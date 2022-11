Megatalent-Update (10): Fábio Silva und der Karriereumweg Belgien

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im zehnten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Álvarez, Fabio Silva, Reyna, Aouchiche und Veron an, die wir erstmalig im Mai 2020 vorstellten.

Originalartikel:

Efraín Álvarez, ein in Los Angeles geborener Mexikaner, spielt bereits seit dem Alter von 15 Jahren für Los Angeles Galaxy. Der vierfache mexikanische Nationalspieler ist mittlerweile 20 Jahre alt, eine feste Kadergröße bei LA Galaxy, allerdings auch noch kein unumstrittener Stammspieler. Dennoch brachte er es bisher auf 93 Spiele für den US-amerikanischen Topklub und erzielte acht Tore und 16 Assists. Der offensive Mittelfeldspieler hat noch ein Jahr Vertrag und muss sich nun endgültig als Leistungsträger etablieren, um den nächsten Schritt machen zu können.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Fábio Silva wurde vier Monate, nachdem wir ihn in unserer Serie im Frühling 2020 vorstellten, um unglaubliche 40 Millionen Euro vom FC Porto zu den Wolverhampton Wanderers transferiert. Der heute 20-jährige Stürmer ist eine feste Größe in Portugals U21-Nationalmannschaft, konnte in seinen ersten beiden Jahren bei den Wolves aber nicht umfassend überzeugen. In 62 Spielen kam er auf vier Tore und sechs Assists, weshalb er im vergangenen Sommer weiterverliehen wurde und die Saison 2022/23 nun beim RSC Anderlecht verbringt. Dort stellte er seine Torgefährlichkeit bisher deutlicher unter Beweis und erzielte in seinen ersten 21 Spielen neun Treffer. Für Silva könnte dies das entscheidende Konsolidierungsjahr werden, bevor er in der Premier League richtig durchstarten kann. Sein Vertrag bei den Wolves läuft noch bis 2026.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Giovanni Reyna spielt seit bald drei Jahren in der Kampfmannschaft von Borussia Dortmund und absolvierte mittlerweile elf Länderspiele für die USA, für die er einen Tag vor seinem 18. Geburtstag debütierte. Speziell in seiner Anfangszeit in Dortmunds erster Elf überraschte der offensive Mittelfeldspieler alle. Bis heute brachte es Reyna auf 10 Tore und 14 Assists in 86 Spielen für den BVB. Zahlreiche Verletzungen – vor allem muskuläre Probleme – warfen den heute 19-Jährigen aber immer wieder zurück, was ein schnelleres Vorankommen ein wenig bremste. Das Potential ist dem US-Boy allerdings weiterhin nicht abzusprechen.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Adil Aouchiche war in Frankreichs Nachwuchsauswahlen stets einer der besten Spieler – allerdings war bei Paris Saint-Germain aufgrund der gewaltigen Konkurrenz kein Platz für den offensiven Mittelfeldspieler, weshalb er im Sommer 2020 ablösefrei zur AS Saint-Étienne wechselte. Dieser Transfer erwies sich in weiterer Folge als schwierig, weil „ASSE“ schwere Zeiten durchlebte und im vergangenen Sommer überraschend abstieg. Aouchiche bestritt 77 Spiele für die Grün-Weißen, spielte aber selbst eher durchwachsen und steuerte nur zwei Tore und zehn Assists bei. Nach dem Abstieg des Teams wechselte Aouchiche ablösefrei zu Lorient, wo er aber bisher nur ein Spiel bestritt und zumeist verletzt war. Angesichts seines ursprünglich gewaltigen Potentials war die bisherige Entwicklung im „Erwachsenenfußball“ also eher mau.

Entwicklungsfaktor: 4 von 10

Gabriel Veron verbrachte seine gesamte „Fußballjugend“ bei Palmeiras, ehe er im vergangenen Juli gegen eine Ablösesumme von elf Millionen Euro zum FC Porto wechselte und dort einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. Für Palmeiras brachte es der 20-jährige Linksfuß fürs Mittelfeld auf 14 Tore und 14 Assists in 95 Spielen. Für Porto stand Veron bisher zwölfmal auf dem Platz, ist zumeist einer der ersten Einwechsler und wird demnach langsam an den Fußball in Europa herangeführt.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10