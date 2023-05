Die 5 besten Online Casinos in Deutschland für online Fußballwetten

Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Mit einer reichen Geschichte sowohl im Sport als auch im Glücksspiel...

In diesem Artikel stellt Ihnen Jürgen Meier, ein Glücksspiel-Experte von CasinoSpotDe, die 5 besten Casinos in Deutschland vor, in denen Sie auf Fußball wetten können, und eröffnet Ihnen die spannende Welt der online fußballwetten. Wenn Sie also bereit sind, Ihre Wetten zu platzieren und den Spaß mitzumachen, dann lassen Sie uns eintauchen und die besten Casinos in Deutschland für wetten entdecken!

Worauf Sie bei Fußball-Wettseiten achten sollten

Wenn Sie auf Fußball wetten möchten, ist es wichtig, Websites zu nutzen, die sich mit dem beliebtesten Sport der Welt auskennen.

Laut Zoltan Tundik, Autor des Artikels „Warum Sie die richtige Sportwette wählen sollten, bevor Sie wetten”: “Choosing a good sportsbook majorly depends on what you seek and the type of games you like to play. However, most bettors when choosing a bookie look out for reliability, easy user interface, professionalism and 24/7 customer care.” („Die Wahl eines guten Sportwettenanbieters hängt weitgehend davon ab, wonach Sie suchen und welche Art von Spielen Sie spielen möchten. Bei der Wahl eines Buchmachers achten die meisten Spieler jedoch auf Zuverlässigkeit, eine einfache Benutzeroberfläche, Professionalität und einen Kundendienst, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.“ – übersetzt von CasinoSpotDe.)

Als Experte in der Glücksspielbranche weiß ich, wie wichtig es ist, die besten Fußballwettenseiten zu finden. Aus diesem Grund stelle ich Ihnen einige Kriterien für die Auswahl. Wenn Sie diese Kriterien kennen, sind Sie besser vorbereitet, um eine Fussball wetten seiten zu wählen, die Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

Lizenzvergabe und Regulierung

Wenn es um das Wetten auf Fußball geht, sind Lizenzierung und Regulierung entscheidende Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Eine lizenzierte und regulierte Website bietet ein Maß an Vertrauen und Sicherheit, das für jeden Online-Glücksspieler wichtig ist.

In Deutschland betreibt es mehrere Aufsichtsbehörden, die Online-Fußballwettseiten überwachen, darunter die Malta Gambling Authority, die UK Gambling Commission und die Curacao Gambling Control Commission sowie die offizielle deutsche Website der Glücksspielbehörde des Landes. Diese Behörden stellen sicher, dass die Online-Wettseiten strenge Standards für Fair Play, Verbraucherschutz und die Einhaltung der Gesetze einhalten.

Gehen Sie bei Ihren Online Fußballwetten kein Risiko ein. Wählen Sie nur zuverlässige und sichere Online-Casinos. Bevorzugen Sie Plattformen, die sich um ein sicheres Umfeld für Online-Glücksspiele bemühen. Durch das Lesen von Bewertungen und Expertenmeinungen auf CasinoSpot können Sie sich über alle Aspekte des Glücksspiels informieren und legale Online-Plattformen in Deutschland finden, die Ihnen dabei helfen, Ihre positiven Erfahrungen in der Welt des Glücksspiels zu maximieren.

Laut Jürgen Meier, von CasinoSpotDe: „Tatsächlich gibt es heutzutage mindestens 1.200 Online-Casinos weltweit, und unsere Glücksspiel-Experten unternehmen jede Anstrengung, um die wahrheitsgemäßen und objektiven Informationen zu jedem einzelnen Spielort auf Lager zu sammeln.“.

Benutzererfahrung

Dies umfasst viele Faktoren: mobile App, Aussehen und Handhabung, Kundenservice, Geschwindigkeit usw. Es läuft auf eine Frage hinaus: Wie einfach ist die App für einen Wettenden zu bedienen? Ein Online-Casino wird es wahrscheinlich in unsere Liste der guten Fußballwetten-Apps schaffen, wenn alles reibungslos funktioniert.

