Simkovic kehrt nach Lettland zurück, Kostic debütiert für die „Alte Dame“

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Tomás Simkovic

OM, 35, AUT | First Vienna FC – > Rigas futbolas skola

Nach nur acht Monaten bei der Vienna kehrt Tomás Simkovic nach Lettland zurück, wo er zuvor bereits für drei Jahre unter Vertrag stand. Der routinierte Freistoßspezialist schließt sich erneut der Rigas futbolas skola „RFS“ an und unterschreibt dort vorerst für den Rest der Saison. Für die Vienna kam der 35-Jährige zuletzt nur auf neun Einsätze und einen Treffer. RFS ist derzeit Dritter in der lettischen Liga und wird mit dem Titelkampf voraussichtlich nichts zu tun haben. Stammspieler bei den Letten ist auch Kevin Friesenbichler, der es in der laufenden Saison bisher auf sechs Tore und zehn Assists in 21 Partien brachte.

Amadou Onana

DM, 21, BEL | LOSC Lille – > Everton FC

Der 21-jährige belgische Sechser Amadou Onana verlässt Lille nach nur einem Jahr und wechselt in die englische Premier League. Lille holte den 195cm großen Mittelfeldspieler vergangenen Sommer um 12,8 Millionen Euro vom Hamburger SV und verkauft ihn nun um 36 Millionen Euro an Everton weiter, womit Lille seine Einnahmen in der laufenden Transferzeit auf unglaubliche 100 Millionen steigerte. Zuvor war auch Sven Botman bereits um 37 Millionen in die Premier League zu Newcastle gewechselt. Onana bestritt bisher erst eine Partie für die belgische Nationalmannschaft, wird aber im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2022 nun eine größere Chance haben, bei den Belgiern Fuß zu fassen.

Filip Kostic

LM, 29, SRB | Eintracht Frankfurt – > Juventus Turin

Als frischgebackener Europa-League-Sieger vollzieht der 48-fache serbische Teamspieler Filip Kostic seinen bisher größten Transfer: Der Linksfuß wechselt um zwölf Millionen Euro zu Juventus und unterschreibt bei der „Alten Dame“ einen Vierjahresvertrag. Kostic hatte für Frankfurt insgesamt in 173 Pflichtspielen 33 Tore und 65 Assists angeschrieben. Für Juve kam er am vergangenen Wochenende bereits zu einem halbstündigen Debüt beim 3:0-Heimsieg über Sassuolo.

Giovanni Lo Celso

ZM, 26, ARG | Tottenham Hotspur – > Villarreal CF

Bereits zum zweiten Mal wechselt der argentinische Nationalspieler Giovanni Lo Celso leihweise zu Villarreal. Der 26-Jährige steht seit Sommer 2019 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, konnte bei den Engländern aber nie wirklich überzeugen. Im vergangenen Halbjahr war Lo Celso bereits ans „gelbe U-Boot“ verliehen, wo er in 22 Spielen auf einen Treffer und einen Assist kam. Der Vertrag des 39-fachen Teamspielers in London läuft noch bis Sommer 2025, allerdings dürfte er bei den „Spurs“ keine große Zukunft haben. Andererseits hält Villarreal aber keine Kaufoption auf den zentralen Mittelfeldspieler.