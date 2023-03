Auslaufende Verträge 2023: SC Rheindorf Altach

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie...

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Beim SC Rheindorf Altach könnte kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Vorarlberger haben derzeit mehrere Leihspieler und zahlreiche auslaufende Verträge. Die unsichere Situation in der Tabelle macht es für den Klub aus dem Ländle natürlich nicht einfach. Mit dem Schreckgespenst 2. Liga im Nacken, wird es nicht einfach werden, frühzeitig mit einigen Kickern zu verlängern.

Die Leihspieler

Stürmer Marko Lazetic und Torhüter Andreas Jungdal kamen vom AC Milan, David Herold vom FC Bayern München. Klingende Namen was die Klubs betrifft, aber rundum überzeugen konnte noch niemand von ihnen. Dasselbe gilt auch für LASK-Leihgabe Husein Balic. Große Verlängerungsbemühungen dürften hier jeweils unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen sein.

Jakob Odehnal und Tino Casali

Die beiden Torhüter haben auslaufende Verträge mit Ende Juni 2023. Da auch Jungdal nur ausgeliehen ist, verfügen die Altacher damit zum jetzigen Stand für die neue Saison über keinen Torhüter. Casali war im Herbst Stammtorhüter und eine kurzzeitige Verlängerung für den 27-Jährigen wirkt nach drei Jahren in Altach durchaus wahrscheinlich.

Noah Bischof

Der 20-Jährige ist eine der heißesten Aktien der Altacher und auch wenn er in der bisherigen Saison erst vier Scorerpunkte sammelte, wird der flexible Offensivspieler und U21-Teamspieler durchaus begehrt sein. In zu halten wird für Altach eine der wichtigeren Aufgaben sein, aber gleichzeitig auch eine der schwereren.

Pape-Alioune Ndiaye

Der 203cm große Innenverteidiger spielt in der aktuellen Saison praktisch keine Rolle mehr und spielt zumeist in der zweiten Mannschaft, nachdem er in der Kampfmannschaft mit zahlreichen Böcken und schwachem Aufbauspiel auffiel. Beim senegalesisch-stämmigen Franzosen stehen die Zeichen klar auf ablösefreiem Abschied.

Manuel Thurnwald

Der beste Assistgeber der Altacher könnte im Sommer ebenfalls ablösefrei gehen. Allerdings dürfte Altach durchaus die Kragenweite des Ex-Rapidlers sein und ein Wechsel zu einem größeren Klub scheint eher unwahrscheinlich. Auch er ist definitiv einer der Spieler, mit denen die Altacher noch sprechen müssen.

Johannes Tartarotti

Dasselbe trifft auf Mittelfeldspieler Johannes Tartarotti zu. Der 23-Jährige galt einst als riesiges Talent, schaffte den echten Durchbruch aber nie und stand in der laufenden Saison keine 400 Minuten auf dem Platz.

Amir Abdijanovic

Der ehemalige Wolfsburg-Nachwuchslegionär spielte häufig nur für die zweite Mannschaft, aber speziell in den letzten Wochen zählte Trainer Miroslav Klose häufiger auf den flexiblen Offensivspieler. In seinem Fall hält Altach eine Option für ein weiteres Jahr und es ist angesichts des Entwicklungspotentials des 22-Jährigen wahrscheinlich, dass diese gezogen wird.

Stefan Haudum

Der Oberösterreicher ist einer der verlässlichen Kicker, die man gerne im Kader hat – auch wenn nicht immer ein Stammleiberl herausschaut. Da Haudum aber sowohl als Sechser, als auch als Innenverteidiger spielen kann, könnte er ein wichtiger Teil eines ausgewogenen Altacher Kaders sein. Mit ihm wird man sich jedenfalls unterhalten müssen.

Emanuel Schreiner

Das 34-jährige Altach-Urgestein, das bereits über 260 Spiele für den Klub aus dem Ländle bestritt, hat in dieser Saison zwar seinen Stammplatz verloren, könnte aber als Führungsspieler durchaus noch einmal verlängert werden. Hier wird es wohl auch auf Schreiners eigene Ambitionen ankommen.

Atdhe Nuhiu

Der 33-jährige Mittelstürmer hält bereits bei zehn Pflichtspieltoren in der laufenden Saison und wird im Sommer möglicherweise auch bei anderen Klubs begehrt sein. Nach Nuhius langer internationaler Vorgeschichte ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass sich auch ausländische Klubs noch für den Routinier interessieren. Altach täte natürlich gut daran, den 196cm großen Austro-Kosovaren zu verlängern, aber dies dürfte alles andere als einfach werden.

Mike-Steven Bähre

Beim deutschen Winterneuzugang Mike-Steven Bähre wurde keine Vertragsdauer bekanntgegeben. Es ist anzunehmen, dass er wohl einen sehr kurzfristigen Vertrag mit Option auf Verlängerung hat. Beim 1:2 gegen Ried erzielte er seinen Premierentreffer für die Vorarlberger und bei ihm gilt es in den nächsten Wochen die weitere Entwicklung abzuwarten.