laut Papierform Favorit sind. Nur darum können wir uns nix kaufen. Die können uns genauso herspielen wie Breidablik die Austria. Auf Zypern haben sie einen ähnlichen Heimvorteil mit der Hitze wie die Isländer mit ihrem Kunstrasen. Die 50 Grad werden uns umbringen dort – das kann keiner trainieren und somit müssen wir uns in Wien schon alles richten. Es wird an unserer Mannschaft liegen zu zeigen, dass sie besser sind als das bisher gezeigte. Sie müssen die Basics auf den Platz bringen, damit wir das Spiel ein wenig kontrollieren und ordentlich aufbauen können.“

weizi72: „Jetzt erst recht ins Stadion gehen. Wenn man erfolgreich ist, ist es leicht dabei zu sein. In einer Krise muss man zum Verein stehen! Vor Famagusta muss man bei Gott keine Angst haben. Die sind nur noch Mittelmass in Zypern. Die haben sich gerade mal in den letzten sieben Jahren zweimal für den Europacup qualifiziert und sind jedes Mal gleich in der Quali gescheitert. Letztes Jahr an Basel und vor drei Jahren an einer albanischen Mannschaft. Sie haben noch keine Meisterschaft und sind daher auch in keinem Meisterschaftsrhythmus. Daheim muss zumindest ein 3:0 her und dann ist es erledigt und wir sind zumindest in der ECL-Gruppenphase. Schade, dass Ljubicic ausfallen wir, aber dafür sollten die anderen mit an Bord sein. Wir schaffen das!“

capitano55: „Rapidler ist, wer am Donnerstag trotzdem ins Stadion geht. Mich kann nach den letzten 25 Jahren nichts mehr überraschen. Gerade in schwierigen Phasen braucht diese Mannschaft Unterstützung. Und eine Gruppenphase ist dieses Jahr für uns nahezu überlebenswichtig. Auch wenn es dadurch die Situation in der Meisterschaft noch schwieriger macht.“

HalbeSuppe: „Hier sollte wirklich nichts anbrennen, wenn man immer noch einen Namen in Europa behalten möchte. Ich rechne damit, dass wir die Zyprioten (wieder fälschlich) unterschätzen, rechne aber dennoch mit einem schlussendlich klaren Aufstieg.

since-1899: „Ich glaube die wenigsten können Famagusta wirklich beurteilen, das 0:3 im Hinspiel und die nicht geglückte Aufholjagd im Rückspiel aus 2008 geistern aber noch als Schreckgespenst umher. Nicht nur die Spieler, auch die Fans, die Medien, ja das gesamte Umfeld zeigt sich gewarnt. – Umso besser, denn somit nimmt man den Gegner dieses Mal komplett ernst. Rapid ist klar die bessere Mannschaft, Famagusta spielt nicht einmal mehr in Zypern eine riesengroße Rolle und international können sie in den letzte Jahren ebenfalls nichts vorweisen, da haben wir viel mehr erreicht und sind wesentlich höher einzuschätzen.“

