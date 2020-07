Kuster lässt Mattersburg hinter sich, pikante Trainerbestellung in Kiev!

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Markus Kuster TW,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Markus Kuster

TW, 26, AUT | SV Mattersburg – > Karlsruher SC

Wie es in Mattersburg weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Markus Kuster hat damit aber nichts mehr zu tun, denn der Keeper wechselt nach acht Jahren in der Mattersburger Kampfmannschaft zum Karlsruher SC in die zweite deutsche Bundesliga. Der mittlerweile 26-Jährige bestritt 214 Pflichtspiele für die Burgenländer und unterschrieb nun einen Zweijahresvertrag beim KSC. Neben dem 21-jährigen Mario Schragl ist er der zweite österreichische Torhüter im Klub. Zudem spielen auch Christoph Kobald und Marco Djuricin für die Blau-Weißen. Kusters Konkurrenten um ein Stammleiberl beim Vorjahresfünfzehnten sind Sven Müller und Marius Gersbeck, womit Kuster nicht nur der älteste der Keeper ist, sondern auch gute Chancen auf die „Nummer 1“ haben dürfte.

Kolja Pusch

OM, 27, GER | Admira Wacker Mödling – > KFC Uerdingen

Nach fünf Toren und fünf Assists in 29 Partien für die Admira wechselt Kolja Pusch in die dritte deutsche Liga. Der KFC Uerdingen vollzieht derzeit einen großen Umbruch und Pusch soll einer der ersten Neuzugänge sein. Einzig die offizielle Transferbestätigung steht noch aus. Bei den Krefeldern steht mit Torhüter Lukas Königshofer auch ein Österreicher unter Vertrag und ist Stammkeeper. Auch die Admira steht vor einem Umbruch: Scherzer, Menig, Toth, Kim und Bakis haben bereits neue Klubs gefunden, zudem verlassen noch Thoelke, Strauss, Paintsil und Pavelic die Südstädter.

Mircea Lucescu

TR, 74, ROM | vereinslos – > Dynamo Kiev

Pikanter Trainerwechsel in der ukrainischen Liga. Dynamo Kiev sichert sich für vorerst zwei Jahre die Dienste der rumänischen Trainerlegende Mircea Lucescu. Der berühmte Trainerfuchs war zwischen 2004 und 2016 zwölf Jahre Trainer von Shakhtar Donetsk und holte für den großen Erzrivalen des Hauptstadtklubs unter anderem acht ukrainische Meistertitel und gewann 2009 den UEFA-Cup. Nach seiner Zeit in Donetsk trainierte Lucescu Zenit St. Petersburg und schließlich erfolglos die türkische Nationalmannschaft. Zuletzt war der Rumäne 1 ½ Jahre lang vereinslos. Künftig arbeitet also ausgerechnet ein Ehrenbürger der Stadt Donetsk als starker Mann in Kiev.

Unai Emery

TR, 48, ESP | vereinslos – > Villarreal CF

Auch der beim Arsenal FC gescheiterte Unai Emery hat einen neuen Verein gefunden: Der 48-jährige Baske schließt sich Villarreal an und dürfte dort angesichts seines Dreijahresvertrags als Langzeitprojekt gesehen werden. Seine erfolgreichsten Zeiten als Cheftrainer verbrachte Emery bei Sevilla, mit denen er dreimal die Europa League gewinnen konnte. Auch als Trainer von Paris St. Germain war er titeltechnisch erfolgreich, allerdings blieb am ehesten die erfolglose Saison 2016/17 in Erinnerung, in der eine starke AS Monaco den Parisern den Titel wegschnappte. Villarreal ist Emerys fünfte Trainerstation in Spanien. In der abgelaufenen Saison wurde das Submarino Amarillo starker Fünfter.