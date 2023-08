Ein Flügelspieler aus Barbados für Rapid?

Nicht nur beim SK Rapid brechen nun die letzten knapp 1 ½ Wochen der Transferzeit an. Dass die Hütteldorfer noch an der einen oder...

Nicht nur beim SK Rapid brechen nun die letzten knapp 1 ½ Wochen der Transferzeit an. Dass die Hütteldorfer noch an der einen oder anderen Position nachrüsten wollen, ist kein Geheimnis. Demnach werden in den nächsten Tagen wohl wieder einige Namen in den Medien kursieren. Einer dieser neuen Namen ist Thierry Gale.

Thierry Gale ist ein 21-jähriger Flügelspieler aus Barbados, der zumeist auf der linken Seite zum Einsatz kommt und als Rechtsfuß gerne invers zur Mitte zieht. Der junge Mann aus der Karibik kann aber auch als Zehner oder als Konterstürmer eingesetzt werden. Aktuell spielt er für den georgischen Klub Dila Gori.

Der georgische Sportjournalist Luka Lagvilava schreibt nun auf seiner Twitter-Page Georgian Footy, dass neben Rapid auch die Young Boys Bern und der polnische Klub Wisla Krakau Interesse an einer Verpflichtung des Linksaußen haben.

🚨🇧🇧A whole bunch of new sides have entered the race for Thierry Gale apparently. Reigning Swiss champs Young boys 🇨🇭, Austrian Rapid Wien 🇦🇹& Wisła Kraków 🇵🇱 are trying to negotiate a deal with Dila Gori. Raków Częstochowa have already submitted a bit worth €1.2m…👀 pic.twitter.com/KjKJgWEBtY — Georgian Footy (@GeorgianFooty) August 20, 2023

Der 168cm große Gale wäre derzeit wohl als Backup für die Grüll-Position gedacht und könnte über kurz oder lang in die Fußstapfen des gebürtigen Salzburgers steigen. Allerdings soll Dila Gori eine Ablösesumme in Höhe von 1,2 Millionen Euro für den barbadischen Offensivspieler fordern. Der polnische Meister Rakow Czestochowa soll diese Summe bereits angeboten haben. Der Klub spielt bereits fix in der Europa League, könnte mit Playoff-Sieg über den FC Kopenhagen aber auch noch den Sprung in die Königsklasse schaffen.

Gales Vertrag bei Dila Gori, aktuelle Fünfter in der georgischen Zehnerliga, läuft noch bis Jahresende 2024. In der laufenden Kalenderjahrsaison erzielte er zehn Tore und fünf Assists in 19 Spielen. Zudem spielte der neunfache Nationalspieler sechs Partien in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League, in denen er zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Dila Gori setzte sich überraschend gegen Dunajska Streda aus der Slowakei und Vorskla Poltava aus der Ukraine durch und scheiterte erst am vergangenen Donnerstag an APOEL Nikosia.

Der 21-Jährige spielt aber bereits seit längerer Zeit in Europa: Bereits im Herbst 2018 wechselte er im Alter von 16 Jahren nach Budapest, wo er im Nachwuchs von Honvéd spielte und sich knapp zwei Jahre später in die Kampfmannschaft hinaufarbeitete. Für die Ungarn kam er in 21 Spielen auf drei Tore. Seit seinem Wechsel zu Dila Gori vor 13 Monaten kam er für die Georgier insgesamt auf 47 Partien und erzielte 16 Tore und neun Assists.