LASK-Fans: „Wir agieren absolut kopflos“

Der LASK kam am Wochenende im Spiel gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und weist damit nach vier Spieltagen mit einem...

Der LASK kam am Wochenende im Spiel gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und weist damit nach vier Spieltagen mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden eine ausgeglichene Bilanz auf. Die Fans hätten sich sicherlich mehr von ihrer Mannschaft erwartet, die im Sommer nicht nur einen Trainerwechsel hinter sich hatte, sondern auch auf dem Transfermarkt mehrere Male zuschlug. Was sagen die Anhänger nach dem 1:1 gegen die WSG Tirol? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

LASK1965: „15 von 97 Minuten Fußball spielen reichen halt einfach nicht. Der Schluss gegen konditionsschwache Tiroler darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das heute eine Bankrotterklärung war. In dieser Verfassung gibt es am Donnerstag (Anm.: gegen Zrinjski Mostar) nichts zu holen.“

GH78: „Zulj springt bei der Ballannahme der Ball weg. Horvath passt unbedrängt ins Aus. Das muss man nicht verstehen. Und das kann man auch nicht dem Trainer anlasten, den ich trotzdem schön langsam in Zweifel ziehe.“

LASK1965: „Es ist halt auch die Stärke eines Trainers, wenn er es schafft Spieler auch individuell zu verbessern. Bei uns spielen derzeit kollektiv (fast) Alle unter dem Leistungsoptimum. Und das kann man meiner Meinung nach schon dem Trainer vorwerfen.“

Urfahraner: „Enttäuschende Vorstellung. Gastgeschenk rettet uns zumindest ein Punkterl, Tiroler dann komplett platt. Dann wurde endlich mal Druck erzeugt. Insgesamt viel zu wenig und bin beunruhigt für die nächsten Wochen.“

Strafraumkobra: „Das 1:1 war auch nur ein Geschenk der WSG, welches Havel sehr gut verwertet hat. Gegen eine bessere Truppe holt man mit so einer Leistung genau 0 Punkte.“

Wellington: „Beim Abschlusstraining vorm Derby wurde „Leidenschaft & Kampfgeist“ gefordert. Diese Truppe hatte absolut nichts heute. Und nach solchen Spielen wie heute nervt es mich noch zehnmal mehr, dass ich mich dann mit so einer Truppe nur mehr wenig identifizieren kann bei so einer Transferpolitik. Und wenn der Sageder sagt „es ist ein Prozess“……ich muss doch irgendwann mal irgendwas davon sehen. Das ist unfassbar.“

Dr med Den Rasen: „Fakt ist, wenn es so weitergeht wie bisher wird es diese Saison sehr schwierig mit der Meistergruppe. Meiner Meinung nach stehen jetzt mit dem EL Play-off Doppelpack und dem Heimspiel gegen Austria Wien sehr entscheidende Spiele an.“

JochenGierlinger: „Wir agieren absolut kopflos. Beim Spiel nach vorne aber auch nach hinten. Spielaufbau ist praktisch nicht vorhanden – wie ein Abstiegskandidat schieben wir den Ball in der Innenverteidigung hin und her bis halt jemand einen weiten Ball schlägt (der zu 99% nicht ankommt). Dass man aus dem Spiel heraus kein Gegentor bekommen hat, liegt zum einen am schwachen Gegner und zum anderen an der individuellen Qualität unserer Innenverteidigung. Nach vorne verteidigen, Pressing oder Gegenpressing gibt’s nicht – war unter Kühbauer noch öfter zu sehen. Die zwei zentralen Mittelfeldspieler hängen total in der Luft und sind weder bei Ballbesitz noch in der Verteidigung gut eingebunden. Gerade diesen Punkt verstehe ich nicht, da wir im zentralen Mittelfeld wirklich vier herausragende Spieler im Kader haben – die muss man als Trainer doch in Szene setzen können. Im vordersten Drittel ist man absolut planlos – da gibt’s nichts Einstudiertes…“

laskler89: „Für mich ist die Hinknallerei auf Sageder zu billig: am Ende sind die Spieler für den spielerischen Erfolg verantwortlich. Wenn man sich ansieht, wie manche seit Wochen über den Platz promenieren, geht sich das für mich viel weniger aus, als zu sagen, Sageder wäre alleine schuld. So sehr man Kühbauer kritisierte ob seiner „Außendarstellung“, aber die Mannschaft hatte er im Griff und selbst ein Zulj war bereit zu kämpfen und nicht nur zu verwalten. Spielerisch und ergebnistechnisch war der LASK des OPOs das Beste, das wir seit Jahren bekommen haben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Anhänger zum 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol.