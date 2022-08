Mergim Berisha wechselt in die deutsche Bundesliga, PSG holt Napoli-Stütze

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Joshua Zirkzee

ST, 21, NED | FC Bayern München – > FC Bologna

Marko Arnautovic bekommt beim FC Bologna einen neuen Stürmerkollegen: Der Serie-A-Klub verpflichtet den niederländischen U21-Teamspieler Joshua Zirkzee von Bayern München und lässt sich den Transfer 8,5 Millionen Euro kosten. Zirkzee unterschrieb bei Bologna nun einen Vierjahresvertrag. Zuletzt hatten die Bayern den 193cm-Stürmer zweimal verliehen: Für Parma kam er nur auf vier Pflichtspieleinsätze, aber bei Anderlecht konnte er mit 18 Toren und 13 Assists in 47 Partien überzeugen. Für die Kampfmannschaft der Münchner bestritt Zirkzee 17 Spiele und erzielte vier Treffer. In der neuen Saison hätte er aber kaum Chancen auf Einsätze beim deutschen Meister bekommen.

Noel Niemann

ST, 22, GER | Arminia Bielefeld – > VfL Osnabrück

In der vergangenen Saison spielte Noel Niemann leihweise für den TSV Hartberg, wo er immerhin fünf Pflichtspieltreffer beisteuern konnte. Die Leihe mit dem deutschen Stürmer wurde aber nicht verlängert und er kehrte zu Arminia Bielefeld zurück, wo er allerdings nur eine untergeordnete Rolle gespielt hätte. Der gebürtige Münchner mit afghanischen und libyschen Wurzeln wechselt nun ablösefrei nach Osnabrück und wird somit in der neuen Saison in Deutschlands 3. Liga auflaufen.

Mergim Berisha

ST, 24, GER/KOS | Fenerbahce Istanbul – > FC Augsburg

In Österreich kickte der kosovarisch-stämmige Bayer Mergim Berisha für Red Bull Salzburg und Liefering, sowie den LASK und Altach. Erst im vergangenen Sommer wechselte er schließlich um fünf Millionen Euro von Salzburg zu Fenerbahce, wo er aber nie vollends glücklich wurde und es in 32 Spielen auf acht Tore brachte. Der 24-Jährige, der bereits im Alter von 10 Jahren in den Nachwuchs der Salzburger wechselte, wird nun leihweise an den FC Augsburg abgegeben. Die Augsburger bezahlten 300.000 Euro Leihgebühr an den Klub aus Istanbul und besitzen eine Kaufoption auf Berisha. Damit reagierte Augsburg noch einmal spät auf die Offensivschwäche in der neuen Saison: In den ersten vier Bundesligaspielen erzielte das Team nur drei Treffer.

Fabián Ruiz

ZM, 26, ESP | SSC Napoli – > Paris Saint-Germain

In den letzten vier Jahren war der 15-fache spanische Teamspieler Fabián Ruiz eine Stütze für Napoli, das ihn einst um 30 Millionen Euro von Betis Sevilla holte. Nun zieht der Box-to-Box-Midfielder weiter nach Paris: PSG zahlt 23 Millionen Euro Ablöse an Napoli und stattet Ruiz mit einem Fünfjahresvertrag aus. Zuletzt war der 26-Jährige auch als möglicher Neuzugang bei Real Madrid, Manchester United und Newcastle United im Gespräch. Für dieselbe Position holte PSG zuvor bereits Vitinha vom FC Porto und Renato Sanches aus Lille. Ruiz ist allerdings die Reaktion auf den leihweisen Abgang von Ander Herrera nach Bilbao, der vor wenigen Tagen offiziell wurde.