Verfügbare Wetten

Fussballwetten online unterscheiden sich von Wetten auf andere Mannschaftssportarten wie Fußball, Baseball oder Basketball. Da Spiele in der Regel mit einem knappen Ergebnis enden, sind die drei wichtigsten Wettarten bei Fußballspielen „Sieg“ und „Unentschieden“. Sie können entweder darauf wetten, dass eine der beiden Mannschaften gewinnt (im Wesentlichen eine Siegwette) oder dass das Spiel unentschieden endet. Dies sind die wichtigsten Wetten, die Sie bei Fußballspielen finden.

Sie können auch auf die Punktedifferenz und die Gesamtzahl der Tore wetten, aber diese Wettformate sind bei Fußballfans weniger beliebt, da Spiele mit sehr wenigen Punkten enden können.

Die Markttiefe ist nicht nur für Standardwetten wichtig. Eine gute Fußballwettseite sollte Wetten auf Spielereigenschaften, Quoten, Wetten auf Teameigenschaften, Futures und andere Wettoptionen anbieten.

Bonuswette

Eine Bonuswette ist eine Werbeaktion, die sich auf Ihre erste Wette auf der Website konzentriert. Wenn Sie sich angemeldet und eine Einzahlung auf Ihr Konto getätigt haben und die erste Wette verlieren, gleicht das Sportwetten Unternehmen Ihre Verluste bis zu einem bestimmten Betrag mit dem Guthaben der Website aus.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie eine zweite Chance auf Gewinne erhalten, ohne dass Sie noch mehr von Ihrem eigenen Geld riskieren müssen.

Zahlungsarten und Sicherheit

Wenn es um Online-Fußballwetten geht, sind Zahlungsmethoden und Sicherheit wichtige Faktoren für die Nutzer. Seriöse Fußballwettseiten sollten eine breite Palette an sicheren und bequemen Zahlungsmethoden anbieten, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Zu den gängigsten Zahlungsmethoden bei Online Fußballwetten gehören Kredit- und Debitkarten wie Visa und Mastercard, E-Wallets wie PayPal und Skrill sowie Banküberweisungen.

Achten Sie außerdem auf Websites, die SSL-Verschlüsselung und andere Sicherheitsmaßnahmen verwenden, um Ihre Daten zu schützen.

Live-Wetten

In Deutschland und anderen ausländischen Märkten sind Livewetten schon lange beliebt, vor allem im Fußball. Live-Wetten sind in Deutschland auf dem Vormarsch und sind eine tolle Option für Fußballfans.

Fußball ist ein langsames Spiel (zumindest was die Torhäufigkeit angeht), daher können Live-Wetten lukrativ sein und Spaß machen, während man ein Spiel live verfolgt. Ein Online-Casino mit einem guten Livewetten-Angebot hat bessere Chancen, es in unsere Liste der besten Fußballwetten-Seiten zu schaffen.

Der Kundendienst

Wenn Sie ein Online-Fußballwetten-Casino in Betracht ziehen, ist es wichtig, dass Sie den Kundenservice in den Vordergrund stellen. Wenn Sie bei der Platzierung einer Wette weitere Informationen über eine Funktion benötigen oder eine Beschwerde einreichen möchten, kann Ihnen ein Buchmacher, der rund um die Uhr erreichbar ist, helfen. Daher ist es ratsam, einen Buchmacher zu wählen, der einen zuverlässigen Kundenservice bietet.

Die 5 besten Casinos mit Fussballwetten online

Der Moment, auf den wir alle gewartet haben… die besten Sportwettenseiten in Deutschland! Jede Seite in unseren Top 5 verspricht ein qualitativ hochwertiges Wett-Erlebnis mit wettbewerbsfähigen Fußballquoten, tollen Boni und superschnellen Auszahlungen. Wählen und entdecken Sie noch heute die besten Fußball-Wettseiten!

My Stake

My Stake Casino, lizenziert von der Curacao Gambling Authority, wurde 2019 gegründet und ist bei deutschen Spielern sehr beliebt. My Stake Casino bietet eine breite Palette von Casino-Spielen und Sportwetten-Optionen, einschließlich Online Fußballwetten. Es umfasst ein vollständiges Sportbuch, das große Sportereignisse und Turniere auf der ganzen Welt abdeckt, sowie Live-Wettoptionen und wettbewerbsfähige Quoten.

