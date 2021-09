Fußballer, die gerne zocken

Sport und Glücksspiel sind eng miteinander verbunden. Deshalb spielen viele Sportler gerne in Kasinos oder bei Wetten. Die Geschichte kennt viele Fußballer, die mit...

Sport und Glücksspiel sind eng miteinander verbunden. Deshalb spielen viele Sportler gerne in Kasinos oder bei Wetten. Die Geschichte kennt viele Fußballer, die mit ihrem Wunsch, ihr Glück zu versuchen, überrascht haben. In einigen Fällen hat dieses Hobby den Spielern eine Menge Probleme beschert. Zum Beispiel könnten englische Spieler auf einmal Tausende von Pfund an Wetten verlieren. Heutzutage spielen die Sportler auch gerne und besuchen oft das Spinamba Casino, wo sie eine Vielzahl von Spielen spielen können.

In diesem Artikel geht es um einige Spieler, die öffentlich beim Glücksspiel gesichtet wurden oder selbst zugegeben haben, es zu tun. Trotz ihrer hohen Gehälter besuchen sie häufig Spielclubs und versuchen, ihr Kapital zu vermehren. Aber es gibt auch Spieler, die dies zu ihrem eigenen Vergnügen tun.

Wenn die Leser auch ihr Glück testen wollen, können sie die besten mga casinos 2021 erkunden und anfangen zu spielen. Dies sind bewährte Websites mit vielen Glücksspielen. Sie können sich gleich bei einem von ihnen anmelden.

Zu den meistgespielten Spielern gehören so berühmte Persönlichkeiten:

Gary Neville;

Wayne Rooney;

Gianluigi Buffon;

Cristiano Ronaldo;

Dominic Matteo.



Jeder von ihnen hatte einen anderen Zugang zum Glücksspiel. Aber im Großen und Ganzen haben diese Fußballer nie einen Hehl aus ihrer Vorliebe für diese Art von Unterhaltung gemacht. Lesen Sie im folgenden Artikel mehr darüber, wie dies in ihrem Leben geschah.

Gary Neville

Englischer Fußballstar und begeisterter Wettfan. Nachdem der ehemalige Spieler von Manchester United seine Karriere beendet hatte, veröffentlichte er ein autobiografisches Buch. Darin verrät er ein paar Geheimnisse über sich und die englischen Spieler. Neville verrät, dass an einem bestimmten Punkt die gesamte Nationalmannschaft buchstäblich auf dem Spiel stand. Fußballer können mehrere hundert Pfund auf einmal verlieren. Nach Ansicht von Gary Neville hat diese Entwicklung ein erschreckendes Ausmaß angenommen und bedroht die Zukunft der Nationalmannschaft. Ihm persönlich ist es gelungen, seine Spielsucht zu überwinden und aufzuhören.

Wayne Rooney

Die Legende von Manchester United und England war früher auch ein leidenschaftlicher Spieler. Rooney war ein häufiger Besucher von Wettbüros und Kasinos. Aus inoffiziellen Quellen ist bekannt, dass der Fußballer einmal rund 65.000 Pfund in einem der Glücksspieleinrichtungen verloren hat. Der Spieler wurde im Laufe der Jahre in verschiedenen Kasinos und Wettbüros gesichtet. Die Fans bezeichnen ihn als einen der spielfreudigsten Fußballer der Welt. Mit der Zeit konnte Wayne Rooney aufhören und versucht nicht mehr, sein Geld zu riskieren.

Gianluigi Buffon

Der italienische Torhüter und heutige Trainer pokert lieber. Früher arbeitete er eng mit PokerStars zusammen. Neben dem Poker wurde Buffon aber auch immer wieder mit Wetten in Verbindung gebracht. Mitte der 2000er Jahre stand er sogar im Verdacht, an illegalen Wetten und Spielmanipulationen beteiligt gewesen zu sein. Gegen den legendären Torhüter wurde offiziell Anklage erhoben, aber das Gericht und das Disziplinarverfahren stellten fest, dass Gianluigi Buffon nichts Illegales getan hat. In diesen Tagen wurde der Fußballer in keinem Glücksspielinstitut der Welt gesehen.

Cristiano Ronaldo

Auch dieser Weltfußballer ist dem Glücksspiel nicht abgeneigt. Ronaldo liebt Poker, weshalb PokerStars ihn 2015 zum Botschafter ernannt hat. Die Legende von Real Madrid hat auch an Showdowns und verschiedenen Turnieren teilgenommen. Nach eigenen Angaben spielt er oft mit Freunden zu Hause Poker. Der Sportler sieht dieses Kartenspiel mehr als Sport denn als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Vielleicht ist das der Grund, warum Cristiano Ronaldo noch nie in einen Glücksspielskandal verwickelt war.

Dominic Matteo

Die Geschichte dieses Fußballers ist lehrreich genug. Er begann seine Karriere in Liverpool. Auf dem Höhepunkt seiner Form begann Dominic Matteo, sich an verschiedenen Wetten zu beteiligen. Mit der Zeit wurde dies zu einem Problem für ihn. Das Ausmaß des Spiels war manchmal verblüffend, da der Sportler Hunderttausende von Pfund auf einmal setzen konnte. Und das ist keine Übertreibung. Dominic Matteo hat einmal seine 200.000 auf ein Rennen gesetzt – und gewonnen! Aber es half ihm nicht, denn insgesamt verlor er mehr, als er gewann. Ein solches Hobby führte dazu, dass der Profifußballer 2015 in Konkurs ging. Dominic Matteo beendete seine Karriere bei Stoke City. Wie Sie sehen, ist selbst ein Spieler dieses Kalibers nicht vor einem Wettverlust gefeit.

Bei der Suche nach einem Spielort ist es wichtig, daran zu denken, dass Glücksspiel eine gefährliche Sache ist. Sie können nur dann schwarze Zahlen schreiben, wenn Sie Ihre Emotionen kontrollieren und rechtzeitig aufhören. Die Erfahrung vieler Menschen, auch sehr berühmter, zeigt, dass ein ungesundes Verlangen nach Wetten oder Casinos ein großes Problem darstellen kann.