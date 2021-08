Austria-Fans: „Ausgezeichnete Leistung, katastrophaler Tabellenplatz“

Die Wiener Austria holte nach einer unterhaltsamen Partie gegen den SK Sturm auswärts in Graz ein 2:2-Unentschieden, rutschte allerdings dennoch auf den letzten Tabellenplatz...

Die Wiener Austria holte nach einer unterhaltsamen Partie gegen den SK Sturm auswärts in Graz ein 2:2-Unentschieden, rutschte allerdings dennoch auf den letzten Tabellenplatz zurück. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

echter-austrianer: „Punkt auswärts in Graz ist ok. Hätte man am Saisonbeginn gleich genommen. Jetzt schauts halt blöd aus. Sturm war leicht stärker, aber auch nicht so drückend wie man eventuell befürchten musste.“

violet heat: „Ausgezeichnete Leistung! Demaku und Martel sehr stark. Djuricin mit Klassetor und coolem Elfer, aber auch einigen Fehlpässen in guter Position. Das Yeboah-Tor war zu billig. Unterm Strich verdientes X, aber Sieg wäre möglich gewesen.“

jimmyhogan: „Wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter gegen den Zweiten muss man da zufrieden sein.“

Dim: „Spiel und Ergebnis selbst ok, aber wir sollten wirklich verdammt bald einmal anfangen „richtig“ Punkte zu machen.“

Hurricane: „Das könnte definitiv noch was werden mit der Truppe. Gute Leistung in der ersten Halbzeit und dann in zehn Minuten alles zerstört, was man sich aufgebaut hat. Irgendwie klar, dass es Sakaria dann noch traumhaft macht. Trotzdem sehr gut zurückgekommen. Schiri hat viele Kleinigkeiten gegen uns gepfiffen.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Gizmo: „Mit solchen Leistungen ist mir nicht bang um unsere Austria. Super Spiel. Weiter so.“

forzaviola84: „Tabellenplatz natürlich eine Katastrophe, aber das wird noch. Wir spielen heuer wesentlich besser als unter Stöger wenn man mich fragt – die Punkte fehlen leider (noch).“

Braveheart-FAK: „Vier bis fünf Punkte mehr müssten wir halt haben und wären auch absolut möglich gewesen, aber uns klebt auch etwas das Pech am Schuh. Die Leistungen an sich stimmen eher optimistisch, kann schon sein, dass es wieder das untere Playoff wird, aber ich bin mir sicher, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen werden.“

QPRangers: „Nach dem 1:2 wieder zurückgekommen…Leistung bis auf die fünf Minuten nach der Pause wieder in Ordnung. Biss, Kämpferherz, Teamgeist entwickeln sich langsam.“

pramm1ff: „Jetzt erinnert euch mal zurück, wie lange es gedauert hat, bis Ilzer mit unserer Mannschaft eine gute Partie mit einer Raute spielen konnte. Schmid hat es quasi in einer Woche geschafft, dass die Mannschaft mit einer Raute zwei Tore in 20 Minuten erzielt.“

Quadrat im Kreis: „Gute Leistung. So spielst zwar nicht oben mit (das haben auch nur Träumer erwartet) doch auch nicht gegen den Abstieg. Langsam findet sich ein System und eine Mannschaft. Der Wille ist da und die Belohnung wird kommen.“

maxglan: „Unser Hauptproblem heute: Andere Mannschaften haben auch schwache Phasen in ihren Partien, das ist völlig normal. Nur stehen die halt dann hinten sicher genug, um da unbeschadet drüberzukommen. Wir haben zehn schlechte Minuten und fressen zwei Gegentore.“

veilchen27: „Fünf Runden, kein Sieg und dennoch irgendwie das Gefühl, dass das in die richtige Richtung geht und was werden könnte mit dieser Mannschaft. Und was bin ich froh, dass wir Ilzer loswurden und jetzt mit Schmid, Ortlechner und einer jungen Mannschaft einen sympathischen, bodenständigen Weg gehen. Allein schon, weil Ilzer monatelang ohne Erfolg sein System durchdrücken wollte, während Schmid in fünf Runden vier Systeme spielen ließ und alle recht gut klappten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:2-Unentschieden zwischen dem SK Sturm un der Wiener Austria.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!