Der Sportbereich der Website ist einfach zu navigieren, und alle notwendigen Informationen über Sportereignisse und -spiele sind klar und übersichtlich dargestellt. Fußballfans können Wetten auf ihre Lieblingsmannschaften oder -spieler bei Veranstaltungen wie der Weltmeisterschaft, der UEFA Champions League und der National League platzieren. Insgesamt gibt es im Sportbereich 973 Wettmöglichkeiten. Wenn die Popularität einer bestimmten Sportart wächst, wird sie in den Sportbereich aufgenommen.

Dank der einfachen Registrierung, der bequemen Zahlungsmethoden, der zuverlässigen Lizenz, der Werbeboni und der beeindruckenden Spielauswahl hat Mystake Casino alle Chancen, sich auf dem modernen Glücksspielmarkt einen Namen zu machen.

Vorteile:

Optimiert für die mobile Nutzung;

Hat eine Lizenz aus Curacao;

Eine große Auswahl an Wettoptionen;

Live-Streaming ist verfügbar;

Viele Zahlungsmöglichkeiten;

VPN-freundlich;

Viele Währungen und Sprachen sind verfügbar.

Nachteile:

Keine Möglichkeit, den Kundensupport telefonisch zu kontaktieren.

Cloudbet Casino

Cloudbet Casino ist ein Online-Casino, das von vertrauenswürdigen Spielanbietern wie Microgaming, Play’n GO, Betsoft, Spinomenal und Evolution Gaming betrieben wird. Die Spieler können zwischen Online-Slots, Sportübertragungen, Tischspielen und Casino-Spielen wählen. Das Casino bietet eine fortschrittliche Bitcoin-Wettplattform und ist auch von mobilen Geräten aus zugänglich. Cloudbet Casino arbeitet unter der E-Gambling Montenegro Lizenz.

Das Sportwetten portal ist benutzerfreundlich und bietet den Spielern verschiedene Wettoptionen, darunter Pre-Match- und In-Play-Wetten. Es deckt eine breite Palette von Sportarten ab, darunter Fußball, Basketball, Tennis und mehr. Insbesondere Fußballwetten sind ein wichtiger Schwerpunkt von Cloudbet, da es den Spielern eine umfangreiche Auswahl an Märkten und wettbewerbsfähigen Quoten bietet.

Das Sportwettenangebot von Cloudbet bietet auch eine Reihe von Funktionen wie Live-Streaming und Cash-Out, die es den Spielern ermöglichen, die Spiele, auf die sie wetten, zu verfolgen und Gewinne zu sichern oder Verluste zu minimieren. Der Kundensupport des Casinos ist rund um die Uhr verfügbar und kann per E-Mail oder Live-Chat erreicht werden.

Vorteile:

Hohe Auszahlungen

Zahlreiche Optionen für Kryptowährungen

Unbegrenzte Aufnahmekapazität

Hochkarätige Software-Entwickler

Er zijn 29 soorten cryptocurrencies beschikbaar voor transacties.

Optimiert für die mobile Nutzung;

Nachteile:

Strenge Regeln für VIP-Mitglieder

Live-Chat nur für eingeloggte Benutzer verfügbar

Qbet

Qbet Casino ist eine der neuesten Sensationen in der Welt des Online-Glücksspiels! Diese hochmoderne Plattform wurde 2022 eingeführt und hat Spieler bereits mit ihren unübertroffenen Funktionen und ihrem außergewöhnlichen Spielerlebnis fasziniert. Als stolze Tochtergesellschaft von Novatech Solution NV bietet es deutschen Spielern eine breite Palette von Optionen, einschließlich des Zugangs zu einem umfassenden Sportwettenbereich, der eine Vielzahl von spannenden Sportereignissen bietet. Die Design-Philosophie dieses Online-Casinos ist Einfachheit, und dies wird durch ein elegantes und übersichtliches Layout erreicht, das ideal für Spieler ist.

Als wir die Website Mitte der Woche überprüften, waren fast 1.000 online Fußballwetten, fast 300 Basketballspiele und 350 Tenniswetten verfügbar. Wenn Sie auf die beliebtesten Sportarten, einschließlich Fußballwetten, wetten möchten, sind Ihre Wettbedürfnisse hier gut abgedeckt.

