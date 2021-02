Update zu den Nachwuchsstars (10): Pedris rasanter Aufstieg

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Filip Marchwinski

OM/HS, 19 (Jg. 2002), POL – Lech Posen [unverändert]

Mit Filip Marchwinski spielt eines der größten polnischen Talente unverändert in seiner Heimat Lech Posen, wo er aber aktuell ein wenig stagniert. Zwar konnte der flexible und elegante Offensivspieler im polnischen U21-Team debütieren, Stammspieler bei Lech ist er aber vorerst weiterhin nicht. Zwar kommt er immer wieder zu Kurzeinsätzen, aber in der Startelf stand er in der laufenden Saison erst viermal. Insgesamt brachte er es dennoch auf 24 Kampfmannschaftseinsätze, aber nur zwei Treffer.

Xavi Simons

ZM, 17 (Jg. 2003), NED/ESP – Paris St.Germain [unverändert]

Der gebürtige Amsterdamer Xavi Simons ist unverändert Teil der U19-Mannschaft von Paris St.Germain, allerdings trainiert der kleine Box-to-Box-Midfielder bereits regelmäßig mit der Kampfmannschaft von PSG mit. In der Ligue 1 stand der „Instagram-Star“ bereits fünfmal im Matchkader, wartet aber noch auf sein Debüt.

Pedri

LA/OM, 18 (Jg. 2002), ESP – FC Barcelona [früher UD Las Palmas]

Einen der gewaltigsten Sprünge aller von uns porträtierten Nachwuchstalente machte der Spanier Pedri, der zum Zeitpunkt unseres Porträts bereits fix von Barcelona verpflichtet war, aber noch für Las Palmas in der zweiten spanischen Liga spielte. Mittlerweile ist der kreative 18-Jährige aber Leistungsträger bei den Katalanen. In 30 Pflichtspielen steuerte er drei Tore und vier Assists bei und er kam weiters nicht um Lobeshymnen von Stars wie Lionel Messi herum. Zudem debütierte er in der U21-Nationalmannschaft Spaniens und ist dort wie bei Barcelona Stammspieler. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022, aber Barca wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die zweijährige vereinsseitige Option auf den Offensivmann ziehen.

Harvey Elliott

RA/LA, 17 (Jg. 2003), ENG – Blackburn Rovers [früher FC Liverpool]

Dem inversen Winger Harvey Elliott wollte der FC Liverpool lieber früher als später mehr Spielpraxis geben. Das ist im aktuellen Offensivverbund Liverpools allerdings kaum möglich, weshalb der 17-Jährige nun an den Zweitligisten Blackburn verliehen wurde, wo er bereits ordentlich aufblühte. In der laufenden Saison brachte es Elliott auf vier Tore und acht Assists in 21 Spielen und Jürgen Klopp kann mit der Entwicklung seines Nachwuchsstars hochzufrieden sein. Ende Mai soll Elliott wieder nach Liverpool zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis 2023 hält und ab der neuen Saison wohl auch zu mehr Einsätzen in der Kampfmannschaft kommen sollte.

Israel Salazar

ST, 17 (Jg. 2003), ESP – Real Madrid [unverändert]

Bei Israel Salazar, auch „Isra“ oder „Sala“ genannt, wird der Sprung in die Kampfmannschaft des Weißen Balletts sicher noch einige Zeit dauern. Zuletzt debütierte der Angreifer gerademal für die zweite Mannschaft in der dritten spanischen Leistungsklasse, für die er bisher nun drei Kurzeinsätze absolvierte.

Jun Nishikawa

OM, 18 (Jg. 2002), JPN – Cerezo Osaka [unverändert]

Seit vergangenem Sommer konnte sich das japanische Supertalent Jun Nishikawa langsam an die Kampfmannschaft von Cerezo Osaka herantasten. Als wir ihn porträtierten hatte er gerademal ein kurzes Comeback gegeben und spielte ansonsten im College Team des Klubs. Mittlerweile brachte es der 18-Jährige aber schon auf 18 Saisoneinsätze für Cerezo Osaka, in denen er einen Treffer und zwei Assists erzielte. In der deutschen Bundesliga verfolgen gleich mehrere größere Klubs die Entwicklung des U20-Nationalspielers sehr genau.

Karamoko Dembélé

RA, 17 (Jg. 2003), ENG/SCO – Celtic FC [unverändert]



Der 17-jährige Karamoko Dembélé tritt ein wenig auf der Stelle, weil er dem Profifußball körperlich noch nicht gewachsen ist. In der laufenden Saison kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen für Celtic Glasgow. Der Vertrag des Youngsters läuft noch bis Sommer 2022 und bis dato konnte er nicht an die beeindruckenden, wenn auch sehr offensivlastigen Leistungen seiner ersten Profieinsätze anknüpfen und biss sich ein wenig am harten schottischen Männerfußball die Zähne aus.