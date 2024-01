Dicke Überraschungen im spanischen Cup-Viertelfinale

Athletic Bilbao setzte sich im Copa del Rey Viertelfinale in einem spektakulären Duell mit 4:2 in der Verlängerung gegen den FC Barcelona durch und...

Athletic Bilbao setzte sich im Copa del Rey Viertelfinale in einem spektakulären Duell mit 4:2 in der Verlängerung gegen den FC Barcelona durch und fügte den Katalanen erneut eine Niederlage im San Mamés-Stadion zu. Erinnerungen wurden wach an den 27. Februar 2022, als Bilbao ebenfalls im Cup-Heimspiel die Katalanen nach einer Verlängerung mit 3:2 aus dem Bewerb boxte.

Das Spiel begann mit einem Blitztor von Gorka Guruzeta für Bilbao, der nach nur 38 Sekunden traf. Barcelona gelang durch Robert Lewandowski nach einem glücklichen Abpraller der Ausgleich. Die Spannung hielt an, als das junge Talent Lamine Yamal mit einem beeindruckenden Linksschuss Barcelona mit 2:1 in Führung brachte. Es schien, als ob Barcelona die Kontrolle über das Spiel übernommen hätte, aber Athletic Club gab nicht auf und erzielte den Ausgleich. In der Verlängerung traten die Williams-Brüder Inaki und Nico in Erscheinung und erzielten jeweils ein Tor, was das Schicksal von Barcelona besiegelte. Dieses enttäuschende Ausscheiden aus dem Copa del Rey zwingt Barcelona dazu, sich auf andere wichtige Trophäen zu konzentrieren, während sie versuchen, sich von diesem Rückschlag zu erholen.

Es gab zudem eine weitere Überraschung, die allerdings nur auf den ersten Blick verwundert. Überflieger Girona flog wie die Katalanen ebenfalls aus dem Cup-Bewerb, wobei es schon bei der Aufstellung ersichtlich war, dass sich der aktuelle Tabellenführer der spanischen Liga auf die Meisterschaft konzentrieren möchte. Einige Spieler wurde in dem Cup-Duell geschont. Die Partie gegen Mallorca war eigentlich schon zur Halbzeit entschieden, da ein Treffer von Larin und ein Doppelpack von Prats die Hausherren mit 3:0 in Führung brachte. In der 68. Minute verkürzten die Gäste auf 1:3, doch der Anschlusstreffer sollte erst tief in der Nachspielzeit gelingen.

Real Sociedad qualifizierte sich bereits gestern nach einem 2:1-Sieg gegen Celta Vigo für das Semifinale. Neben Athletic Bilbao und Mallorca wird der Sieger zwischen Atletico Madrid und dem FC Sevilla den letzten Halbfinalplatz beanspruchen.