Vorteile:

Hat eine Lizenz aus Curacao;

Eine vielfältige Zahlungsmethode

Eine vielfältige Sammlung von Spielen;

Ausgezeichnete Boni mit Wettanforderungen für die Loyalität;

Ein einzigartiges Angebot an täglichen Auszahlungen;

Hohe maximale Auszahlungslimits;

Mobile Casino-Anwendung

Rund-um-die-Uhr-Kundenservice.

Nachteile:

Eine große Anzahl von verbotenen Ländern.

Evobet Casino

Evobet ist ein Online-Casino- und Wettunternehmen, das vor einigen Jahren gegründet wurde. Nach dem Imagewandel des Unternehmens im Jahr 2018 erweiterte es sein Portfolio um Casino, Sport, virtuelle und Live-Unterhaltung. Das Casino ist im Besitz von CW Marketing BV, das von der Regierung von Curacao lizenziert ist und seinen Sitz in Malta hat. Egal welche Seite der Website Sie besuchen, Sie werden überall ein attraktives und benutzerfreundliches Design sehen. Das Navigieren auf der Website und das Finden des richtigen Spiels dauert dank der praktischen Suchfelder nur einen Bruchteil einer Sekunde. Evobet verfügt über eine Vielzahl von Zahlungsmethoden sowie einen schnellen Feedback-Service, was die Seite sehr benutzerfreundlich macht.

Was den Buchmacher betrifft, so hat Evobet.com in Bezug auf Wettmärkte und Ereignisse viel zu bieten. Im Bereich der Pre-Match-Wetten finden Sie etwa viertausend Ereignisse mit unterschiedlichen Quoten. Die Quoten reichen von ziemlich wettbewerbsfähig bis sehr wettbewerbsfähig – vor allem in den beliebtesten Fußballligen. Wenn Sie ein Fußballfan sind, werden Sie sich über die vielen zusätzlichen Arten von wetten fußball auf eine große Anzahl von Ereignissen freuen, und ein besonderer Vorteil ist die Option Asian View – mit asiatischen Handicaps und Linien.

Vorteile:

Eine gute Auswahl an Wettmärkten, auch unpopuläre Sportarten;

Werbeaktionen sind nützlich und leicht zu erhalten;

Wettbewerbschancen für Schlüsselmärkte;

Eine solide Auswahl an Casinospielen von zuverlässigen Anbietern;

Live streaming en multi-viewing;

Nur in wenigen Ländern nicht verfügbar;

Nachteile:

Deutsche Spieler haben keine Kundendienstnummer;

Hohe Gebühren für Ein- und Auszahlungen;

20BET

Eines der neuesten Unternehmen auf dem Markt, 20Bet, nahm 2020 seine Tätigkeit auf und bietet seinen Nutzern Wetten auf eine breite Palette von Sportereignissen an. Der neu gestartete Buchmacher wird von der TechSolutions Group N.V. betrieben, die ihren Sitz in Curacao hat und von den lokalen Behörden lizenziert ist. Wenn Sie die Website von 20bet Casino besuchen, werden Sie als erstes das attraktive Design und die schnellen Ladezeiten bemerken. Das Portal bietet auch einen schnellen Feedback-Service und eine breite Palette von Zahlungssystemen, einschließlich Kryptowährungen.

Eine weitere Sache, die 20bet bietet, ist ein reichhaltiges Portfolio an Sportspielen. Auf der Website können Sie die Gewinner bestimmter Spiele mit dem 1X2-Wettmarkt vorhersagen. Und online Fußballwetten gelten als das beliebteste Spiel mit den besten Quoten.

Vorteile:

Verfügt über eine Lizenz aus Curacao;

Unterstützt viele Sprachen;

Hat eine breite Palette von Zahlungsmethoden;

Eine große Sammlung von Spielen von vielen bekannten Entwicklern;

Unterstützt viele Währungen;

Verfügt über einen Live-Casino-Bereich.

Erstaunlicher Kundenservice 24/7.

