Red Bull Salzburg feiert zwei Millionen Social-Media-Follower

Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im digitalen Bereich ist der FC Red Bull Salzburg mit enorm viel Energie unterwegs. Vor Kurzem konnte dabei ein neuer Meilenstein gesetzt werden: Über zwei Millionen Fans folgen dem Serienmeister plattformübergreifend auf dessen Social Media-Kanälen!

In zwei Jahren verdoppelt

Im Dezember 2021 wurde die erste Follower-Million vermeldet, die TikTok, Facebook & Co. damals abonniert und tagtäglich das Geschehen rund um den österreichischen Serienmeister verfolgt hatte. In weniger als zwei Jahren ist es nun gelungen, diese für Österreich ohnehin schon außergewöhnliche Marke zu verdoppeln.

Bundesliga-Schmankerl als Rekordvideo

Den größten Impuls zum Wachstum der Reichweite trug zuletzt TikTok bei, wo im vergangenen Jahr ein Plus von 216 Prozent bzw. 652.100 Nutzern verzeichnet wurde.

Dass der Schlüssel zum Erfolg dabei nicht ausschließlich in der UEFA Champions League liegt, beweist das erfolgreichste Video aus diesem Jahr: Mit einem Clip aus einer ADMIRAL Bundesliga-Partie der Roten Bullen gegen den Wolfsberger AC wurden 42,8 Millionen Menschen und damit mehr Views als jemals zuvor erreicht.

Neben dem Anstieg auf den weiteren Kanälen, wie Instagram oder den internationalen Twitter/X-Kanälen, gibt es auch einen Neuzugang, der sehr stark performt: Den erst Ende September eingeführten WhatsApp-Kanal haben innerhalb kürzester Zeit bereits fast 40.000 Salzburg-Anhänger abonniert.

Bundesliga-Champion auf und neben dem Platz

Natürlich blieb dieser digitale Erfolg schon bisher nicht unbemerkt. Das führende Social Media-Marktforschungsunternehmen BuzzValue zeichnete den FC Red Bull Salzburg für die Saison 2022/23 als heimischen Social Media-Meister aus. Plattformübergreifend wurde mit den Postings 13,9 Millionen Mal interagiert – mehr als bei allen anderen Bundesligisten zusammen.

Die aktuelle Social Media Follower-Tabelle des FC Red Bull Salzburg:

1. TikTok: 952.800

2. Facebook: 483.645

3. Instagram: 355.977

4. Twitter/X: 104.869

5. YouTube: 64.200

6. WhatsApp: 37.900

7. LinkedIn: 7.555

