Auslaufende Verträge 2023: Red Bull Salzburg

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Red Bull Salzburg ist dafür bekannt, seine Spieler mit langfristigen Verträgen auszustatten und im Ligavergleich sind die Arbeitspapiere nirgendwo so lang anberaumt wie in Salzburg. Dennoch müssen sich die Salzburger mit dem einen oder anderen Spieler an einen Tisch setzen – auch was den FC Liefering betrifft.

Jerome Onguene

Der kamerunische Innenverteidiger ist der einzige Leihspieler im aktuellen Kader der Salzburger. Er wurde eher aus einer Personalnot heraus ausgeliehen und bestritt seit seiner Rückkehr nach Salzburg noch keine Partie, weshalb er wohl zu Eintracht Frankfurt zurückkehren wird.

Andreas Ulmer

Der mittlerweile 37-jährige Salzburg-Kapitän und Dauerbrenner Andreas Ulmer spielt seit Jänner 2009 in der Mozartstadt und könnte durchaus noch eine Saison anhängen. In den letzten Wochen zählte der 13-fache österreichische Meister nach kurzzeitigen Verletzungspausen wieder zum Stamm der Salzburger.

Alexander Walke

Wenn sein Vertrag Ende Juni nach 13 Jahren ausläuft, wird der „Mannschafts-Papa“ Alexander Walke 40 Jahre alt sein. Der Deutsche ist mittlerweile nur noch dritter Torhüter der Bullen, allerdings wichtig fürs Mannschaftsgefüge. Den Salzburgern erhalten bleiben wird Walke wohl sicher – die Frage ist nur, ob als Spieler oder im Betreuerstab.

Die Lieferinger

Während in Liefering einige Vertragslaufzeiten nicht offiziell bekannt sind, laufen die Verträge zweier Spieler definitiv ist. Aus geht hier um die beiden Rechtsverteidiger Dario Bijelic und Daniel Klicnik, wobei Letzterer derzeit an einem Patellasehnenriss laboriert. Es ist wohl anzunehmen, dass die Verträge beider Spieler nicht verlängert werden, zumal Salzburg dies im Bedarfsfall bereits getan hätte. Auf dem Radar behalten sollte man die beiden dennoch, weil Salzburgs ablösefreie Spieler wohl doch noch eine Bundesligakarriere hinlegen könnten, wie man etwa bei Sturms Alexander Prass derzeit eindrucksvoll beobachten kann.