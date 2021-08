Rapid-Fans: „Peinlicher Auftritt, aber Hauptsache Gruppenphase!“

Rapid verlor am Donnerstagabend auswärts in Zypern gegen Anorthosis Famagusta mit 1:2, steigt aber dennoch auf und fixiert damit auch die Teilnahme an einer...

Rapid verlor am Donnerstagabend auswärts in Zypern gegen Anorthosis Famagusta mit 1:2, steigt aber dennoch auf und fixiert damit auch die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Jonny Weissmüller: „Unfassbar schlecht, mir fehlen einfach die Worte. Das Glückstor von Kara beschreibt das Spiel eigentlich ganz gut. Unvermögen? Oder doch die Hitze? 2 Stunden vergeudete Lebenszeit eigentlich.“

Fox Mulder: „Katastrophaler Auftritt, aber das ist mir heute vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass wir eine Gruppenphase fixieren und den Kader nun hoffentlich nochmals verstärken können. Mehr möchte ich zu diesem peinlichen Auftritt auch gar nicht sagen. Gute Nacht!“

Wanky: „Aufstieg und europäische Gruppenphase sicher. Und damit auch das notwendige Geld für zumindest noch eine notwendige Verstärkung, wenn nicht zwei. Also am Ende doch ein Erfolg, auch wenn die 90 Minuten ein Graus waren.“

Adversus: „Gut wir sind aufgestiegen. Aber das war von Anfang an einfach nur peinlich.“

el-capitane: „Nach Helsinki wohl der peinlichste Europacup-Auftritt den ich gesehen habe.“

Starostyak: „Extrem wichtig, Wurscht wie. Strebinger… ein paar Standard-Saves, eine gute Parade, und zwei absolute Eiertore, auch wenn man vorher jeweils foulen muss. Mit so einem Torhüter kommst auf lange Frist halt auch nicht wirklich weiter. Egal, Gruppenphase!“

schleicha: „Positiv: Wir sind weiter. Und am Ende ging es nur darum. Negativ: So ziemlich alles andere. Das war noch weniger als gegen Hartberg oder Sparta auswärts. Strebinger katastrophal, so wie der Rest eigentlich.“

LaDainian: „Dank dem 3:0 zu Hause irgendwie drübergewurschtelt. Dieser Auftritt macht mich einfach nur grantig, diese abgewichste Wirtshausmannschaft so zum Leben erwecken schaffen auch nur wir. Wenigstens drübergekommen über diese Ungustln, den Rest muss ich mir heute wohl schön fressen und saufen, denn ohne das brunzelige Kara-Tor wären wir heute womöglich noch ausgeschieden.“

Zuckerhut: „In einer Gruppenphase. Das wir nach dem klarem Sieg nur noch das Notwendigste machen und wahrscheinlich knapp verlieren hatte ich schon erwartet. Hat mich eine Leistung wie gegen Hartberg deutlich mehr gestört.“

Wuschi: „Drei Jahre gealtert – aber immerhin die Gruppenphase fixiert! Famagusta hat uns heute gezeigt, was eigentlich Rapid-Tugenden sind…“

toby_collar: „Unfassbar schlechter Auftritt gegen eine Wirtshaustruppe, selbst da schafft es Strebinger noch rauszustechen… das einzig Positive ist, dass wir eine Gruppenphase abgesichert haben, aber ob ich die auch wirklich sehen mag, darf mich heute keiner mehr fragen…“

Gunner: „Strebinger schüttet sich zweimal an und war trotzdem bester Mann von uns. Mehr muss man zu dieser Schweinspartie nicht wissen.“

PingPong: „Wie man nach solch einer Leistung unmittelbar nach Abpfiff die Hände hochreißen kann und sich freut als hätte man Arsenal besiegt ist mir ein Rätsel. Anscheinend haben unsrige echt keinen Anspruch!“

rautianer: „Schwache Leistung, aber meiner Meinung nach genau das, was wir umgekehrt auch oft sehen. Gegen Teams die eine Gewichtsklasse über Rapid stehen, das sind die Spiele wo man danach liest, dass man gut mitgespielt hat aber leider hat’s nichts gebracht. Am Ende ist’s wurscht, Pflicht erfüllt, fertig. In der Gruppenphase, egal welcher, wird sowas nicht reichen.“

Hugo_Maradona: „Aus Budget-technischer Sicht ein extrem wichtiger Aufstieg. Aus Fan-technischer Sicht ein extrem wichtiger Aufstieg, da es mindestens 4 Europokal Heimspiele mit sich bringt. Es gab schon schlechtere Tage!“

ContractChiller: „Werden die bezahlt für solche Auftritte? Mit einem „wuascht, Hauptsache Aufstieg“ will ich diese Sche..leistung einfach nicht hinnehmen. Das sind angeblich Profis, ich kann doch nicht laufend diese ständigen Leistungsaussetzer entschuldigen. Keiner erwartet Zauberfußball von dieser Mannschaft, aber was zum Uhu war das bitte für ein Auftritt…unfassbar.“

RomanHammer: „Ich verstehe nicht, wie solche Schweinsleistungen immer zustande kommen. Hartberg, Sparta Prag auswärts und jetzt gegen Famagusta. Die Häufigkeit dieser „Leistungen“ ist ein Wahnsinn.“

flo_gw: „Das war durchaus eine schwere Geburt heute; vor allem in den ersten 45 Minuten hat man regelrecht um das Gegentor, welches letztlich auch noch fallen sollte, gebettelt… In der zweiten Spielhälfte präsentierte man sich schon wieder verbessert; unterm Strich zählt der Aufstieg und die damit verbundene Teilnahme an einer Gruppenphase, was in Zeiten wie diesen für den Verein von enormer Bedeutung ist… Außerdem gelang die Revanche für 2008, sogar auf recht ähnliche Weise.“

sulza: „In welcher Regelmäßigkeit EC-Auswärtsspiele mit absoluten Horrorleistungen bestritten werden, ist fast schon sagenhaft. Immer wieder steht man defensiv zu weit von den Gegenspielern entfernt, erlangt keinen Zugriff auf den ballführenden Spieler, gewinnt keine zweiten Bälle, ist mental zu langsam usw…“

bruno_conte: „Wenn ein Tormann zwei solche Eiertore kriegt dann stellst ihn normal beim nächsten Spiel nicht auf. Eines kann ja im Spiel immer passieren aber gleich zweimal Slapstick ist peinlich. Das ist leider Regionalliga. Ljubicic aufzustellen war leider auch keine gute Idee. Der war schon in Hälfte 1 fertig, konnte eigentlich kaum mehr laufen. Unfassbar eigentlich. Ansonsten war’s wieder mal ein Spiel nach dem Motto, geht´s ausse Burschen und spü’ts. Das ist mittlerweile nix Neues mehr. Ziel wurde zwar erreicht aber ich frage mich wie Kühbauer und Zoki sich vorstellen, mit so einer Einstellung Zuschauer zu überzeugen ins Stadion zu kommen. An der Qualität liegt’s nicht aber diese Mentalität ist einfach zum Kotzen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.