Die Sommertransferzeit 2023 ist seit Mitternacht Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Kelvin Yeboah

ST, 23, ITA/GHA | Genua CFC – > Montpellier

Der ehemalige Tirol- und Sturm-Spieler Kelvin Yeboah hat nach dem Wiederaufstieg der CFC Genua einen neuen Leihklub gefunden. Der ghanaisch-stämmige Italiener wechselt für die neue Saison zum französischen Erstligisten Montpellier, der auch eine Kaufoption auf Yeboah hält. Schon im letzten halben Jahr war Yeboah an Augsburg verliehen, wo er jedoch 13 Spielen nur ein Tor und zwei Assists beisteuerte und demnach nicht fix verpflichtet wurde. Yeboah wechselte im Jänner 2022 von Sturm nach Genua, brachte den Grazern netto etwa fünf Millionen Euro ein. Dieser Transfer war der Startschuss für eine enorm starke Transferpolitik des SK Sturm.

Sofyan Amrabat

DM, 27, MOR | AC Fiorentina – > Manchester United

Im Playoffduell mit dem SK Rapid stand Sofyan Amrabat nicht mehr im Kader der AC Fiorentina – auch weil er einen Wechsel zu Manchester United „erzwingen“ wollte. Nun kam es zu diesem Wechsel, allerdings vorerst nur leihweise und mit Kaufoption für die Red Devils. Allerdings erhält die Fiorentina schon für dieses eine Leihjahr eine Gebühr von zehn Millionen Euro. Amrabat spielte zuletzt drei Jahre für die Viola, brachte es auf 107 Pflichtspiele und war der wichtigste Stabilisator im zentral-defensiven Mittelfeld. Sogar der FC Barcelona soll zuletzt an einer Verpflichtung des marokkanischen Teamspielers interessiert gewesen sein – und auch ein möglicher Wechsel nach Saudi-Arabien stand im Raum. Nun gelang aber Amrabats favorisierter Wechsel nach England.

Armel Bella-Kotchap

IV, 21, GER | Southampton FC – > PSV Eindhoven

Der kamerunisch-stämmige Deutsche und zweifache DFB-Teamspieler Armel Bella-Kotchap verlässt den Southampton FC erwartungsgemäß, wechselt aber nicht etwa nach Bayern oder Dortmund, wie es in den Medien zuletzt kolportiert wurde, sondern nach Eindhoven. Nach dem Abstieg der „Saints“ schließt sich Bella-Kotchap leihweise der PSV an und ist dort neben Sergiño Dest und Jerdy Schouten der dritte defensive Neuzugang in diesem Sommer. Der Champions-League-Starter und Sturm-Bezwinger hält keine offizielle Kaufoption auf den 21-Jährigen.

Hirving Lozano

RA, 28, MEX | SSC Napoli – > PSV Eindhoven

Zudem kommt es bei der PSV auch noch zu einer spektakulären Rückkehr: Hirving Lozano kommt um 15 Millionen Euro vom italienischen Meister Napoli. Weil der trickreiche Mexikaner vor vier Jahren um 45 Millionen von der PSV nach Neapel übersiedelte, ist er nun sowohl der teuerste Verkauf, als auch der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der Eindhovener. Lozano wurde wohl auch schon vorsorglich dafür geholt, dass der hochveranlagte belgische Rechtsaußen Johan Bakayoko den Verein in absehbarer Zeit verlassen könnte. Der 64-fache Nationalspieler Mexikos hatte bei Napoli in 155 Spielen 30 Tore und 17 Assists erzielt und 2020 die Coppa Italia, sowie 2023 den Scudetto gewonnen.