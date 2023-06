Vizinger verlässt den WAC, Ruben Neves wird Saudi-Arabiens Rekordtransfer

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der...

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Dario Vizinger

ST, 25, CRO | Jahn Regensburg – > Warta Posen

Der Wolfsberger AC gibt Dario Vizinger ein Jahr vor Vertragsende nach Polen ab. Der kroatische Angreifer war im Sommer 2020 um 800.000 Euro Ablöse ins Lavanttal gewechselt, blieb aber hinter den Erwartungen und erzielte in 85 Pflichtspielen 17 Tore und 11 Assists. Das vergangene Jahr verbrachte Vizinger in der zweiten deutschen Bundesliga beim Jahn Regensburg, für den er in zehn Spielen keinen einzigen Scorerpunkt sammelte und schließlich auch in die 3. Liga abstieg. Vizingers neuer Klub ist Warta Posen, das in der vergangenen Saison Achter in der polnischen Ekstraklasa wurde. Auch der österreichische Mittelfeldspieler Stefan Savic steht beim Klub unter Vertrag.

Justin Kluivert

LA, 24, NED | FC Valencia – > AFC Bournemouth

Der 24-jährige Justin Kluivert, Sohn der niederländischen Stürmerlegende Patrick Kluivert, wird zum vierten Profispieler der Geschichte, der in allen fünf Top-Ligen unter Vertrag stand. Nachdem er bereits für die AS Roma, RB Leipzig, OGC Nizza und Valencia spielte, wechselt er nun zum Premier-League-Klub Bournemouth, der zehn Millionen Pfund (11,2 Millionen Euro) Ablöse für den Linksaußen bezahlt. Zuvor hatten nur der Däne Christian Poulsen, der Montenegriner Stevan Jovetic und der Rumäne Florin Raducioiu in allen fünf Top-Ligen Europas gespielt. In Bournemouth unterschrieb Kluivert nun langfristig bis Sommer 2028.

Ruben Neves

DM, 26, POR | Wolverhampton Wanderers – > Al-Hilal

Der saudische Spitzenklub Al-Hilal sorgt für einen Liga-Rekordtransfer: Der 41-fache portugiesische Nationalspieler Ruben Neves verlässt die Wolverhampton Wanderers und bringt ihnen eine Ablöse von 55 Millionen Euro ein. Damit wurde der bisherige Transferrekord Saudi-Arabiens fast ums Dreifache übertrumpft. Neves spielte zuletzt sechs Jahre lang für die Wolves und erzielte in 253 Pflichtspielen 30 Tore und 13 Assists. Im Jahr 2017 war der Sechser um 18 Millionen Euro aus Porto nach England übersiedelt. Neves unterschreibt in Saudi-Arabien einen Dreijahresvertrag und wird künftig unter anderem mit Odion Ighalo, Moussa Marega und Luciano Vietto zusammenspielen.

Vaclav Cerny

RA, 25, CZE | FC Twente Enschede – > VfL Wolfsburg

Nach seiner bisher stärksten Saison in der niederländischen Eredivisie wechselt der elffache tschechische Teamspieler Vaclav Cerny in die deutsche Bundesliga und schließt sich gegen acht Millionen Euro Ablöse dem VfL Wolfsburg an. Das ist auch deshalb interessant, weil Cerny auf der Rechtsaußenposition zu einem direkten Konkurrenten des ÖFB-Teamspielers Patrick Wimmer werden könnte. Cerny spielte jahrelang im Nachwuchs von Ajax Amsterdam, wechselt dann nach Utrecht und schließlich zum FC Twente, für den er in der vergangenen Saison 15 Tore und 13 Assists in 41 Pflichtspielen machte. In Wolfsburg unterzeichnete er nun einen Vierjahresvertrag.