Altach verpflichtet ghanaisches Talent

Vierter Sommerneuzugang beim CASHPOINT SCR Altach. Das 18-jährige ghanaische Offensivtalent Nana Kofi Babil wechselt vorerst leihweise für ein Jahr vom ghanaischen Erstligisten Medeama SC nach Altach. Im Anschluss besitzt der SCRA die Option auf eine feste Verpflichtung.

Babil feierte Ende des vergangenen Jahres, kurz vor seinem 18. Geburtstag, das Debüt in der Ghana Premier League. Seither kommt der Außenstürmer in 12 Erstliga-Einsätzen für Medeama auf vier Treffer. Der SCRA ist Babils erste Station in Europa.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Nana Kofi Babil ist ein unheimlich schneller und dynamischer Außenspieler, der mit seinen jungen Jahren bereits Erfahrung auf Profiniveau sammeln konnte. Er sieht den SCR Altach als große Chance, um im Europäischen Fußball Fuß zu fassen. Wir sind überzeugt davon, ihm hier das Umfeld bieten zu können, dass er benötigt, um diesen Schritt zu schaffen und sein Talent weiterzuentwickeln.“

Nana Kofi Babil: „Mit dem Wechsel nach Europa geht für mich ein Traum in Erfüllung. Mein Dank gilt vor allem dem SCR Altach, der mir diese Chance ermöglicht. Dieses Vertrauen möchte ich rechtfertigen und werde alles dafür tun, um dem Verein dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Ich habe bereits gehört, dass der SCR Altach für die Entwicklung junger Spieler eine der Top-Adressen in Österreich ist und mich deshalb für diesen Schritt entschieden.“