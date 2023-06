Fans: „Man sieht sich das Nationalteam wieder gerne an!“

Die österreichische Nationalmannschaft holte im wohl schwersten Spiel ihrer EM-Qualifikationsgruppe in Belgien ein respektables 1:1. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Fans...

Die österreichische Nationalmannschaft holte im wohl schwersten Spiel ihrer EM-Qualifikationsgruppe in Belgien ein respektables 1:1. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

lonelycowboy: „Die Belgier werden sich in den Hintern beißen. Alle Tore des Spiels gemacht und in der 93. Minute an die Latte geschossen, trotzdem nur 1:1. Mir soll’s recht sein.“

schimli: „Puh. Gute Leistung, sehr erfrischender Auftritt. Nach dem Ausgleich nicht versteckt und noch auf Sieg gespielt. Am Ende hat’s dennoch sehr viel Glück gebraucht für den Punkt. Sowohl beim 1:0 wie auch am Ende beim Lattentreffer.“

SCRAltach1929: „Wahnsinn was Rangnick aus diesem Team gemacht hat. Der Kampf passt, der Wille passt und die Einstellung passt. Das nötige Glück kommt dann auch dazu. Es macht endlich wieder Spaß das Nationalteam zu verfolgen!“

OoK_PS: „Sieg gegen Schweden wäre wohl schon mehr oder weniger die Quali.“

Exilgrüner: „1 Punkt der mit Handkuss zu nehmen ist, kann am Ende noch sehr viel wert sein. Passt schon so, auf jeden Fall ein positiver Abend.“

plieschn: „Wahnsinnig glücklich, aber wird genommen. Links waren wir komplett offen. Ohne Linksverteidiger zu spielen wurde bestraft, zum Glück nicht genug, um auch noch den einen Punkt zu nehmen.“

paytv23: „Am Ende kann wirklich zufrieden sein. Die Belgier hatten mehrmals das zweite Tor am Fuß. Gut dass dieses schwierige Auswärtsspiel mit einem Punkt beendet werden konnte. Den Zweiten in der Tabelle auf Abstand gehalten, mit viel Kampf und ein wenig Glück.“

scrforever123: „Bissl Glück braucht man, die Belgier haben da vorne schon Manpower, Halleluja! Lukaku-Aktion zum Schluss hat schwer nach Tätlichkeit ausgesehen.“

quaiz: „Endlich mal Glück am Ende. Wichtiger Punkt in Belgien den ich zu Beginn mit Handkuss genommen hätte. Wir spielen seit dem Ende von Polster und mit Abstrichen Janko ohne Klassestürmer. Das darf man nicht vergessen. In Summe ist das aber eine ganz andere Mentalität als unter Foda, da wird in Belgien auf Sieg gespielt, weil man sich der eigenen Stärken bewusst ist. Dabei haben uns noch wichtige Stützen gefehlt. Belgien natürlich auch ohne De Bruyne aber ich denke der Punkt ist keineswegs unverdient.“

Anonymer Thomas: „Ich bin die ganze Zeit in der Nachspielzeit in meiner Wohnung gestanden, weil ich’s nimmer aushalten konnte. Das Glück des Tüchtigen einmal wieder bei uns. Lang ist’s her.“

schooontn: „Hat jetzt zwar keinen wirklichen Fehler gemacht, eine sonderliche Ruhe verspüre ich aber bei A. Schlager nicht mehr wenn der Ball in Tornähe kommt. Im Sinne meiner Nerven soll er bitte wieder seine Lockerheit seiner besten Phase im LASK-Trikot finden oder der ÖFB muss eine andere Dauerlösung suchen.“

Zwara: „Gute Leistung. Belgien nur aus der Distanz gefährlich, alles andere wurde geblockt. Schlager musste kaum etwas halten. Klar hätte man die Partie verlieren können, es wäre auch nicht komplett unverdient gewesen, aber als extrem glücklich würde ich das Unentschieden nicht betiteln. Selbst hatte man wenig Halbchancen, das Tor natürlich glücklich, dafur war die Chance von Posch samt Nachschuss von Schlager eine Topchance, aus diesen Positionen ist Belgien nicht zum Abschluss gekommen. Der Punkt kann noch extrem wichtig sein und man darf nicht vergessen, das war das vermeintlich schwierigste Spiel in der Qualifikation.“

Vöslauer: „Richtig geiles Match im Nachgang betrachtet, bis zur 80. Minute ist die Zeit so kurzweilig vergangen… und danach war’s so, als wäre der Lukaku mit seinen 180kg am Zeiger gestanden… bist du deppad war das eine Zitterpartie. Belgien ist noch immer eine Weltklassemannschaft, mit Kampf und Glück haben wir das X gesichert… fantastisch!“

KidSune: „Wir hatten fast immer ein Bein dazwischen bei den belgischen Chancen, der Punkt hatte nichts mit Glück zu tun, sondern war hart erarbeitet.“

el-capitane: „Man muss halt schon auch sagen, dass bei den Belgiern außer Lukaku kein anderer wirklich Torgefahr ausstrahlt. Sie haben zwar gute und schnelle Dribbler in ihren Reihen aber die sind dann vor dem Tor eher harmlos. Belgien in zwei Spielen vier Tore und alle hat Lukaku geschossen, spricht auch für sich. Das X heute geht völlig in Ordnung. Eine Niederlage wäre nach dem Spielverlauf verdammt bitter gewesen und hätte sich unser Team auch nicht verdient. Jetzt steht Schweden schon ordentlich unter Druck am Dienstag. Eine Niederlage dürfen sie sich auf keinen Fall erlauben.“

Mr.Viola: „Schon eine ordentliche Leistung gestern, mehr konnte man nicht erwarten, der Punkt war sicherlich glücklich, aber ab und zu braucht man eben dieses Glück. Als besonderen Fortschritt sah ich dass die Mannschaft dieses Mal nach dem Ausgleich nicht zusammengebrochen ist und eigentlich gleich wieder offensiv spielte und versuchte das Tor zu machen. Weiter so, freue mich schon auf Dienstag.“

maxglan: „Natürlich war der Lattenschuss eine Masn für uns, aber wir hatten ja auch gute Chancen. Arnautovic, Posch (mit „Nachschuss“ von Schlager) hatten gute Möglichkeiten. Ernudelt war der Punkt sicherlich nicht, sondern hart erkämpft.“

