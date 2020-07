Kahn, Kuranyi & Co: Diese Fußballstars werben für Glücksspiel

Als vor nicht allzu langer Zeit Weltmeister Sebastian Schweinsteiger Werbung für die Spielautomatenbranche machte, ging noch ein Raunen durch die Presse. Das Problem war,...

Als vor nicht allzu langer Zeit Weltmeister Sebastian Schweinsteiger Werbung für die Spielautomatenbranche machte, ging noch ein Raunen durch die Presse. Das Problem war, dass es in Deutschland noch keine Regelung zum Online-Glücksspiel gab.

Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein können Online Casinos wie die CrushingCasinos hierzulande erst ab dem nächsten Jahr nach Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages eine Lizenz beantragen. Die Gemüter haben sich mittlerweile jedoch beruhigt. Prominente Werbegesichter für Sportwetten und Glücksspiel sind inzwischen keine Seltenheit mehr.

Glücksspielwerbung ist mittlerweile omnipräsent

Man denke an die ständigen Werbeeinblendungen von Casinospieleanbietern wie Hyperino, Wunderino & Co. Auch die großen Sportwettenanbieter wie Tipico oder 22bet, die neben Wetten auch Online Slots oder Roulette und Black Jack anbieten, haben zum großen Werbefeldzug ausgeholt und sich große Namen als Werbegesichter für ihre Kampagnen gesichert.

Für Tipico, übrigens auch Sponsor-Partner des FC Bayern München, steht Torwart-Titan Oliver Kahn im Rampenlicht und bewirbt deren Sportwetten- und Fußballangebot im TV. Ehemaliger Nationalmannschaftskollege und Schalke-Stürmer Kevin Kuranyi, neben dem Platz auch aus der Nutella-Werbung bekannt, sorgt nun für Aufmerksamkeit für 22bet. Die Werbeaussagen von ehrlichen Sportmännern wie ihn erwecken bei der Zielgruppe Vertrauen und stehen für die Seriosität der Anbieter, so die Botschaft.

Viele Sportler spielen selbst um Geld

Außerhalb Deutschlands ist Werbung für Sportwetten und Glücksspiel mit Prominenten schon lange ein alter Hut. Wer sich beispielsweise für Online-Poker interessiert, hat bereits so einige bekannte Gesichter als Werbeträger antreffen können. Tennislegende Boris Becker machte den Anfang und spielte bei PokerStars regemäßig selbst um den Pot.

Über PokerStars können sich Spieler beispielsweise auch für die Poker WM Worlds Series of Poker, die regelmäßig in einem der großen Spielpaläste in Las Vegas ausgetragen wird qualifizieren. Vielen dürfte noch bekannt sein, als mit Pius Heinz im Jahr 2011 zum ersten Mal ein Deutscher das Event gewann. Heinz, zuvor ein völlig unbeschriebenes Blatt hatte sich seinerzeit überraschend ebenfalls über PokerStars für die World Series of Poker qualifizieren können.

Das Pokernetzwerk konnte außer Boris Becker in den letzten Jahren auch noch weitere Top-Stars wie den portugiesischen Star Ronaldo, Brasiliens Ausnahmekönner Neymar oder 100-Meter-Blitz und schnellster Mann der Welt Usain Bolt als Mitglieder für das Team PokerStars SportStars gewinnen. Es dürfte nicht weiter verwunderlich sein, dass die Gagen für die Werbung besonders üppig ausgefallen sind.

Ibrahimovic bietet selbst Sportwetten und Glücksspiel an

Superstar Zlatan Ibrahimovic, der aktuell bei AC Mailand noch ein paar Millionen für die Rente abstaubt, hat sich mit dem Wett- und Casinospieleanbieter Bethard zusammengetan. Es ist nicht nur Werbeträger, sondern hat sich gleich selbst Anteile an dem Unternehmen gesichert. Das dürfte nicht die schlechteste Altersvorsorge sein. Das schwedische Unternehmen schien ihm offenbar wie geschaffen, für sein unternehmerischen Ambitionen.

Auch Weltmeister Lukas Podolski, zuletzt beim türkischen Verein Antalyaspor unter Vertrag, hatte bereits eine Werbe-Liason mit einem Glücksspielanbieter. Er bewarb mit authentischem Auftritt die Angebote des zur Gauselmann-Gruppe gehörenden Sportwettenanbieters und Casinobetreibers Xtip.

Die oft üppig ausgestatteten Werbeverträge lockten auch Lothar Matthäus, Mario Basler und Thomas Berthold an. Lothar Matthäus, seines Zeichens bislang Deutschlands einziger Weltfußballer, war in einem LeoVegas Casino-TV-Spot zu sehen. Mario Basler, einer der letzten echten Typen im Fußball wurde Markenbotschafter von Digibet und präsentierte regelmäßig die „BaslerWette“.

Digibet wurde zuvor auch schon Kult-Moderator Uli Protowski angepreist. Thomas Berthold zog es zuletzt, genauso wie Ruud Gullit, Karel Poborsky, Arrigo Sacchi oder Marcel Desailly zum Online-Buchmacher Betclic. Das Team tippte regelmäßig auf Spiele in den europäischen Ligen, wobei die Wettgewinne wohltätigen Zwecken zugutekamen.