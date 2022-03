Die Top 5 der deutschen Social Media Superstars und was sie dazu gemacht hat

Heutzutage braucht man nicht mehr unbedingt erst Schauspieler werden und in ein paar großen Filmen mitzuspielen, um ein Superstar zu werden. Es geht alles...

Heutzutage braucht man nicht mehr unbedingt erst Schauspieler werden und in ein paar großen Filmen mitzuspielen, um ein Superstar zu werden. Es geht alles viel einfacher: mit dem Handy. Soziale Netzwerke haben es ermöglicht, dass heute jeder zu einem Superstar werden kann. Häufig kommt der Erfolg für die frisch gebackenen Superstars genauso völlig überraschend. Einige von den großen Social Media Superstars begannen ihre Karriere, als sie noch in der Schule waren. Heute gehören sie zu den wichtigsten Personen der Gesellschaft und werden Influencer.

Vorwiegend sind Social Media Stars aus der Generation der sogenannten Millennial-Generation. Die Generation X, die auf die Geburtsjahre zwischen den 1960 und 1980er Jahren eingestuft wird, ist nicht wie die Generation der Millennials im Zeitalter der Digitalisierung aufgewachsen. Für Millennials ist es ganz normal, ihr Leben in sozialen Netzwerken zu teilen und sogar auch auf diesen Plattformen Karriere zu machen.

Doch was haben diese Menschen gemacht, um plötzlich Social Media Superstar zu werden? Wir haben Ihnen die erfolgreichsten Social Media Stars Deutschlands herausgesucht und verraten Ihnen ihr Geheimnis.

1. Lisa & Lena

Angefangen hat die Social Media-Karriere für die Zwillingsschwestern Lisa & Lena vor sechs Jahren im zarten Alter von 14 Jahren. Im Grunde waren sie ganz normale Teenager, die ganz gerne mal herumalbern und sich zu Charthits eine Haarbürste greifen, um Sänger und Bands zu imitieren. Das ließ sie auf die App musical.ly (heute TikTok) stoßen, wo sie Kurzvideos von ihren lustigen Choreographien hochluden. Für sie wurde der Spaß Teil Ihres Alltags, doch waren Ihre Videos so belustigend, dass sie innerhalb eines Jahres dort auf 16 Millionen Follower kamen. Nachdem sie sich bei Instagram angemeldet hatten, eroberten sie dort die Herzen von 1 Million Followern in nur vier Monaten. Schon in jungen Jahren wollten die zwei Schauspielerinnen werden und haben sich in den letzten Jahren bei Ihren Videos fleißig daran geübt. Nachdem sie ihre Schule nun abgeschlossen haben, können Sie mit der Schauspielerausbildung endlich durchstarten. Nebenbei verdienen sie in ihrem eigenen Shop etwas Geld an Caps mit ihren eigenen Sprüchen sowie lässiger Sportkleidung. Sie wurden sogar von der Bravo mit einem Otto zu Social Media Stars gekürt.

2. Pia Wurtzbach

Pia Wurtzbach ist ein deutsch-philippinisches Model und Schauspielerin. Ihre Wahl zur Miss Universe hat ihr zu weltweiten Ruhm und mehr als 13 Millionen Followern auf Instagram verholfen. Mit ihren Lifestyle-, Beauty- und Modetipps bleibt sie nah am realen Leben Ihrer Follower. Mittlerweile werden ihre Inhalte jedoch vermehrt von Werbepartnern bestimmt. Somit hat vor allem ihre Schönheit sie zu einem Social Media Superstar gemacht, die sie nun gekonnt als Influencer nutzt.

3. Pamela Reif

Pamela war noch in der Schule, als sie 2012 begann, auf Instagram ein paar Fotos hochzuladen. Zunächst waren dies, wie bei vielen anderen Menschen auch, nur Landschaften oder ganz klassisch Fotos von Essen. Als gesundheitsbewusste Dame wandte sie sich dann Sport- und Fitnessübungen zu, gab Inspirationen für Rezepte und – typisch Dame – durften Modetipps auch nicht in dem bunten Mix fehlen. Heute hat sie auf ihrem YouTube-Kanal mehr als 8 Millionen Abonnenten. Zusätzlich hat sie ein eigenes Buch und eine App auf den Markt gebracht. Sie gehört mittlerweile zu den einflussreichsten Social Media Stars Deutschlands.

4. Bianca Claßen

Für die Kölnerin begann der eigene YouTube-Kanal mit einer Anleitung für Flechtfrisuren – jedoch nur, weil sie selbst keine Anleitungen fand. Das brachte sie auf die Idee, mehr Styling-Anleitungen in Videos zusammenzustellen. Bald wuchs ihr Inhalt jedoch weit über Tipps für Styling und Make Up hinaus, sodass sich auch Lebensweisheiten und Streiche dazu gesellten. 2014 brachte sie ihre eigene Beauty-Linie ‘Bilou’ heraus und sie versuchte sich auch ein bisschen mit Musik. Zwar bekam ihr Musikvideos innerhalb weniger Stunden 8 Millionen Klicks, doch eher, weil ihr Gesangstalent der Fangemeinde weniger gefiel. Der darauf folgende Shitstorm wurde sogar von den Medien aufgegriffen, doch sammelte sie dadurch nur noch mehr Follower. Sie hat auf Ihrem YouTube-Kanal ‘Bibis Beauty Palace’ allein eine Followerschaft von knapp 6 Millionen. Ihr Mann Julian ist auf Instagram bereits mit knapp 5 Millionen Fans dabei.

5. Dagi Bee

Bürgerlich als Dagmara Nicole Ochmanczyk hatte auch Dagi Bee mit einer Karriere als Social Media Superstar gar nicht gerechnet. Die gelernte Industriekauffrau träumte eigentlich von einer Karriere in der Reisebranche. Als sie über einen anderen YouTuber jedoch zur Videoproduktion inspiriert wurde, veränderte sich Ihre Karriere. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt sie vorwiegend mit dem Image eines netten Mädchens von nebenan Schminktipps und -tutorials. Sie beschäftigt sich jedoch auch mit ganz normalen Problemen des Alltags und versucht Lösungen zu bieten. Dies können sich um Probleme mit Eltern oder Streitigkeiten unter Geschwistern drehen. Besonders für Teenager sind beide Aspekte äußerst interessant auf dem Weg ins Erwachsenenleben, wobei Dagi Bee stets den Alltagsbezug beibehält. Die Nähe zur Realität scheint ihr zu ihrem Erfolg mit knapp 4 Millionen Abonnenten verholfen zu haben.