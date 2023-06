Reichster Fußballer der Welt wechselt innerhalb Thailands

Nicht Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé sind die Fußballer mit den größten Summen auf ihren Konten. Es ist Faiq Bolkiah –...

Nicht Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé sind die Fußballer mit den größten Summen auf ihren Konten. Es ist Faiq Bolkiah – und der wechselte dieses Wochenende innerhalb Thailands den Klub.

Faiq Bolkiah ist ein 25-jähriger Linksaußen aus dem Sultanat Brunei Darussalam in Südostasien. Geboren wurde der inverse Winger in Los Angeles, einen Großteil seiner Jugend verbrachte er in England. Dort kickte er im Nachwuchs von Southampton, Chelsea und Leicester City – obwohl das Talent des jungen Mannes aus Brunei eher überschaubar war.

Aber Bolkiah hat einen klingenden Namen. Sein Vater ist mit Jefri Bolkiah der Kronprinz von Brunei und sein Onkel ist der amtierende Sultan Hassanal Bolkiah, der als eines der reichsten Staatsoberhäupter der Welt gilt. Der absolutistisch herrschende Machthaber besitzt die größte Sammlung an Sport- und Luxuswägen der Welt – die Rede ist von 3000 bis 5000 Fahrzeugen – mehrere Mega-Yachten und fünf Privatflugzeuge.

Der Reichtum ist in der Bolkiah-Familie natürlich durchgängig hoch. Das Vermögen des 25-jährigen Kickers soll sich auf 15 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit stellt er die Verdienste der größten Fußballstars der Welt weit in den Schatten.

Als Profikicker heuerte Bolkiah zunächst in Portugal beim CS Maritimo an, wo er aber nur eine Partie für die U23 absolvierte. Ende 2021 wechselte er nach Thailand, wo er für den Chonburi FC immerhin auf 32 Einsätze kam und zwei Tore und vier Assists beisteuerte. Nun wechselte Bolkiah innerhalb Thailands zum Ratchaburi FC, wo er einen Einjahresvertrag unterzeichnete.

In Brunei führt am Linksaußen natürlich kein Weg vorbei. Einst war er in den Nachwuchsauswahlen des Landes fix gesetzt und mittlerweile spielte er auch sechsmal fürs Nationalteam, wo er selbstverständlich Kapitän war. Brunei zählt zu den schwächsten Nationalteams der Welt und Bolkiah durfte nur einen Sieg über Osttimor miterleben – ansonsten gab es beispielsweise Niederlagen gegen Macau und Laos.