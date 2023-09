Mata wird Iniesta-Nachfolger in Japan, Saudis holen Wijnaldum

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Juan Mata

OM, 35, ESP | Galatasaray – > Vissel Kobe

Seit seinem Aus beim türkischen Meister Galatasaray vor zwei Monaten war der Weltmeister und 41-fache Nationalspieler Juan Mata vereinslos. Nun wechselte der 35-Jährigen auf den Spuren von Andrés Iniesta nach Japan und unterschrieb bei dessen Ex-Klub Vissel Kobe. Mata verbrachte den Großteil seiner Karriere in England, wo er für Chelsea und Manchester United auflief. Sein Vorgänger im offensiven Mittelfeld des japanischen Klubs, Andrés Iniesta, spielte 134 Partien für Vissel Kobe (26 Tore, 25 Assists) und wechselte erst vor wenigen Wochen in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Emirates Club.

Jurica Jurcec

RA, 21, CRO | SC Rheindorf Altach – > Crotone

Nach seiner Vertragsauflösung in Altach nach nur sieben Monaten, wechselte der 21-jährige Kroate Jurica Jurcec zum italienischen Drittligisten Crotone. Für die Altacher kam der flexible Offensivspieler nur auf vier Einsätze und „musste“ auch zweimal für die Amateurmannschaft der Vorarlberger ran. Bei Crotone, das in der vergangenen Saison erst im Playoff den Aufstieg in die Serie B knapp verpasste, unterschrieb er nun einen Dreijahresvertrag.

Reinier

OM, 21, BRA | Real Madrid – > Frosinone Calcio

Der mittlerweile 21-jährige Brasilianer Reinier galt einst als eines der größten Talente weltweit. Real Madrid kaufte den Spielmacher an seinem 18. Geburtstag um 30 Millionen Euro von Flamengo. Der einstige brasilianische Meister und Copa-Libertadores-Sieger spielte aber keine einzige Partie für die „Königlichen“ und wurde stets verliehen. In den letzten Jahren spielte Reinier erfolglos für Dortmund und den FC Girona. In den letzten drei Jahren erzielte er in Bundesliga und LaLiga nur drei Tore und zwei Assists in 57 Spielen. Nun zieht Reinier leihweise für ein Jahr nach Italien weiter und schließt sich dem Serie-A-Klub Frosinone an. Die Mannschaft von Eusebio di Francesco stieg in der vergangenen Saison als Zweitligameister in die Serie A auf.

Georginio Wijnaldum

ZM, 32, NED | Paris Saint-Germain – > Al-Ettifaq

Mit dem 89-fachen niederländischen Nationalspieler Georginio Wijnaldum wechselt der nächste große Name nach Saudi-Arabien. Der 32-Jährige schließt sich für drei Jahre dem Al-Ettifaq FC an und spült immerhin noch acht Millionen Euro in die Kassa seines Ex-Klubs PSG. Bereits in der vergangenen Saison war Wijnaldum, der im Sommer 2021 ablösefrei von Liverpool nach Paris wechselte, an die AS Roma verliehen – allerdings nicht mit durchschlagendem Erfolg. Bei Al-Ettifaq ist er nach seinem Ex-Mitspieler Jordan Henderson und Stürmer Moussa Dembéle der dritte namhafte Neuzugang.