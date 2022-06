Mourinho holt Matic nach Rom, Top-Talent Cho wechselt ins Baskenland

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Nemanja Matic

DM, 33, SRB | Manchester United – > AS Roma

Die AS Roma verstärkt ihr zentrales Mittelfeld mit reichlich Routine. Der 33-jährige Serbe Nemanja Matic kommt ablösefrei von Manchester United, wo er bereits unter José Mourinho spielte. Der 48-fache serbische Teamspieler unterschreibt vorerst einen Einjahresvertrag bei den Römern. Der Sechser, dessen Bruder Uros bei Sturm Graz und der Wiener Austria spielte, kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken, spielte bereits für Benfica, Chelsea und die Red Devils. Letztere hatten vor fünf Jahren knapp 45 Millionen Euro an Chelsea bezahlt, um den kraftvollen Mittelfeldspieler ins Old Trafford zu holen. Matic ist der erste Neuzugang der AS Roma für die neue Saison.

Steffen Tigges

ST, 23, GER | Borussia Dortmund – > 1.FC Köln

Nach Kilian, Huseinbasic und Maina präsentierte der 1.FC Köln nun den vierten Neuzugang des Sommers. Der BVB-Mittelstürmer Steffen Tigges kommt um 1,5 Millionen Euro aus Dortmund und wird nun neuer Teamkollege der ÖFB-Kicker Dejan Ljubicic und Florian Kainz. Da der Schwede Sebastian Andersson bei den Kölnern nie explodierte, brauchte es einen weiteren kraftvollen Angreifer. Tigges bekam beim BVB in der vergangenen Saison nur knapp 100 Einsatzminuten in der Bundesliga, erzielte aber immerhin (seine ersten) drei Tore. Insgesamt spielte er 23-mal für die Kampfmannschaft der Schwarz-Gelben, traf aber in 64 Spielen für die zweite Mannschaft 35-mal und bereitete weitere 25 Tore vor. Beim „Effzeh“ unterschrieb Tigges nun einen Vierjahresvertrag.

Mohamed-Ali Cho

ST, 18, ENG/FRA | SCO Angers – > Real Sociedad

Vor etwa einem Jahr stellten wir euch in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2004 den Anglo-Franzosen Mohamed-Ali Cho vor. In der vergangenen Saison feierte der 18-Jährige nun seinen ersten kleinen Durchbruch in Frankreich: In 32 Saisonspielen für Angers kam er auf vier Tore und einen Assist. Vereine wie die Bayern, Dortmund oder Betis Sevilla strecken bereits seit längerer Zeit ihre Fühler nach dem trickreichen Angreifer, der auch gerne als Rechtsaußen spielt, aus. Nun geht es für den Offensivmann aber ins Baskenland: Real Sociedad bezahlte 12 Millionen Euro für Cho und machte ihn damit nach Nicolas Pépé, Karl Toko Ekambi und Jeff Reine-Adelaide zum viertteuersten Verkauf in der Vereinsgeschichte von Angers. In San Sebastián unterschrieb Cho nun einen Vertrag bis 2027.

Jean-David Beauguel

ST, 30, FRA | Viktoria Pilsen – > Al-Wahda Mekka

Mit 19 Saisontreffern wurde der Franzose Jean-David Beauguel in der abgelaufenen Saison tschechischer Torschützenkönig und hatte damit einen großen Anteil am überraschenden Meistertitel von Viktoria Pilsen. Nach 3 ½ Jahren in Pilsen verlässt der 196cm große Stürmer die Tschechen nun ablösefrei und wechselt nach Saudi-Arabien um im Herbst seiner Karriere noch einmal richtig abzusahnen. Sein neuer Klub ist Al-Wahda Mekka, der älteste Fußballklub des Landes, der vor wenigen Wochen den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse fixierte und nun richtig investieren will.