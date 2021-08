Austria-Fans: „Ein Kunststück, so ein Spiel nicht zu gewinnen“

Die Wiener Austria wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Austria Klagenfurt kamen die Veilchen nicht über ein 1:1 hinaus. Wir haben die Meinungen...

Die Wiener Austria wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Austria Klagenfurt kamen die Veilchen nicht über ein 1:1 hinaus. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

the dude: „Ein Kunststück so ein Spiel nicht zu gewinnen. Normalerweise müsste man 5 Tore machen.“

HwG: „X ist dem Spiel entsprechend. Man sieht, wo wir stehen. Ganz unten. Das wird eine sehr wahnsinnig schwierige Saison!“

DaMarkWied: „Wieder klar die bessere Mannschaft, wieder nichts daraus gemacht und Chancen im Minutentakt liegengelassen. 4 Spiele, 2 Punkte. Das ist einfach zu wenig. Besonders im Hinblick auf die nächsten Spiele. Möchte an dieser Stelle Teigl besonders hervorheben. Was er in dieser Saison bislang zeigt ist eine absolute Frechheit. Für mich klar der schlechteste Mann heute.“

AlfredoD.: „Die Hitze entschuldigt einiges aber nicht alles. wie man so letschert in einer Partie rein gehen kann wo drei Punkte eigentlich ein Muss sind, find ich schwer erklärlich. Zweimal knapp verloren, zweimal unentschieden, dreimal davon gegen die Hinterbank der Liga. Holladaro.“

maxglan: „Teigl war auch in den ersten 10 Spielen der vergangen Saison unter aller Kritik, da hat man’s auf die fehlende Spielpraxis geschoben. Mittlerweile könnte man aber erkennen, dass er es einfach nicht besser kann und es im Alter von 30 auch nicht mehr lernen wird. Nicht nur seine technischen Mängel sind erschreckend, auch sein defensives Stellungsspiel ist sehr schwach. Bitte nicht mehr einsetzen.“

Dim: „Nach 4 Spieltagen kein einziges Tor in der 1. Halbzeit, kein einziges Mal geführt. Es ist einfach alles sehr sehr mau.“

farii: „Gegen Ried, Wattens und Klagenfurt nur 2 Zähler zu holen, zeigt wo wir momentan stehen. Jeder einzelne Punkt muss hart erarbeitet werden, während die Gegner momentan aus wenig sehr viel bei uns rausholen.“

seldom: „Die erste Hälfte war schrecklich, die zweite deutlich besser, aber letztlich ist das Ergebnis einfach viel zu wenig. Ich verstehe auch nicht, weshalb man ständig von Neuanfang, Umbruch, Jugend usw. redet, aber so eine Startelf aufgeboten wird und ein Grünwald zum wiederholten Male demonstrieren darf, dass er der Mannschaft nicht mehr helfen kann. Stattdessen sitzt ein Jukic auf der Bank und Braunöder wird zu den Young Violets abgeschoben. Das passt einfach nicht zusammen. Schade auch um Keles, der gegen Wattens als Einwechselspieler sehr viel Schwung gebracht hat, danach aber in den darauffolgenden zwei Spielen keine einzige Minute mehr spielen durfte.“

DeusAustria: „Leistung in Ordnung, aber das haben wir nach Wattens auch gesagt. Langsam müssen Punkte her sonst ist man ganz unten drinnen. Leider spricht die Auslosung gegen einen baldigen Punktezuwachs.“

