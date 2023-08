Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Micky van de Ven

IV, 22, NED | VfL Wolfsburg – > Tottenham Hotspur

Der VfL Wolfsburg darf sich über seinen zweitteuersten Verkauf nach dem Transfer von Kevin de Bruyne zu Manchester City freuen: Der niederländische Innenverteidiger Micky van de Ven wechselt nach zwei Jahren in Wolfsburg zu Tottenham und bringt dem VW-Klub 40 Millionen Euro Ablöse ein. In London unterschrieb der niederländische U21-Teamspieler einen Vertrag bis Sommer 2029. Wolfsburg holte den Abwehrspieler im Sommer 2021 um 3,5 Millionen Euro von dessen Stammklub Volendam. Seitdem bestritt der 193cm große Linksfuß 41 Spiele für die Wolfsburger und überzeugte in der deutschen Bundesliga. Bei Tottenham soll er den Franzosen Clement Lenglet ersetzen, der nach seiner Leihe nach Barcelona zurückkehrt.

Tino Livramento

RV, 20, ENG | Southampton FC – > Newcastle United

Vor zwei Jahren wechselte der damals 18-jährige Rechtsverteidiger Tino Livramento aus dem Nachwuchs des Chelsea FC zu Southampton. Für die „Saints“ bestritt er 34 Pflichtspiele, stieg zuletzt aber in die zweite englische Leistungsklasse ab. Chelsea zog die Rückkaufoption um 44 Millionen Euro nicht, weil man auf der Rechtsverteidigerposition mit Reece James und Malo Gusto gut besetzt ist. Dafür schlug nun Newcastle United zu und legte 37 Millionen Euro auf den Tisch, um Livramento bis 2028 zu binden. Der 20-Jährige ist nach Sandro Tonali, Harvey Barnes und Yankuba Minteh der vierte Neue bei den „Magpies“.

Jasmin Kurtic

ZM, 34, SVN | PAOK Saloniki – > Universitatea Craiova

Eigentlich gehörte der 83-fache slowenische Nationalspieler Jasmin Kurtic bis zuletzt dem FC Parma, aber die letzten beiden Jahre war der 34-jährige Routinier an PAOK Saloniki verliehen. Erst als sich Kurtic in der vergangenen Saison schwer am Knie verletzte, rutschte der Ex-Rapidler Stefan Schwab wieder regelmäßig in die erste Elf, übernahm Kurtic’ Rolle im Mittelfeldzentrum. Trotz der Verletzung war auch eine Verlängerung bzw. fixe Verpflichtung durch die Griechen im Rahmen des Möglichen. Für ÖFB-Legionär Schwab sind es aber durchaus gute Neuigkeiten, dass der Slowene nun ablösefrei nach Rumänien wechselt. Kurtic unterschreibt bei Universitatea Craiova, wo mit Andrei Ivan auch ein Ex-Rapidler spielt. Für die Kurtic-Position hat PAOK den Portugiesen Tiago Dantas von Benfica Lissabon ausgeliehen.

Bafetimbi Gomis

ST, 38, FRA | Galatasaray – > Kawasaki Frontale

Der französische Vollblutstürmer Bafetimbi Gomis wechselt im Alter von 38 Jahren nach Japan. Der senegalesisch-stämmige Angreifer unterschreibt einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Kawasaki Frontale, nachdem er zuletzt 1 ½ Jahre bei Galatasaray und zuvor 3 ½ sehr erfolgreiche Jahre beim saudischen Klub Al-Hilal verbrachte. Gomis hat bei jedem seiner Klubs regelmäßig getroffen – die meisten Treffer erzielte er allerdings für die Saudis, wo er nur 154 Spiele für 116 Tore benötigte. In jüngeren Jahren traf er zudem 95-mal für Olympique Lyon. Für die französische Nationalmannschaft bestritt der 183cm große Stürmer zwölf Partien und traf dreimal. Zuletzt stand auch eine mögliche Rückkehr von Gomis zu seinem Heimatklub Saint-Étienne im Raum.