Nachteile:

Keine Telefonnummer, um den Kundendienst zu kontaktieren;

Tipps für Fussball tippen in Deutschland

Sie wissen jetzt, auf welchen Seiten Sie am besten wetten können, wenn es um Fußball wetten Deutschland geht. Aber bevor Sie anfangen zu spielen, hier ein paar wichtige Tipps, die Ihnen laut CasinoSpotDe-Experte Jürgen Meier helfen werden, eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn es um Wetten geht.

Studieren Sie die Mannschaften und Spieler: Um Ihre Erfolgschancen zu erhöhen, ist es wichtig, sich über die neuesten Nachrichten und Ereignisse in der Welt des deutschen Fußballs auf dem Laufenden zu halten. Dazu gehört auch, dass Sie sich über Mannschaften und Spieler, ihre Form, Verletzungen, Sperren und Taktiken informieren. Dies kann durch das Lesen von Nachrichten, das Anschauen von Spielen und das Verfolgen von Mannschafts- und Spielerkonten in den sozialen Medien geschehen.

Verstehen Sie Quoten und Wahrscheinlichkeiten: Wettquoten spiegeln die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses wider, sind aber keine Garantie. Um fundierte Wetten abzuschließen, müssen Sie wissen, wie man Quoten interpretiert und Wahrscheinlichkeiten berechnet. Dazu können Sie Online-Wettrechner verwenden oder selbst lernen, wie man das macht.

Legen Sie ein Budget fest: Sie sollten mit einem bestimmten Budget auf Fussball wetten heute, dass Sie sich leisten können, zu verlieren. Jagen Sie nicht den Verlusten hinterher und setzen Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können. Denken Sie daran, dass Wetten Unterhaltung sind und verantwortungsbewusst behandelt werden sollten.

Suchen Sie nach den besten Quoten: Verschiedene Buchmacher bieten unterschiedliche Quoten an, daher ist es wichtig, dass Sie nach den besten Angeboten für Ihre Wetten suchen. Vergleichen Sie die Quoten verschiedener Buchmacher und wählen Sie denjenigen, der den besten Preis bietet.

Seien Sie diszipliniert: Einer der wichtigsten Aspekte für erfolgreiches Wetten ist eine disziplinierte Vorgehensweise. Dazu gehört, dass Sie sich klare Ziele setzen, Ihre Wetten im Auge behalten und an einer Strategie festhalten, die für Sie funktioniert. Lassen Sie sich nicht von Emotionen oder Vorurteilen leiten und seien Sie bereit, Ihre Strategie an neue Informationen anzupassen.

Wenn Sie diese Tipps von Glücksspielexperten befolgen, werden Sie Ihre Erfolgschancen bei online Fußballwetten auf deutsche Fußballspiele wahrscheinlich erhöhen können.

Fazit

Wetten auf Fußball sind eine aufregende Erfahrung und Deutschland hat einige der besten Online-Casinos für diese Art von Wetten. Sie bieten eine breite Palette von Sportwetten-Optionen und wettbewerbsfähige Quoten, was sie zu den besten Websites für diejenigen macht, die Spaß und Spannung bei Online-Fußballwetten suchen. Wählen Sie also eines dieser erstklassigen Casinos, platzieren Sie Ihre Wetten und genießen Sie die spannende Welt der Online Fußballwetten in Deutschland!

FAQs

Kann man in Deutschland im Online-Casino spielen?

Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder, in denen Online-Glücksspiele legalisiert sind.

Was ist die beste Wette im Fußball?

Die beste Wette im Fußball ist eine Wette mit doppelter Chance.

Wie kann man auf Fußball wetten?

Um eine Fußballwette zu platzieren, müssen Sie ein Konto bei einem Online-Buchmacher eröffnen und eine Einzahlung vornehmen. Danach wählen Sie ein Fußballspiel aus, analysieren die Wettoptionen, recherchieren und platzieren eine Wette.

Kann man über ein VPN wetten?

Können Sie ein VPN für Sportwetten verwenden? Ja, das können Sie. Außerdem sorgt ein VPN dafür, dass Ihre Verbindung sicher und privat bleibt, so dass Sie sicher von einer Region aus wetten können, in der dies sonst vielleicht illegal wäre.