veilchen27: „Drei Heimspiele, drei 1:1. Zumindest sind wir konstant. Derzeit schaut einfach zu wenig heraus. Auch, weil in jedem der vier BL-Spiele anhand der Leistung und der Torchancen mehr greifbar gewesen wäre. Und so steht ein Punktestand, der den Leistungen der Mannschaft nicht ganz gerecht wird, aber auch nicht aus heiterem Himmel kommt. Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden. Klagenfurt hatte in den ersten Minuten Top-Chancen und hat uns bei der Hitze viel ohne Ball laufen lassen. Wir hingegen hatten viel zu wenig Passgenauigkeit, zu viele technische Fehler und zu große Abstände zwischen den Reihen, sodass wir den Ball zu selten halten konnten, nie Power-Play-Phasen hatten oder Klagenfurt viel laufen gelassen haben. Die zweite Halbzeit war dann viel besser. Wir kamen offensiv, ballsicher, drückend auf den Platz zurück, die Raumaufteilung war stark verbessert. Und plötzlich macht Klagenfurt aus dem Nichts ein Tor. Glücklicherweise haben wir weiter gut nach vorne gespielt und ich fand die Leistung von den Minuten 46 bis 70 tadellos, mit Ausnahme der Chancenauswertung. Ab ~70‘ kam nicht mehr viel, die Luft war auf beiden Seiten raus, die Kraft war weg, wenig verwunderlich bei dieser Hitze.“

Pirius: „Wir waren wieder besser, man kann der Mannschaft auch keinen mangelnden Einsatz vorwerfen. Abgesehen von den taktischen Fehlleistungen (Räume nicht besetzen, Spieler weiß nicht wann er rausrücken muss, etc.) und den bekannten fußballerischen Mängeln der Mannschaft, muss ich mich leider mittlerweile klar gegen Fitz aussprechen. Konditionelle Mängel? Geht er am Samstag saufen? Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. So darf man in einer zweiten Halbzeit nicht abstinken.“

Gary Lineker: „Also das ist kein Vergleich zu den letzten Saisonen. So viele Chancen wie heuer hatten wir in der ganzen letzten Hinrunde nicht. Das wird!“

vamp_ire: „Das Pech bzw Unvermögen klebt an unseren Fersen. Insgesamt waren wir schon die bessere Mannschaft. Vor allem als dann Grünwald rausgenommen wurde, warum der immer wieder reinkommt, versteht echt keiner. Jukic um Welten besser. Die stärksten heute waren für mich Demaku und vor allem Handl. Hat sich sehr in die Offensive eingeschaltet, sein Tor war kein Zufall. Ist auch bei weitem aktiver als Mühl, was natürlich auch leichter zu Fehlern führen kann. Hat sich aber wirklich in jeden Zweikampf reingeschmissen. Djuricin will leider zu viel, er ist bemüht, aber die Lockerheit des Vorjahres fehlt bei ihm komplett. Es wird echt ein sehr schwieriges Jahr, ich bin überzeugt das wir tatsächlich um den Abstieg spielen werden, die Gegner werden nicht leichter.“

Hurricane: „Echt schade, dass wir nicht in der Lage sind uns mal zu belohnen bzw. mehr rauszuholen. Leistung war ja so halbwegs okay und ein Chancenplus klar für uns. Vom Glück sind wir wahrlich nicht verfolgt und dann machen wir uns das Leben oft selbst schwer. Wieso wir gegen Ende nicht die Brechstange rausholen und wie wild reinflanken erschließt sich mir nicht.“

zizou5: „Sorry, ich werde mit Fischer nicht warm… Slapstick vorm Tor hatten wir vor einem Jahr schon mit Pichler, dann hat er sich gefangen und war unser Topscorer. Jetzt wird er auf die Bank gesetzt für den 26jährigen Fischer, der offensiv für mich klar schlechter ist und heute mit seinem Fehler, der in weiterer Folge zum entscheidenden Corner geführt hat, auch defensiv negativ aufgefallen. Grünwald, Teigl, Fischer raus und Jukic, Martins, Pichler rein. Eventuell Demaku auf rechts hinten, wenn Martins noch nicht fit ist bzw. kann ich seine Klasse noch nicht wirklich beurteilen… Die Leistungen von Djuricin sind wirklich ärgerlich, da wir wissen, dass er es besser kann. Er war im Frühjahr echt motiviert und richtig stark meiner Meinung nach, jetzt steht er sich aufgrund der Psyche selbst im Weg, warum auch immer…?“

