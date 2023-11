Austria-Fans: „Der WAC wird Beton anrühren“

Die Wiener Austria will die starke Serie in der Bundesliga auch gegen den Wolfsberger AC und Ex-Trainer Manfred Schmid fortsetzen. Wir sehen uns an...

Die Wiener Austria will die starke Serie in der Bundesliga auch gegen den Wolfsberger AC und Ex-Trainer Manfred Schmid fortsetzen. Wir sehen uns an was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft gegen die Kärntner erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Dave Gahan: „Es wird ein enges Duell gegen den Tabellennachbarn. Für beide Mannschaften ist quasi verlieren verboten, da einem eine Niederlage unter den rettenden Strich drückt. Von einem Remis hat wiederum keines der Teams etwas. Ich denke mir mal, dass wir in Form sind und angesichts der letzten Wochen mit breiter Brust antreten können. Wer Red Bull an den Rand einer Niederlage bringt, braucht sich auch vor dem WAC nicht zu fürchten. Andererseits, es wäre nicht die Austria…“

Blackcactus: „Interessante, extrem wichtige Partie. Letztens waren wir gegen den WAC zwar spielbestimmend, aber wirklich viel hat chancentechnisch nicht rausgeschaut. Und gegen Ende hatte der WAC Pech mit der Latte und einer weiteren sehr guten Chance. Für uns spricht die Form, glaube derzeit ist es gar nicht leicht gegen uns zu spielen. Gegen uns spricht, dass wir uns gegen Mannschaften, die sich tief reinstellen wie Lustenau noch wenig Chancen kreieren können. Ich tippe auf einen zähen 1:0 Sieg oder ein 0:0.“

tifoso vero: „Die Frage wird sein wer den gesperrten Martins ersetzen wird. Ich könnte mir Galvao vorstellen und auf links dann Meisl. Ansonsten würde ich keine Umstellung im Vergleich zu Salzburg vornehmen. Die Mannschaft funktioniert, ist eingespielt und erfolgreich. Wir werden nicht verlieren, sondern höchstwahrscheinlich gewinnen, meine ich.

Alizee: „Wenn du ins obere Playoff willst, ist das ein Muss-Sieg. Der WAC ist allerdings wieder besser drauf. Wird verdammt schwer.“

Decay26: „Ich nehme an wir werden nicht allzu viele Änderungen sehen. Interessant wird sein ob sich Wimmer für Fischer oder Fitz entscheiden wird. Auch die Position linker Flügelverteidiger/linkes Mittelfeld wird interessant sein. Da aber der WAC mit schnellen Flügelspielern agiert, wird Polster denke ich den Vorzug bekommen und Hakim wieder gegen Schluss kommen wird. Das Zentrum Jukic/Potzmann würde ich weiterhin so belassen, die beide machen es bisher richtig gut. Jukic der technisch versiertere Part und Potzmann mit der Übersicht und dem Kampfgeist. Meisl wird den Platz von Martins einnehmen, Galvao wird in die Mitte rücken.“

Hurricane: „WAC hat in den letzten zwei Spielen siebn Tore erzielt. Wir keines bekommen. Punkten wir dort sind wir am richtigen Weg in die Top 6. Ist ja ein direkter Konkurrent um einen Platz. Wäre fein vor dem Winter über den Strich zu kommen.“

frastei: „Wäre schön, wenn die Torsperre halten würde. Das heißt, dass es zumindest ein Punkt werden würde. Sollte unser Minimalziel sein, obwohl es natürlich schwer werden wird. Mein Tipp lautet trotzdem, 1:0-Sieg unserer Veilchen in Wolfsberg.“

The1Riddler: „Ich erwarte, dass gegen uns Schmid wieder die Defensiv-Taktik anrühren wird. Sie haben schnelle Spieler für ihr Umschaltspiel und wir haben eher Probleme, wenn man uns den Ball überlässt und nicht versucht mitzuspielen. Schmid hatte das schon in unserem ersten Spiel erkannt und uns ist nicht sonderlich viel eingefallen. Fitz könnte hier der entscheidende Unterschiedsspieler sein. Den Gefallen mitspielen zu wollen, werden sie uns meiner Meinung nach nicht machen.“

Violettesbluat: „Endlich wieder Austria Wien. Leute motivierts euch und fahrt nach Wolfsberg, unsere Mannschaft hat es sich verdient!“

paulaustria: „Wenn der WAC wieder Beton anrührt, dann wäre ein frühes Tor wirklich wichtig, um sie zum Aufmachen zu zwingen und unsere Kreativität gegen tiefstehende Gegner nicht allzu sehr herauszufordern. Drei Punkte wären genial und würden uns bei einem passablen restlichen Grunddurchgang den Weg ins obere Playoff ebnen. Das würde auch die Mannschaft tabellarisch weiter entlasten, was sicher auch nicht schlecht ist.“

schestak: „Ein X wäre kein Beinbruch angesichts des Restprogramms. Verlieren wäre eher sehr blöd.“

