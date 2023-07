PSG-Vertragsangebot für Mbappe schlägt alle Rekorde

Das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet von einem unglaublichen Angebot, das Paris Saint-Germain für Kylian Mbappe abgab. Die Pariser bieten dem Ausnahmestürmer einen 10-Jahresvertrag an und...

Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft im Sommer 2024 aus, wobei der Angreifer die Option auf ein weiteres Jahr hat. Zieht er diese nicht, dann wäre er im kommenden Sommer ablösefrei und sein jetziger Arbeitgeber stellte bereits fest, dass es unmöglich sei, den „besten Spieler der Welt“ ablösefrei zu verlieren.

Mbappe soll daher entweder zu astronomischen Summen verkauft oder verlängert werden. Nun sickerte ein Vertragsangebot durch, das wohl alles bisherige in der Fußballwelt in den Schatten stellt – sofern es auch stimmt.

Paris Saint-Germain bietet eine Milliarde Euro Gehalt für einen Zeitraum von zehn Jahren an. Kein anderer Sportvertrag ist besser datiert.

Wird das den Franzosen umstimmen? Mitte Juni teilte der Angreifer laut der L’Equipe per Brief seinem Arbeitgeber mit, dass er keine Absicht habe seinen Vertrag zu verlängern. Er stellte aber ein wenig später fest, dass er vorhabe die kommende Saison bei PSG zu bleiben. Sollte es jedoch zu keiner Vertragsverlängerungen kommen, befindet sich sein Verein in der Zwickmühle, da dann der ablösefreie Abgang im Sommer droht. In diesem Fall wird sich insbesondere Real Madrid in Stellung bringen, da es immer wieder Gerüchte gab, dass die Königlichen den Ausnahmestürmer verpflichten wollen. So ein Vertragsangebot werden sie ihm aber kaum geben können.