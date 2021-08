Ritzmaier wechselt zu Kulovits, Ex-LASK-Stürmer Eggestein nach Belgien

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Johannes Eggestein

ST, 23, GER | SV Werder Bremen – > Royal Antwerpen

Die Saison 2020/21 verbrachte der deutsche Angreifer Johannes Eggestein leihweise beim LASK und der 183cm große Angreifer zeigte durchaus auf. In 39 Partien für die Linzer erzielte er 20 Tore, trat auch neunmal als Vorbereiter in Erscheinung. Auch wegen des Abstiegs der Bremer kam eine weitere Leihe nicht mehr in Frage und Eggestein kehrte vorerst zu Werder zurück, wo er in der ersten Runde der 2. deutschen Bundesliga gegen Hannover eingewechselt wurde. Nun verlässt der 23-Jährige die Norddeutschen aber doch noch und wechselt nach Belgien zu Royal Antwerpen. Beim Dritten der Vorsaison unterschreibt Eggestein bis 2024 und Werder lukriert eine Ablösesumme von etwa einer Million Euro.

Danny Ings

ST, 29, ENG | FC Southampton – > Aston Villa

Nach dem Verkauf von Jack Grealish hat Aston Villa für die neue Saison eine prall gefüllte Kriegskassa. 35 Millionen Euro wendeten die Villans nun für den Kauf von Southampton-Stürmer Danny Ings auf, der für drei Jahre in Birmingham unterschrieb. Ings entwickelte sich unter Hasenhüttl in Southampton zur absoluten Stütze und erzielte in 100 Spielen für die Saints 46 Tore und 10 Assists. Aston Villa setzte sich nun im Wettbieten um harte Konkurrenz durch: Auch Tottenham Hotspur und die beiden Manchester-Klubs waren an einer Verpflichtung von Ings interessiert. Mittlerweile gaben die Villans über 100 Millionen Euro für die Einkäufe von Ings, Buendía und Bailey aus.

Marcel Ritzmaier

ZM, 28, AUT | FC Barnsley – > SV Sandhausen

Nach seinem Leihjahr beim SK Rapid kehrte der Steirer Marcel Ritzmaier vorerst nach Barnsley zurück. Für Rapid war ohne der Hilfe der Engländer das Gehalt des Mittelfeldspielers nicht zu stemmen. Beim deutschen Zweitligisten Sandhausen sieht das aber offenbar anders aus: Die vom Ex-Rapidler Stefan Kulovits betreuten Underdogs verpflichteten Ritzmaier nun ablösefrei. Bei Rapid zeigte Ritzmaier gute Ansätze, blieb insgesamt aber doch ein wenig hinter den Erwartungen. In 30 Pflichtspielen traf der 28-Jährige fünfmal und bereitete vier Tore vor. In Sandhausen, wo Ritzmaier einer von sieben Legionären ist, wartet nun ein knallharter Abstiegskampf in einer der attraktivsten zweiten Ligen aller Zeiten.

Luca Netz

LV, 18, GER | Hertha BSC – > Borussia Mönchengladbach

Adi Hütter darf sich über ein neues Top-Talent in seiner Fohlenelf freuen: Luca Netz, in seinem Jahrgang wohl der am höchsten veranlagte Linksverteidiger des deutschen Fußballs, kommt um vier Millionen Euro von Hertha BSC und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Für die Hertha kam der U17-Teamspieler bereits auf elf Bundesligaeinsätze, erzielte zudem schon seinen Premierentreffer. Auch die Bayern waren am 18-Jährigen dran, aber in Mönchengladbach sah Netz mehr Chancen auf Einsätze, weshalb der Ausbildungsklub den Zuschlag bekam.