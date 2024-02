Sturm-Fans: „Das Achtelfinale ist zum Greifen nahe“

Der SK Sturm zeigte beim 4:1-Sieg gegen Slovan Bratislava insbesondere in der zweiten Halbzeit für eine sehr starke Leistung und steht nach dem klaren...

Der SK Sturm zeigte beim 4:1-Sieg gegen Slovan Bratislava insbesondere in der zweiten Halbzeit für eine sehr starke Leistung und steht nach dem klaren Sieg schon beinahe mit beiden Beinen im ECL-Achtelfinale. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bevor wir uns den Fanmeinungen widmen, wollen wir euch noch mit dieser Grafik zeigen, wie dominant der SK Sturm in den zweiten 45 Minuten war:

Anhand der Overlyzer-Grafik sieht man deutlich, dass die Grazer, die durch die blaue Linie symbolisiert werden, die klar spielbestimmende Mannschaft in der zweiten Halbzeit waren und der Gegner keinen Stich mehr machen konnte.

OoK_PS: „Hochverdienter Sieg. Nach einer etwas wackligen ersten Hälfte die ausgesprochen routinierte Slovan-Mannschaft komplett dominiert und sogar noch gut bedient gelassen mit vier Gegentoren. Wie unglaublich schön Fußball sein kann, wenn man die Kugel einfach am Boden lässt und nicht dauernd aufstellt. Das hat wirklich sehr gut ausgesehen – ganz anders als das Kick and Rush aus dem Herbst. In Bratislava noch eine weitere konzentrierte Leistung und den nächsten Sieg einfahren. Wir brauchen dringend Punkte für Fixplätze in der Gruppenphase.“

killver: „Wir konnten uns jetzt in allen drei Frühjahr Spielen in Halbzeit 2 nochmal steigern. Das zeigt, dass wir körperlich und mental voll da sind und noch nicht am Limit. Schon sehr fein.“

Pepi_Gonzales: „Die Entwicklung die ein Ilzer als Trainer nimmt möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Sehr lange hat er aus meiner Sicht schon extrem auf „seine“ Basics gestützt. Aber siehe da langsam können wir unter ihm auch Kurzpassspiel und gefühlt jetzt schon das dritte System mit der sehr interessanten Dreierkette. Im Übrigen klingt Wüthrich/Lavalee/Affengruber ja auch nach einer ordentlichen Drohung an die Konkurrenz. Wir haben so nebenbei zwei Abwehrchefs und davor noch Big Boss Stankovic. Da träumst als Stürmer auch schlecht.“

GORILLA: „Das war heute ein extrem guter Auftritt. Erste Halbzeit brauchen wir anscheinend immer ein bisschen länger, aber zweite Halbzeit ging dann die Post ab. Kollektiv starke Leistung und super Ergebnis. Die hohen Bälle sind anscheinend endgültig vorbei. Macht Spaß beim Zusehen. Camara hat wahnsinnig viel Talent.“

Blackie75: „Achtelfinale zum Greifen nahe. Das gab es schon ewig nicht mehr.“

MrColl: „Zweite Halbzeit war das echt stark von uns auch wenn ich das Gefühl hatte, dass Slovan ab Minute 60 stehend K.o. war, weil da war null Pressing etc was uns natürlich entgegen kommt aber dennoch muss man dann erstmal noch so weiter spielen und auch immer noch ein Tor machen zu wollen das hat mir heute echt gefallen. Am Ende hochverdienter Sieg auch in dieser Höhe.“

OidaFoda: „Das vierte Tor war sehr wichtig, wenn wir einen schlechten Tag erwischen wäre die Gefahr relativ groß dass wir den 2-Tore-Vorsprung vergeigen, jetzt sollte nichts mehr anbrennen.“

Chr1s: „Wisst ihr was das Geilste am Sieg ist? Das „Wie“. Über 90 Minuten einen wirklich sauberen Fußball gespielt und speziell die zweite Halbzeit war unglaublich dominant. Hatte Slovan überhaupt noch eine nennenswerte Chance? Ach ja. Einer darf heut nicht untergehen, der meiner Meinung nach einen großen Anteil an der Leistung hat. Dimitri Lavalee. Wie viele intelligente Bälle der spielt anstatt ihn jedes Mal die Linie lang zu dreschen war schon irre stark. Selten so eine No-Brainer-Verpflichtung gesehen.“

paytv23: „Schöner und souveräner Europacup-Auftritt. Speziell in der zweiten Hälfte hat man Slovan überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Das war auch gut so, in der Ersten hatten sie doch einige gute Konterchancen. Wenn man im Auswärtsspiel erneut konzentriert an die Sache geht, kann man durchaus mit der nächsten Runde rechnen. Auf die Schwoazen!“

schwoaza_burgenländer: „Erste Halbzeit war nicht alles so souverän, dafür war die Zweite unglaublich. Was die Jungs da in der Mitte für Bälle erkämpft war sensationell. Eigentlich möcht ich da keinen hervorheben, aber Kite hat für mich heute ein unglaubliches Spiel gemacht, tut weh darüber nachdenken zu müssen, so einen Kicker im Sommer möglicherweise ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Auch Lavalee wiederholt sehr stark. Und für Camara freuts mich auch unglaublich, das wird dem Jungen nochmal Auftrieb geben. Alles in Allem tut es einfach unglaublich gut, international mal wieder so deutlich gewonnen zu haben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans nach dem 4:1-Heimsieg gegen Slovan Bratislava.