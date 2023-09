Austria-Fans: „Das untere Playoff ist faktisch gebucht“

Die Wiener Austria verlor das Bundesligaspiel in Altach mit 1:2 und haderte dabei zurecht mit vielen Schiedsrichterentscheidungen. Wir wollen uns ansehen was die Fans...

Die Wiener Austria verlor das Bundesligaspiel in Altach mit 1:2 und haderte dabei zurecht mit vielen Schiedsrichterentscheidungen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft sagen, die nach acht Runden nur fünf Punkte sammeln konnte und auf Platz 10 liegt. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Was soll man dazu sagen. Da wirst betrogen um einen Elfer und einer roten Karte. Hast aber trotzdem Zeit noch zumindest den Ausgleich zu machen und bringst es nicht auf die Reihe. Den letzten Dreier-Tausch habe ich nicht verstanden. 5 Punkte aus 8 Runden. In Topform vor dem Derby.“

Austrianer1969: „Frustrierender als unsere aktuelle Tabellensituation ist die Außendarstellung unserer sportlichen Abteilung: Der Sportvorstand spricht permanent vom Patienten auf diversen Stationen. Der sportliche Leiter sieht einen spannenden Kader, die richtige Richtung und ist stolz auf das Erreichte. Auf was genau? Kaderalter gestiegen. Junge Spieler sind nicht mehr im Kader. Spieler entwickeln sich zu 95 % rückläufig. Transferwerte gefallen. Tabellenplatz 10. Ach ja, und bevor jetzt die Mitgliederzahlen etc. hervorgezaubert werden, diese sind NICHT der Verdienst dieser beiden Herren, diesen Run hat Manfred Schmid gestartet – und mit den Scheißjahren hatte er wohl Recht, aber anders…“

Finlay Mickel: „Bis auf das 1:1 (und Galvaos Rote) mache ich der Mannschaft heute keinen Vorwurf.“

pramm1ff: „Das untere Playoff ist faktisch gebucht. 25 Punkte aus 13 Runden wären der Erwartungswert, um es doch noch zu schaffen => eine quasi unmögliche Aufgabe (Punkteschnitt vom LASK). Jetzt, oder vielleicht eher nach dem Derby, hat man „geschenkte Runden“ in denen man Dinge ausprobieren kann und wo die Ergebnisse nur zur Hälfte zählen. Zeit um sich zu sammeln, Zeit um Talenten Spielzeit zu geben, Zeit um Alternativen einzustudieren und sich durch weniger Ergebnisdruck mental zu konsolidieren. Die Frage lautet: Gehen wir diesen Weg mit Wimmer?“

Groovee: „Mal abgesehen von den unterirdischen Leistungen der Schiris, die nie Konsequenzen haben, frag ich mich ob manche Leut bei uns nicht lieber den Job an den Nagel hängen sollten. Ein Galvao ist doch bitte eine Witzfigur am Platz. Ist vielleicht sogar gut, dass er sich fürs Derby rausnimmt. Unsere Abwehr würde nicht mal in der 2. Liga bestehen. Der Wimmer schafft es über Monate nicht die Abwehr zu stabilisieren…da gibts auch keine Ausreden mehr. Es ist einfach traurig, wie man mit Gewalt den größten Hype und den größten Fanzuspruch seit Jahrzehnten zerstört.“

Altes Landgut: „Heuer wird wohl eine richtige A****-Saison. Die Verantwortlichen haben diese Entwicklung im Dezember 22 eingeleitet. Aber System hin oder her, die komplette Mannschaft ist total verunsichert und technisch ziemlich limitiert. Wird wohl heuer um den Klassenerhalt gehen und man wird hoffen müssen, die Lizenz zu bekommen, um in der darauffolgenden Saison weiterwurschteln zu können. Nächstes Spiel gegen Rapid wird lustig.“

wiener jugend: „Hab mich eigentlich wirklich auf diese Saison gefreut, jetzt ist schon wieder alles vorbei. Obwohl ich eigentlich an die Mannschaft glaube und weiß, dass wir Top 3 bis 4 Potential haben. Nur dieses System klappt einfach nicht. Hat es unter Schmid nicht und wird es auch unter Wimmer nicht.“

paulaustria: „Ich weiß halt ehrlich nicht was mit der Mannschaft falsch läuft. Wenn wir so gespielt hätten wie am Anfang der Saison hätten müsste es ja gegen Altach, den WAC und Hartberg auch funktionieren, aber seit der Niederlage gegen Legia läuft wirklich nichts mehr zusammen.“

since 1967: „Willkommen im Abstiegskampf! Wir nähern uns mit riesengroßen Schritten der 2. Liga! Die Frage der kommenden Wochen wird sein, wie verhindern wir einen Abstieg! Fatal wäre es, jetzt sich nur aufs Derby zu konzentrieren.“

Blackcactus: „So eine Partie ohne Punkte zu beenden ist halt leistungstechnisch absolut ungerecht.“

Kehnceh: „Wie gibt es das eigentlich, dass wir Unmengen an Stürmern im Kader haben, uns beklagen, dass wir seit Haris keinen Zielspieler haben, aber weder Muki, Asslani oder Schmidt von Anfang an spielen?“

