Austria-Fans: „Ab jetzt müssen die Jungen ran!“

Für die Austria rückt das Meisterplayoff nach dem 2:2 in Altach in weite Ferne. Wir haben uns die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer...

Für die Austria rückt das Meisterplayoff nach dem 2:2 in Altach in weite Ferne. Wir haben uns die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum angesehen.

Blackcactus: „X, damit ist klar: Unteres Playoff. Wobei wir uns in Altach schon oft schwergetan haben, und heute hatte ich das Gefühl, wenn’s noch 10-15 Minuten dauert, gewinnen wir‘s. Und absolut positiv die 2 geilen Tore, und zumindest 1 Punkt nach 0:2. Das gab’s auch schon länger nicht.“

AustriaWien1997: „Anfangs bin ich noch mit Schaum vorm Mund vorm TV gesessen. Im Laufe der 2. Halbzeit hat sich das gebessert. Cavlan brauch ich nicht in der Mannschaft, wenn einer der Wimmers, Sarkarias oder Pichlers fit ist… Fitz mit einer braven Leistung und Palmer Brown das was man von so manchem Routinier erwartet! Poulsen hat mir ehrlich gesagt weder offensiv noch defensiv gefallen! Im Großen und Ganzen kann man sagen: zu wenig. Samstagsspiele wir kommen!“

Danubius: „Naja nach schlechter 1.Halbzeit in der zweiten noch den Ausgleich geschafft, aber die Chance auf den Sieg nicht genützt. In dieser Saison muss man halt nehmen was man kriegt. Das OP war ja eh schon davor unrealistisch. Der Kader ist halt nur biederer Durchschnitt. Aber bitte den Jungen mehr Chancen geben. Fakt ist unsere „Routiniers“ sind einfach nicht gut genug und sollten spätestens im Sommer ersetzt werden.“

Timberwolf1976: „Peinliche Vorstellung gegen einen Gegner, der einen Bruchteil unseres Budgets zur Verfügung hat. Aber mehr zu erwarten war sowieso sinnlos. Dieser Verein ist tot.“

JJU: „Endlich ist das Gerede vom OP vorbei. Cavlan wie erwartet unbrauchbar, warum ihn Ilzer aufgestellt hat ist ein Rätsel… Ab jetzt nur mehr die Jungen, will keinen Grünwald und Madl mehr in den ersten Elf sehen…“

Bgld.-Veilchen: „Was ich absolut nicht kapieren kann/will ist der Auftritt in der ersten HZ. Man hat nur noch von der tollen Vorbereitung, von einer Aufbruchsstimmung, von der letzten Chance gesprochen. Und dann gehe ich so in ein Spiel? Sorry, das ist inakzeptabel. Ja ok zweite Halbzeit war dann in Ordnung, mehr aber auch nicht. Aber egal, das OP wäre sich so und so nicht ausgegangen. Jetzt heißt es ab sofort die Jungen spielen zu lassen, sich an die Bundesliga gewöhnen lassen. Ziel muss der Sieg des UP sein, das schaffe ich auch mit jungen hungrigen Spielern.“

Titurel: „Ich versteh das Sudern überhaupt nicht. Klar es gibt genügend Kritikpunkte. Aber dass wir aus verschiedensten Gründen großteils recht bescheiden spielen, ist ja nicht erst seit heute bekannt. Immer von von einer Austria zu träumen, die gegen Altach auswärts Favorit ist, ist schon lange Realitätsverweigerung. Ich sehe eine schwache erste und eine schon ganz gute zweite Halbzeit. Was mich aber am meisten freut: Die Jungen entwickeln sich prächtig und werden uns noch viel Freude bereiten!“

tifoso vero: „Sehe gerade die Wiederholung. Pentz – unglaublich! Kniet und versucht statt sich auf den Ball zu stürzen sich abzustützen. Es tut mir leid, da kann mir kein Experte einreden, dass der Ball nicht haltbar gewesen wäre. Und dann das klare Handspiel und KEIN Elfmeter für uns! Man sieht das in der Wiederholung ganz klar. Mit VAR wäre es Elfmeter für uns gewesen. Das tut zusätzlich weh!“

fak-ler: „Grünwald hat in der Form auch nichts in der ersten 11 verloren.“

Danubius: „Dieser Kader passt einfach nicht zu Ilzer. Madl, Grünwald, Klein, Cavlan, Edo & Prokop bringen alle einfach nicht die Leistungen die man sich von ihnen erwartet bzw erhofft. Dazu scheint die Mannschaft extrem nervös zu sein und ist schnell verunsichert. Und das Mittelfeld bleibt eine große Baustelle, hat man halt auch heute wieder gesehen, vor allem beim 1:0. Wenn das Pressing nicht funktioniert, hat der Gegner viel Platz, weil die Raumaufteilung miserabel ist. Altach ist mit einem(!) Pass vom Mittelkreis zum Strafraum gekommen weil Jeggo und Cavlan einfach irgendwo rumstanden. Da konnte die Viererkette hinten auch nicht mehr viel dagegen machen.“

01er Veilchen: „Kapitaler Fehlstart, beim 2:0 war meiner Meinung nach wenig zu halten, Ball ist aus 16 Metern direkt neben der Stange eingeschlagen, der Schuss noch dazu verdeckt. Sarkaria hat sich heute schwergetan, umso besser hat mir dafür Wimmer gefallen, leichtfüßig und mutig Zweikampf. Fitz ebenso mit einer super Partie, der Freistoß! Pichler sollte auch schön langsam fit werden, die vorderste Front ist nicht Verursacher der großen Probleme.“

culixo: „Naja, erste Halbzeit waren wir offensiv gar nicht vorhanden, aber das Spiel auch insgesamt kein Leckerbissen, zumal die Altacher auch recht wenig zu Wege gebracht haben, weil ich glaube die 2 Tore waren zugleich auch die bis dahin einzigen Chancen. Bei den Toren zu passiv – Cavlan hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Nach den 2 Gegentoren hat es dann auch im Kopf nicht gepasst. Wunderbares Freistoßtor von Fitz – ich glaube, in der Vorbereitung hat er ja auch schon so eines gemacht. 2. Halbzeit dann besser – eigentlich wäre fast noch ein 3er drinnen gewesen, weil zwei Chancen waren dann noch sehr knapp daneben. Vor allem wegen der Einwechselung von Wimmer, denn der hat doch für einigen Betrieb gesorgt. Wodurch eigentlich auch nahe liegt, dass das Cavlan-Experiment beendet sein dürfte und sich in nächster Zeit Sarkaria/Pichler/Wimmer/Sax die Plätze ausmachen werden. Gute Partie für mich von Pater Brown – hinten immer zur Stelle und ein Tor hätte er auch fast noch gemacht.“

AngeldiMaria: „Wenn dieses Spiel eines gezeigt hat, dann, dass man bitte den Weg weiter mit den jungen Spielern geht. Die Jungen haben noch Biss, Siegeswillen und wollen sich beweisen. Der Trend war schon in den letzten Herbstspielen zu sehen und sollte unbedingt weitergeführt werden. Klar wird es auch da Rückschläge geben. Aber die nehme ich lieber in Kauf als mit den sogenannten Arrivierten.“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.