Megatalente Jahrgang 2004 (16): Herculano Nabian

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Herculano Nabian

ST, 17 (25.01.2004), POR/GNB – Vitoria Guimaraes

Vitoria Guimaraes verfügt derzeit über einen jungen Stürmer, der den bisherigen Transferrekord des Vereins übertreffen könnte. Bisher hält diesen Rekord der Innenverteidiger Edmond Tapsoba, der um 18 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. Herculano Nabian allerdings hat eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem Vertrag, der noch bis 2023 läuft. Vitoria Guimaraes hält zudem eine zweijährige, vereinsseitige Option auf den Stürmer. Dass diese Ausstiegsklauseln gerade in Portugal für gewöhnlich nicht sonderlich aussagekräftig sind, ist ein anderes Thema, aber Nabian ist auch davon abgesehen ein höchst spannender Angreifer.

Der 17-Jährige ist ein klassischer Mittelstürmer, der seine größten Stärken im gegnerischen Strafraum hat. Der 183cm große Stürmer hat seine Wurzeln im westafrikanischen Guinea-Bissau und ist vor allem ein extrem bulliger, durchschlagskräftiger Angreifer. Nabian ist im Kopfballspiel nur schwer zu bändigen und wenn er mit dem Ball am Fuß antritt, erinnert er ein wenig an Romelu Lukaku. Gerade in seiner Altersklasse kann ihm kaum ein Verteidiger das Wasser reichen und er ist schon in jungen Jahren ein sehr schwer zu verteidigender Angreifer. Bei Vitoria spielt er mittlerweile in der U23, für die er bisher dreimal von Beginn an auflief und auch schon seinen ersten Treffer erzielte.

Nabian überzeugt durch diese gewaltige körperliche Präsenz auch im Antizipationsspiel, allerdings vorerst eher auf der Zentralachse. Bei Ausweichbewegungen auf den Flügel weist er noch den einen oder anderen, vor allem technischen Mangel auf. Perfekt eingebunden ist er aber ohnehin als Zielspieler, der sich stets in der Gefahrenzone bewegt und nicht zu häufig pendeln muss. Zudem verfügt Nabian über einen bemerkenswerten rechten Hammer, was man auch immer wieder bei seinen stark getretenen direkten Freistößen beobachten kann. Im Nachwuchs erzielte Nabian zuletzt über 40 Tore in 1 ½ Jahren und auch in den portugiesischen Nachwuchsauswahlen sammelte er reichlich Scorerpunkte. Zuletzt traf er in neun Spielen für die U17-Nationalmannschaft viermal.

Die größten Klubs der Welt haben natürlich bereits ein Auge auf den Brecher geworfen. Bereits im letzten Jahr war Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung des jungen Portugiesen interessiert. Monaco reihte sich sofort in die Liste der Interessenten ein. Die Monegassen hatten aber schnell schlechte Karten, denn nachdem das PSG-Interesse öffentlich wurde, begannen auch Real Madrid und der FC Barcelona um den Stürmer zu buhlen. Vorerst soll Nabian aber behutsam an die Kampfmannschaft von Vitoria Guimaraes herangeführt werden. In der nächsten Saison sollte er seine ersten Einsätze bekommen.