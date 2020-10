Austria-Fans: „Den Salzburgern die Freude am Spielen nehmen“

Die Wiener Austria holte nach der Auftaktniederlage gegen den LASK in drei Meisterschaftsspielen sieben Punkte und befindet sich aktuell auf einem recht guten Weg....

Die Wiener Austria holte nach der Auftaktniederlage gegen den LASK in drei Meisterschaftsspielen sieben Punkte und befindet sich aktuell auf einem recht guten Weg. Gegen Serienmeister Salzburg folgt nun eine echte Standortbestimmung. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans von dem Spiel gegen die Mozartstädter erwarten.

FAK-masteR: „Wir haben die Chance dem Tabellenführer bis auf zwei Punkte nahe zu kommen! Das muss genutzt werden! Ein Torgarant ist diese Partie. Das letzte 0:0 im Horr gegen die Salzburger gab es 2010.“

Captain DohDoh: „Ich tippe auf ein X – wir gehen 1:0 in Führung und verspielen den Sieg zwischen 70. und 80. min und danach wird‘s noch richtig eng, aber diesmal wird‘s ein Punkt – Forza Viola.“

QPRangers: „Ich denke sie werden uns die nötigen Tore irgendwie reinhauen…auch wenn sie vielleicht (!) spielerisch etwas zurückstecken, oder wir vielleicht länger ein X halten, irgendwann wechseln sie dann wieder wen ein, der aus einem Weitschuss, Eckball, direkten Freistoß oder sonst was trifft. Das ist halt auch deren Qualität wenn es spielerisch nicht läuft hilft ihnen dann die individuelle Klasse. Daher rechne ich mit einer Niederlage und nachher reden alle, dass wir den Kopf oben haben können, dass man auf der Leistung aufbauen kann, dass nicht viel gefehlt hat usw. Kennen wir seit Jahren.“

Gizmo: „Salzburg hat davor UND danach ein CL-Spiel. Auftreten wie man das daheim tut, SEHR GESUNDE Härte in den ersten 15 Minuten, den Salzburgern die Freude nehmen und 3 Punkte einfahren.“

hope and glory: „RB ist nach wie vor gut. Aber, sie sind nicht mehr souverän wie noch in den letzten Jahren. Ja, auch wir haben leider an Qualität verloren. An einem sehr guten Tag von uns und einem schwachen der Rindviecher, sollte trotzdem was möglich sein für uns.

maxglan: „Am Mittwoch war CL, am Dienstag spielen sie wieder CL. Kann mir daher nicht vorstellen, dass da die erste Elf gegen uns antreten wird. Muss natürlich nix heißen, aber ist sicher kein Nachteil, wenn zum Beispiel ein Szoboszlai draußen sitzt.“

DrSaurer: „Die Gefahr ist für Salzburg schon groß, dass wir sie am Samstag so extrem auseinandernehmen, dass sie sich bis Dienstag davon nicht erholen.“

kingluke: „Ich hoffe einfach, dass Stöger den Spielern mitgibt aggressiv aufzutreten, vor allem am Beginn – man sieht warum Rapid gegen Salzburg öfter mal gut abschneidet.“

tifoso vero: „So wie die Salzburger derzeit auftreten gibt es keinen Grund sich in die Hose zu machen. Man darf sie halt nicht ins Spiel kommen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht verlieren.“

Triggerpoint: „Ich bin für heute erstaunlich optimistisch eingestellt und gehe von einem souveränen Sieg aus.“

freak1894: „Wir werden wohl oder übel am Samstag ohne Punkte aus dem Spiel gehen, ist aber auch keine Schande, denke ich, gegen eine Mannschaft die leider mittlerweile schon in ihrer eigenen Liga spielt. Auch dass sie vor und nach unserer Partie in der CL spielen, wird denke ich keinen oder zu wenig Unterschied machen, dafür haben sie einfach in der Breite einen zu starken Kader, um das nicht kompensieren zu können (siehe die letzten 5 Jahre). Trotzdem denke ich haben wir die größte Chance seit einigen Jahren (4:0 in Wr.Neustadt) mal wieder was aus einer Partie gegen die Dosen mitzunehmen. Ob das reicht, wir wissen es am Samstag um 18:45.“

