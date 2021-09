Sturm-Fans: „Der Klassenunterschied war schon gewaltig“

AS Monaco

Der SK Sturm verlor gestern das Europa-League-Gruppenspiel gegen die AS Monaco mit 0:1 und Trainer Ilzer sprach nach dem Schlusspfiff von einem mutlosen Auftreten...

Der SK Sturm verlor gestern das Europa-League-Gruppenspiel gegen die AS Monaco mit 0:1 und Trainer Ilzer sprach nach dem Schlusspfiff von einem mutlosen Auftreten seiner Mannschaft. Sehen das auch die Fans so? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

miffy23: „Naja, schade. Brav, bemüht, aber nach vorne ging da quasi nichts und der Klassenunterschied war schon gewaltig merkbar. Ich glaub, da wird nachher trotzdem das eine oder andere Pünktchen rausspringen für die Mannschaft in der Gruppe.“

SturmfanDöblingMitCape: „Im Summe war der Auftritt okay, die individuelle Qualität ist halt beim Gegner klar höher, die waren gut auf uns eingestellt, deshalb finde ich´s witzig, wenn man davon redet, dass wir mehr unser Spiel durchziehen müssten. Man hat sich sicher was anderes vorgenommen, aber wenn die Gegenspieler halt alle um einiges schneller und besser sind als im Ligaalltag, dann bist halt gezwungen schneller zu abzuspielen und hast halt viel mehr „Risikopässe“ zu spielen… Wie unter Osim zu Beginn zahlt man Lehrgeld, dass sich in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren auf den unterschiedlichsten Ebenen bezahlt machen wird. Und ich möchte es extra betonen, weil es mir sonst eher wurscht ist: Hut ab vor der Kurve, jedem Einzelnen der dabei war und Stimmung gemacht hat ist zu gratulieren, ist beeindruckend rübergekommen.“

toreandreflo: „Monaco war halt auch richtig gut heute. Haben das nicht auf die leichte Schulter genommen und waren verdammt zweikampfstark. Für Sturm war es sehr schwer. Mutlos ist übertrieben. Mutig aber auch.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Clemens701: „Spiel war ok, Einsatz hat gepasst. Dantes defensives Stellungsspiel war für mich ein Graus, da recht oft zu weit weg vom Mann bzw. indisponiert, ebenso unsere Passqualität. Es gab zwei bis drei Situationen, die man mit besserer Passqualität zu Ende spielen hätte müssen. Die Passgenauigkeit und Passschärfe müssen auf diesem Niveau funktionieren, ansonsten wirds schwierig, da man viele leere Meter läuft, um den Ball zurückzuerobern. Offensiv haben wir leider wie gesagt die wenigen Situationen, welche wir vorfanden, nicht zu Ende gespielt.“

lovehateheRo: „Wir waren komplett mutlos. Wir haben unser Spiel nicht mal ansatzweise durchgezogen, sondern konnten vor lauter Angst eigentlich nur verteidigen. Wir waren gegen den Ball schon einmal weit passiver als normal, und mit Ball wurde so gut wie gar nicht nachgerückt, und in den meisten Aktionen wollte man nur den Ball schnell und weit wegbringen. Ich wünsche mir nur, dass man den Mut findet, sein Spiel auf großer Bühne zu präsentieren, und sich einfach nix scheißt. Damit wäre eher ein Achtungserfolg drin, als wenn man wie das Kaninchen vor der Schlange präsentiert.“

Schmähbruada: „Egal welche Qualität der Gegner hat. Es muss von einer Mannschaft einfach verlangt werden dürfen, die nötigen Tugenden auf den Platz zu bringen, dass die nicht wie in der Hösche den Ball 90 Minuten auf gemütlich herumspielen können.“

Alkonymus: „Mehr wie die Hälfte der Mannschaft spielt das erste Mal international und kennt solche Gegner nur vom Fernsehen. Bleibt am Boden! Wir sind Sturm und wir lernen aus solchen Spielen.“

GrazTiefschwarz: „Am Tag danach schmerzt es natürlich schon, weil man gemerkt hat, dass zumindest ein X oder mit Glück auch mehr drinnen war. Das will ich gar niemandem hier streitig machen. Aber wir haben uns wenigstens nicht blamiert und sind hinten ganz gut gewesen. Nächstes Mal muss man halt auch nach vorne giftiger zu werden, da habt ihr schon recht. Die Unbeschwertheit hat einfach noch gefehlt. Ich bin aber zuversichtlich, ganz ohne Punkte werden wir in der Gruppe vermutlich nicht bleiben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur 0:1-Niederlage des SK Sturm gegen die AS Monaco.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!