Rapid-Fans: „Auswärts beim Aufsteiger ist immer schwer“

Der SK Rapid trifft nach dem souveränen Auswärtssieg gegen Debrecen heute auf den Bundesliga-Aufsteiger BW Linz. Was erwarten sich die Fans vor diesem Spiel von ihrer Mannschaft, wie ist die Stimmungslage bei den Anhängern? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Bin gespannt wie rotiert wird und wer spielt. Würde fast mit Mayulu beginnen. Der ist da sicher motiviert. Hoffentlich spielt Grgic. Wäre wichtig, wenn die „sofortige Verstärkung“ Grgic vor dem Playoff mal Spielpraxis sammelt.“

Chaostheorie: „Bis auf Kühn bitte keine Rotation. Dann könnte es mit einem Sieg was werden.“

MarkoBB8: „Hoffe auf eine erneute konzentrierte gute Leistung, ich hoffe die Spieler sind nicht mit dem Kopf beim Fiorentina Spiel.“

davelegend: „Jetzt noch 3 Punkte einsacken und die Woche perfekt abschließen.“

Burschi: „Man kennt die Truppe ja mittlerweile. Ich erwarte, dass der Fokus nicht ganz richtig eingestellt sein wird in Linz und daher eher eine Hartberg-Leistung.“

Pivarnik: „Blau-Weiß wird sich nicht so reinstellen wie Hartberg und unsere Chancenauswertung wird besser sein. Ich rechne mit einem glanzlosen 2:0 für unsere legendäre super Rapid!“

FloRyan: „Auswärts beim Aufsteiger kann immer unangenehm werden, egal für welches Team. BW-Linz und das Publikum in ihrem neuen Stadion werden gerade gegen uns hochmotiviert sein (wie immer, wenn Rapid wo zu Gast ist). Ich hoffe, der Aufstieg vs. Debrecen wird der Mannschaft Selbstvertrauen geben und sie dementsprechend aktiv auftreten. Ich tippe dennoch nur auf ein 2:2.“:

Green_White Anfield Devil: „Auswärts beim Aufsteiger nach einer grandiosen Europacup Nacht… was für Vorzeichen. Bin seit Donnerstag noch mit so vielen Glückshormonen und der Vorfreude auf Florenz vollgepumpt, dass ich die Antikicks morgen und gegen die WSG mit einem Grinser quittiere.“

orßit: „Ich würde gerne Mayulu einmal länger sehen als 10 Minuten und Burgi dann so ab der 55. bringen.“

grubi87: „Rechne leider mit keiner guten Leistung, hoffe ich täusche mich, wären wichtige 3 Punkte.“

gloggi99: „Nach den bisherigen Auftritten der Linzer wäre alles andere als ein Sieg eine bittere Enttäuschung. Rapid kann sich heute nur selber schlagen. Konzentriert die Offensiv-Aktionen zu Ende spielen sowie die Zweikämpfe annehmen und einem Auswärtssieg steht nichts mehr im Wege. Blau-Weiß ist für mich Abstiegskandidat Nr.1!“

Sterz: „Heute ist ein guter Tag diese Unserie (Anm. Rapid ist seit sieben Auswärtsspielen in der Bundesliga sieglos) zu beenden. Ein Auswärtssieg mit drei Toren Differenz würde mir den Tag mehr als versüßen. Ob 3:0, 4:1, 5:2. wäre mir egal. Hauptsache viele Tore.“

Doena: „Überzeugend gewinnen muss man daheim, heute würde ein Last Minute 2:1-Sieg auch reichen.“

Sherlock73: „Ich will mal eines los werden: Es ist echt spannend zu beobachten, wie negativ behaftet die Kommentare schon sind bevor ein Spiel überhaupt angefangen hat. Aussagen wie: alles andere wie ein hoher Sieg wäre eine bittere Enttäuschung“, „Linz ist Abstiegskandidat Nummer 1“..da wartet man ja richtig drauf, dass eine schlechte Leistung kommt. Leute wir sind alle in erster Linie eingefleischte Rapid-Fans – also mein Zugang (nach dem Prinzip „ein Glas ist halb leer, oder halb voll“): Ich hab jetzt wirklich in der letzten Zeit sehr viel Positives gesehen, eine echt starke Innenverteidigung, seit langer, langer Zeit haben wir auch einen Spielertypen der regelrecht den Todespass sucht und dann auch spielt und nicht quer spielt (taugt mir extrem); eine Mannschaft, die als Einheit kämpft. Also wir sind wieder Rapid – das Glas ist definitiv halb voll, da entsteht wieder was!“

