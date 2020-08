Admira holt bosnischen Routinier, Sobczyk wechselt nach Polen

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Alex Sobczyk ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Alex Sobczyk

ST, 23, AUT | Spartak Trnava – > Gornik Zabrze

Nach einem Jahr in der Slowakei wechselt Alex Sobczyk ins Land seiner Eltern. Der einstige Rapid-Nachwuchsspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei Gornik Zabrze, das die vergangene Saison in der polnischen Ekstraklasa als Neunter beendete. Sobczyk bestritt für seinen bisherigen Klub Spartak Trnava 33 Pflichtspiele und steuerte zwölf Tore und drei Assists bei. Zuvor hatte der 23-Jährige für den FAC, Wiener Neustadt und St.Pölten gespielt, nachdem er für Rapid nur zu zwei Bundesligaeinsätzen kam.

Fabian Gmeiner

LV, 23, AUT | Sportfreunde Lotte – > SC Austria Lustenau

Der flexible Defensivspieler Fabian Gmeiner verbrachte die letzten zehn Jahre im Ausland: Im Alter von 13 Jahren wechselte der Linksfuß, der defensiv auf praktisch jeder Position eingesetzt werden kann, aus der Vorarlberger Akademie in den Nachwuchs von Friedrichshafen nach Deutschland. Später durchlief Gmeiner den Nachwuchs des VfB Stuttgart, kickte in den Niederlanden für NEC Nijmegen und später für die Amateurmannschaft des Hamburger SV und zuletzt in der deutschen Regionalliga für die Sportfreunde Lotte. Nun zieht es den mittlerweile 23-Jährigen zurück ins Ländle. Gmeiner schließt sich für zwei Jahre dem SC Austria Lustenau an und kostete den Zweitligisten keine Ablöse.

Philipp Erhardt

DM, 26, AUT | SV Mattersburg – > Türkgücü München

Nach Kvasina, Kuster, Salomon und Casali ist der defensive Mittelfeldspieler Philipp Erhardt der fünfte Spieler aus der Mattersburger Konkursmasse, der fix einen neuen Verein gefunden hat. Der 26-Jährige schließt sich dem deutschen Drittligaaufsteiger Türkgücü München an, nachdem er für die Burgenländer 124 Pflichtspiele bestritt. Bei den Münchnern ist er neben Stefan Stangl der zweite ÖFB-Legionär und wird vom Ex-St.Pölten-Trainer Alexander Schmidt betreut werden. In der vergangenen Spielzeit war der Österreicher Patrick Hasenhüttl Toptorjäger der Münchner, er wechselte nun aber ablösefrei nach Unterhaching.

Tomislav Tomic

ZM, 29, BIH | NK Olimpija Ljubljana – > Admira Wacker Mödling

Die Admira verstärkt ihr Mittelfeld mit Routine aus Bosnien. Der zweifache bosnische Nationalspieler Tomislav Tomic kommt von Olimpija Ljubljana, wo er drei Jahre lang spielte und eine Schlüsselrolle einnahm. In 122 Pflichtspielen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler, der auch als Box-to-Box-Midfielder zu bezeichnen ist, zwei Tore und acht Assists. Im Herbst 2018 wurde Tomic in Laibach vom heutigen Rapid-Sportchef Zoran Barisic betreut. Tomic, der im November 30 Jahre alt wird, kommt ablösefrei zur Admira und unterzeichnete einen Vertrag bis 2023. Rund um ihn soll eine junge Admira-Mannschaft aufgebaut werden, die möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben soll.