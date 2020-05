Wetten von zu Hause aus – Tipps und Informationen

Auf die Bundesliga zu wetten, kann sich als sehr profitabel erweisen, vorausgesetzt, man weiß, wie man an diesen elitären Fußballwettbewerb herangeht. Egal, ob Sie...

Auf die Bundesliga zu wetten, kann sich als sehr profitabel erweisen, vorausgesetzt, man weiß, wie man an diesen elitären Fußballwettbewerb herangeht. Egal, ob Sie auf Bayern wetten, um ihre Dominanz fortzusetzen, oder auf einen Außenseiter setzen wollen, unser ausführlicher Leitfaden für Bundesliga-Wetten zeigt Ihnen, wie Sie mit Wetten auf die Bundesliga Geld verdienen können.

Es gibt Tausende von Wettmöglichkeiten, wie die Bet at Home Sportwetten App und wenn man recherchiert, kann man viel Geld verdienen. Deshalb ist es wichtig, einige Dinge zu bedenken, bevor Sie sich entscheiden, welche Buchmacher Sie für Ihre Bundesliga-Wetten einsetzen wollen. Ganz gleich, ob es darum geht, während der Saison Positionen abzukassieren oder die Auswahl in bestimmten Märkten zu erweitern: Je mehr Kontrolle Sie über Ihre Bundesliga-Wetten haben, desto besser.

Wetten auf die Bundesliga: Eine Einführung

Der deutsche Fußball genießt in der Welt ein unglaublich hohes Ansehen. Einige der besten Vereinsmannschaften der Welt spielen in Deutschland und sie werden von leidenschaftlichen Fans unterstützt, die jede Woche die Stadien im ganzen Land auf und ab füllen. Die Qualität des deutschen Fußballs zeigt sich jedes Jahr in den europäischen Vereinswettbewerben, bei denen Mannschaften aus der Bundesliga – der höchsten deutschen Spielklasse – regelmäßig in der letzten Phase der Champions League und der Europa League gegeneinander antreten.

Auch Wetten auf die Bundesliga sind sehr beliebt. Die Buchmacher bieten inzwischen eine breite Palette von Wettarten und -märkten für den deutschen Fußball an, von denen ein Großteil im Fernsehen und über Live-Streaming-Dienste der Buchmacher zu sehen ist. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen, kann sich die Bundesliga bei Fußballwetten als eine weitere gewinnbringende Saite vor Ihrem Bug erweisen.

Bundesliga-Meister

Es gibt 18 Vereine, die in der Bundesliga antreten, mit jeweils 34 Spielen im Laufe der Bundesliga-Saison, 17 zu Hause und 17 auswärts. Es gibt keine Playoffs, in denen über die Preise an der Spitze der Bundesliga-Tabelle entschieden wird. Die Mannschaften erhalten lediglich drei Punkte für einen Sieg und einen für ein Unentschieden. Wer die meisten Punkte gewinnt, beendet die Saison als Meister.

In Fällen, in denen die Mannschaften die gleichen Punkte haben, werden sie in der Bundesliga nach folgenden Kriterien getrennt (in der Reihenfolge):

Tordifferenz

geschossene Tore

Kopf-an-Kopf-Punkte

Kopf-an-Kopf-Tordifferenz

Kopf-an-Kopf-Auswärtstore erzielt

Auswärtstore erzielt.

Können die Mannschaften immer noch nicht getrennt werden, findet ein Playoff statt.

Bundesliga Europa Qualifikation

Es geht nicht nur um den Spitzenplatz, um den sich Mannschaften in den oberen Rängen der Bundesliga-Rangliste kümmern. Aufgrund der starken UEFA Koeffizientenrangliste Deutschlands werden die ersten drei Bundesliga-Teams automatisch in die Gruppenphase der Champions League aufgenommen, während das viertplatzierte Team in der Playoff-Phase in die Qualifikation einsteigt.

Die fünftplatzierte Mannschaft erhält einen garantierten Platz in der Gruppenphase der Europa League, während sich die sechstplatzierte Mannschaft ab der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League qualifizieren muss.

Diese Positionen können sich am Ende der Spielzeiten ändern, da die Sieger des deutschen Pokals einen Europa League-Platz erhalten. In der Saison 2015/16 zum Beispiel gewann Bayern München den deutschen Pokal, so dass der Europa League-Platz an den sechstplatzierten Mainz ging, während Hertha Berlin als Siebte in die dritte Qualifikationsrunde eintrat.

Bundesliga Mannschaften

18 Mannschaften treten in der Bundesliga an und obwohl jeder Verein gerne zum Meister gekrönt werden würde, haben nicht alle die gleichen hochgesteckten Ambitionen wie Bayern München. Es kann nur einen Sieger geben, aber bis zu drei Mannschaften können aus der obersten Spielklasse des deutschen Fußballs in die Bundesliga 2 absteigen. Für einige Teams ist das bloße Überleben in der Bundesliga eine Leistung für sich.

Die Mannschaften, die nach 34 Spielen auf den beiden unteren Tabellenplätzen stehen, steigen automatisch ab. Die Mannschaft, die den dritten Platz von unten (16. Platz) belegt, muss gegen die Mannschaft, die in der Bundesliga 2 den dritten Platz belegt, ein Playoff bestreiten. Diese Playoffs sind eine zweibeinige Angelegenheit, bei der jede Mannschaft ein Spiel zu Hause und ein Auswärtsspiel bestreitet. Die siegreiche Mannschaft erhält einen Platz in der Spitzengruppe für die folgende Saison. Es ist erwähnenswert, dass Bundesliga-Teams nicht immer die besten dieser Playoffs haben, da die niedriger eingestufte Mannschaft oft das Beste aus ihrer stärkeren Form machen kann, wenn sie in die entscheidenden Spiele geht.