Strebinger wechselt in die 2. Liga, Pirlo soll Sampdoria wieder aufrichten

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Julian Wießmeier

RM, 30, GER | SV Ried – > BFC Dynamo

Nach dem Abstieg der SV Ried wechselt der mittlerweile 30-jährige Julian Wießmeier nach Berlin. Nach acht Saisonen in Österreich schließt sich der flexible Nürnberger dem BFC Dynamo, einem Regionalligisten, an. Wießmeier kam im Sommer 2015 nach Österreich und spielte zunächst bei Austria Lustenau, wo er noch als Angreifer agierte. Danach spielte er sechs Saisonen lang für die SV Ried, wo er nach und nach zurückrückte und am Ende einen rechten Flügelverteidiger gab. In 188 Spielen für die Innviertler erzielte Wießmeier 41 Tore und 21 Assists.

Teemu Pukki

ST, 33, FIN | Norwich City – > Minnesota United

Der 112-fache finnische Nationalspieler Teemu Pukki verlässt den englischen Zweitligisten Norwich und wechselt in die USA. Pukki hatte zuletzt fünf Jahre für die Kanarienvögel gespielt und in 210 Spielen 88 Tore erzielt. In dieser Zeit gelang ihm zweimal der Aufstieg in die englische Premier League, aus der Norwich aber jeweils gleich wieder abstieg. Der ehemalige Schalker schließt sich nun für zwei Jahre dem Minnesota United FC an. Im Kader von Minnesota sind derzeit nur sechs Feldspieler US-Amerikaner. Bekannte Namen fehlten jedoch bisher.

Andrea Pirlo

TR, 44, ITA | Karagümrük – > Sampdoria Genua

Nach dem fast schon schockierenden Abstieg von Sampdoria Genua in Italiens Serie B mit nur 19 Punkten, soll die einstige Spielerlegende Andrea Pirlo den Traditionsverein wieder in die höchste Spielklasse führen. Der 44-Jährige unterschrieb bei „Samp“ einen Zweijahresvertrag und hat natürlich den sofortigen Wiederaufstieg als klares Saisonziel für 2023/24. Pirlo war in der Saison 2020/21 Trainer von Juventus, holte dort die Coppa Italia, verpasste als Vierter den Meistertitel aber deutlich. In der vergangenen Saison war er als Trainer beim türkischen Klub Karagümrük engagiert, mit dem er einen respektablen siebten Platz in der Süper Lig belegte.

Richard Strebinger

TW, 30, AUT | SV Ried – > Kapfenberger SV

Der langjährige Rapid-Torhüter Richard Strebinger hat in der 2. Liga einen neuen Klub gefunden. Der 30-Jährige schließt sich für zwei Jahre dem Kapfenberger SV an. Strebinger hatte Rapid im Februar 2022 in Richtung Legia Warschau verlassen, kam aber beim polnischen Spitzenklub nur auf sechs Einsätze. Nach halbjähriger Vereinslosigkeit schloss er sich im Februar 2023 der SV Ried an, um den verletzten Einserkeeper Samuel Sahin-Radlinger zu vertreten. Allerdings kam Strebinger zuerst nicht an Jonas Wendlinger und dann nicht am genesenen Sahin-Radlinger vorbei, weshalb er nach dem Abstieg der Rieder seinen Vertrag wieder auflöste, ohne eine Partie für die Innviertler absolviert zu haben. Sein neuer Klub Kapfenberg gab zuletzt mit Christopher Giuliani (Vienna) und Nico Grubor (noch vereinslos) zwei Torhüter ab.