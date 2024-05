Wer schafft’s heute Abend ins Finale der Europa League?

Nachdem gestern Abend der zweite Teilnehmer im Finale der UEFA Champions League fixiert wurde, geht es heute auch eine Etage tiefer, in der Europa...

Nachdem gestern Abend der zweite Teilnehmer im Finale der UEFA Champions League fixiert wurde, geht es heute auch eine Etage tiefer, in der Europa League, ans Eingemachte. Mit dem deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen gibt es dort einen klaren Favoriten für den weiteren Turnierverlauf.

Bayer 04 Leverkusen – AS Roma

Donnerstag, 9. Mai 2024, 21:00 Uhr, BayArena

Es ist schon eine verrückte Serie, die die Leverkusener da hingelegt haben. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel gab es in der vergangenen Saison am letzten Spieltag der deutschen Bundesliga – damals ein 0:3 in Bochum. In der laufenden Saison hat die „Werkself“ aber noch kein einziges Spiel verloren. Die Meisterschaft ist bereits fix, der DFB-Pokal scheint gegen Zweitligist Kaiserslautern nahezu Formsache. Aber nun will die Alonso-Elf auch in Europa den ganz großen Wurf liefern.

Das Hinspiel in Rom haben die Leverkusener mit 2:0 gewonnen. Wirtz und Andrich erzielten die Tore für die große Überraschungsmannschaft der Saison. Bayer konnte die Römer im Olympiastadion geradezu an die Wand spielen, kam auf 19 Abschlüsse, ließ dem gegenüber nur acht Abschlüsse der AS Roma zu.

Im Heimspiel kann man nun den nächsten großen Schritt machen. Grundsätzlich rechnet alles mit einem Aufstieg der Leverkusener und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Roma das 0:2 aus dem Hinspiel noch drehen könnte. Man darf aber auch die individuelle Qualität der italienischen Hauptstädter außer Acht lassen, bei denen etwa Spieler wie Lukaku oder El Shaarawy stürmen. Paulo Dybala laboriert allerdings nach der langen Saison an einer Muskelermüdung und ist für das Spiel fraglich. Auf der anderen Seite kann Xabi Alonso aus dem Vollen schöpfen und seine beste Mannschaft aufbieten.

Atalanta Bergamo – Olympique Marseille

Donnerstag, 9. Mai 2024, 21:00 Uhr, Gewiss Stadium

Mehr Spannung als im ersten Halbfinale dürfte es beim Aufeinandertreffen zwischen dem Fünften der italienischen Serie A und dem Neunten der französischen Ligue 1 geben. Das Hinspiel zwischen Atalanta und Marseille in der französischen Küstenstadt endete mit einem 1:1 und noch ist hier alles offen.

Als Favorit gilt allerdings Atalanta, das von Trainer Gian Piero Gasperini nach einem zwischenzeitlichen Tief wieder ordentlich aufgerichtet wurde. Den offensivstarken Italienern gelang es sogar den FC Liverpool aus dem Turnier zu werfen. In letzter Zeit fiel mit Gianluca Scamacca vor allem ein Spieler auf, der mit seinen 196cm Körpergröße sehr viel Physis ins Offensivspiel der Italiener bringt.

Verzichten muss Gasperini im Heimspiel gegen Marseille auf Rafael Tolói, Sead Kolasinac und Emil Holm. Sein Gegenüber, Marseille-Coach Gasset, hat jedoch ähnliche Probleme: Einige Spieler wie Ulisses García, Pape Gueye und Jean Onana wurden gar nicht für die Europa League genannt, Innenverteidiger Bamo Meite und Kapitän Valentin Rongier sind verletzt.

Und auch die Formkurve zeigt bei „l’OM“ nicht gerade nach oben: In den letzten zehn Pflichtspielen gab es nur zwei volle Erfolge zu feiern. Wenn es etwas zu jubeln gab, hatte meist Routinier Pierre-Émerick Aubameyang seine Beine im Spiel. Marseille steht in der heimischen Liga derzeit noch vor einem harten Kampf um einen Europacup-Startplatz. Die finale Phase der Europa League hat also eine doppelt wichtige Bedeutung für die Franzosen, die mit einem Turniersieg ein Champions-League-Ticket lösen könnten.

