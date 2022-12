Megatalente Jahrgang 2005 (20): Jair Paula

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Jair Paula

IV, 17 (7.3.2005), BRA – FC Santos

Der 17-jährige Innenverteidiger Jair Paula hat das Potential, eine große brasilianische Tradition an kraftvollen und zugleich spielstarken Abwehrspielern fortzuführen. Wenn man dem Youngster zusieht, wird man unweigerlich an den einstigen Starverteidiger Lúcio erinnert, der die erste Pressingreihe des Gegners gerne mit Tempodribblings und seinen langen Schritten bis tief ins Mittelfeld auseinanderriss.

Jair hat ein Gardemaß von 195cm und wirkt in seinem Spiel bereits ausgesprochen reif und abgebrüht. Auf Jugendlevel hat er schon alleine wegen seiner physischen Erscheinung einen großen Vorteil gegenüber gleich- oder ähnlichalten Spielern und selbst wenn er von einem der flinken Verteidiger überlaufen wird, kommt Jair schnell wieder ins Laufduell und kann trotz (oder auch wegen) seiner Größe mit dem Tempo mithalten.

Am Ball fällt Jair auch mit seinen sehr genauen langen Bällen auf, mit denen er immer wieder gezielt das Mittelfeld überbrückt, sofern er dies nicht selbst mit seinem intensiven Laufspiel durch die Mitte macht.

Grundsätzlich ist der junge Brasilianer der Prototyp eines kraftvollen, modernen Innenverteidigers, aber in der U20-Mannschaft des FC Santos spielte er sogar häufiger auf der Sechserposition, um das Spiel sowohl vor, als auch hinter sich zu haben. In der prestigeträchtigen Copa Sao Paulo de Futbol Júnior, einem wichtigen Nachwuchs-Cupbewerb, erreichte Santos im vergangenen Jänner das Finale und verlor erst gegen eine starke Palmeiras-Mannschaft mit zahlreichen Top-Talenten. Jair war dabei erst 16 Jahre alt, nahm aber bereits eine führende Rolle in der U20 des Traditionsklubs ein.

Für die Kampfmannschaft von Santos saß Jair in der brasilianischen Serie A bereits zweimal auf der Bank. Sein Vertrag beim achtfachen Meister läuft noch bis Sommer 2025 und es ist zu erwarten, dass der Abwehrspieler einer der nächsten Youngster ist, die den Sprung in den Profifußball schaffen werden.

Starpotential: 8 von 10