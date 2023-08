Austria-Fans: „Das war ein langweiliger Sommerkick“

Die Wiener Austria kam gestern gegen den Wolfsberger AC nicht über ein torloses 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans über die...

Die Wiener Austria kam gestern gegen den Wolfsberger AC nicht über ein torloses 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans über die Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben uns dafür wieder im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Braveheart-FAK: „Richtig enttäuscht bin ich nicht, weil ich genau das befürchtet hatte. Kani hat sich nicht empfohlen, Fitz leider heute ganz, ganz schwach. Ich glaub nächsten Sonntag wird man sehen wie zäh es wird dieses Jahr.“

johnfive: „So, jetzt darf mir gern einer erklären was besser ist als vor genau einem Jahr. Der Kader? Nein, der Spielstil? Nein, die Ergebnisse? nein.“

afolabi02: „Ja, die Leistung heute war alles andere als gut. Aber jetzt ehrlich…nach 100 Minuten Vollgas am Donnerstag heute in der Hitze? Was hat man sich da erwartet? Dass wir den WAC mit unserem Pressing erdrücken werden? Ich finde wir haben das gar nicht mal so schlecht gemacht! Dafür, dass der WAC sicher fitter ins Spiel gegangen ist, hat man davon wirklich gar nichts gemerkt! Klar, unser dominantes Pressing konnten wir heute nicht aufziehen – das wäre aber auch ins Auge gegangen! Insgesamt waren wir sicher die initiativere/bessere Mannschaft, trotz der schwierigen Ausgangslage. Könnte schlimmer sein, echt. Die nächsten Wochen zählts dann, da gibts keine Ausreden mehr!“

AustriaWien1997: „Najo, viel war das nicht, fand uns trotzdem schon Mal schlechter. Diese Unkonzentriertheit am Ende regt mich massiv auf. Jukic bitte eine (lange) Nachdenkpause geben! In Halbzeit 1 ohne Stürmer gegen drei Hünen vom WAC zu spielen ist auch eher fragwürdig.“

veilchen27: „Alle, die am Donnerstag einen Herzinfarkt hatten, sind heute auferstanden und regeneriert. Ein langweiliger Sommerkick frei nach dem Motto: der WAC wollte nicht, wir konnten nicht. National schon lange nicht mehr einen so defensiven Gegner erlebt, mit Fünferkette und sehr tief stehend. Es war aber insofern ein gutes Mittel gegen uns, weil uns die Dynamik gefehlt hat, um Räume zu öffnen oder Linien zu durchbrechen. Auf der einen Seite nachvollziehbar nach Donnerstag und bei der Hitze. Wenn ich mir ansehe, dass Dauerläufer wie Braunöder oder Ranftl mit Schlusspfiff zu Boden gesackt und gelegen sind, weiß ich, dass das Team körperlich echt am Limit ist. Auf der anderen Seite ärgerlich, weil uns offensiv so viel Power gefehlt hat und ein Sieg sehr wichtig gewesen wäre (wann nicht?). Insgesamt ein gerechtes X, bei dem wir am Zahnfleisch gekrochen sind und über das es nicht allzu viel zu sagen gibt. Jetzt eine Woche wieder zu Kräften finden und am nächsten Sonntag dann gegen den LASK gibt es das interessantere Spiel, weil wir dann mal frisch sind, der Gegner aber international gespielt hat und obendrein noch nicht in Form ist, also erwarte ich mir dort schon Zählbares.“

Ambedkar: „Mir bereitet Sorge, dass so gar keine Entwicklung sichtbar ist und dass unser Erfolg an einzelne Spieler gebunden ist. Fallen die aus, sieht es mau aus.“

maxglan: „Fands insgesamt ehrlicherweise gar nicht so schlecht, aber manche Spieler treiben mich zur Verzweiflung. Was zur Hölle hat sich Polster bei dem Dribbling an der Seitenlinie gedacht? Wenn es normal rennt, bekommst da das Gegentor in der Nachspielzeit und aus ist es.“

tifoso vero: „Das erwartete schwere Spiel nach diesem Donnerstag endete mit einem verdienten Unentschieden. Defensiv heute besser, offensiv schlechter. Wir hätten mit Mucki in Führung gehen müssen, dann der WAC nach dem Lattenschuss. Die Neuen enttäuschten nicht, brauchen aber noch Spielpraxis. Mehr gibt es meinerseits nicht zu sagen. Jetzt hoffe ich auf eine gute Regeneration und wieder auf eine frische Austria.“

fermin: „Zur Erinnerung: Aus den gespielten 4 Partien bis jetzt haben wir im Vorjahr null Punkte gemacht. Könnte schlimmer sein – (besser natürlich auch).“

Groovee: „Schade, dass Braunöder derzeit 50% von dem zeigt was er draufhat. Heute so viele unbedrängte Fehlpässe…irgendwie traurig.“

paulaustria: „Ich glaube ich habe kein so ungefährliches Spiel mehr gesehen seit – keine Ahnung, mindestens seit Wimmer da ist. Beide Teams unglaublich ungenau und spielerisch schwach…“

schestak: „Gabs in der BL Historie schon einmal einen Trainer mit einer höheren X-Quote als Manni Schmid? Letztendlich war es ein glückliches Unentschieden, WAC hatte die hochkarätigeren Chancen. Nach den letzten Wochen und Donnerstag war die Performance halbwegs ok.“

zico74: „Sehr ernüchternd. Vor allem, wir haben keinen bundesligatauglichen zweiten Abzug. Und das nachdem wir im Sommer angeblich in die Breite investiert haben.“

Hurricane: „Das war heute ein Sommerkick. Man hat gemerkt, dass der Donnerstag insbesondere psychologisch noch in den Knochen gesteckt ist. Bemühungen waren zu erkennen aber einfach zu wenig heute. Schade aber jetzt gegen den LASK wieder unser wahres Gesicht zeigen.“

