Sturm-Talent Wels vor Wechsel zu Austria Wien

Zuletzt wurde das Interesse mehrerer Klubs an Sturm-Talent Moritz Wels öffentlich. Bundesligaabsteiger Hertha BSC, der italienische Klub Bologna und auch Rapid sollen am 18-Jährigen...

Zuletzt wurde das Interesse mehrerer Klubs an Sturm-Talent Moritz Wels öffentlich. Bundesligaabsteiger Hertha BSC, der italienische Klub Bologna und auch Rapid sollen am 18-Jährigen dran sein. Nun schaltete sich allerdings die Austria mit ein und Wels dürfte kurz vor einem Wechsel nach Favoriten stehen.

Wie das Sportportal Laola1 berichtet, soll der Wechsel nach Wien-Favoriten nur noch Formsache sein. Wels hatte in der abgelaufenen Saison 20 Zweitligaspiele für die Sturms zweite Mannschaft bestritten und dabei zwei Tore und einen Assist beigesteuert. In der Bundesliga kam der Youngster auf zwei Einsätze und erzielte beim 4:0-Heimsieg gegen Altach auch schon seinen Premierentreffer. Debütiert hat Wels in der höchsten Spielklasse aber bereits in der Saison 2021/22, damals im Alter von 17 Jahren. In der laufenden Saison fiel der offensive Mittelfeldspieler wegen eines Meniskusschadens für knapp zwei Monate aus.

Bei der Austria könnte man mit dem Kauf von Wels, der bei Sturm nur noch ein Jahr Vertrag hat, für einen möglichen Abgang von Dominik Fitz vorbauen. Nachdem mit Nikola Dovedan bereits ein Spieler fürs offensive Mittelfeld die Veilchen verließ, wurde zudem ein Kaderplatz vakant.