Austria-Fans: „Eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung!“

Die Fans der Wiener Austria durften nach dem ungefährdeten 4:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz endlich wieder über drei Punkte jubeln. Wir haben die Reaktionen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

veilchen27: „3 Spiele ungeschlagen, 7 Punkte aus diesen 3 Spielen, seit 345 (!) Minuten ohne Gegentor. Dennoch bin ich weiterhin vorsichtig, das Ende der Krise auszurufen, allein schon der Gegner wegen, aber die letzten 1,5 Wochen waren zumindest mal ein riesiger Schritt aus dieser heraus und ermöglichen eine einigermaßen entspannte Länderspielpause. Zum wiederholten Male – fast schon erstaunlich, wie konstant seit vielen Wochen – hervorragend ins Spiel gestartet. 81% (!) Zweikampfquote, 81% Passgenauigkeit und 61% Ballbesitz nach 16 Minuten, 4:0-Schüsse nach 31 Minuten. Es hat aber einfach das Tor gefehlt. Ausgerechnet dann kommt BW Linz immer besser ins Spiel und hat durchaus Möglichkeiten. Umso wichtiger, dass wir genau hier – als das Spiel an der Kippe stand – mit einem Doppelschlag da waren und damit das Spiel entscheiden konnten. Endlich mal ein Spielverlauf zu unseren Gunsten. Besonders auffällig bei den beiden Führungstoren: Tabakovic war kurz zurück – und zwar doppelt! Asllani hat bei beiden Toren den Ball hervorragend prallen lassen (that’s what we call „Zielspieler“), Gruber hat bei beiden Toren eiskalt abgeschlossen. Auch ist Galvaos Offensivsturm beim 3:0 hervorzuheben. Fast ein perfekter Abend. Einzig ärgern mich ein wenig die Nachlässigkeiten gegen Ende – von Martins (dessen Spiel ich generell ausbaufähig fand) und von Huskovic, der in der Nachspielzeit einfach das 5:0 machen muss. Wie Früchtl einmal Polster und einmal Martins trotz 4:0 zusammengeputzt hat, spricht für ihn. Sei’s drum, gab ja genug Positives, sowohl generell als auch hinsichtlich Einzelspieler: Potzmann ein sehr souveräner Sechser, Jukic engagiert (94% Passquote), Fitz richtig stark, Handl hoch souverän (100% Zweikampfquote, 9 von 9) Gruber (7 Torschüsse innerhalb des Strafraums) sowieso DER Unterschiedsspieler und so viel wert. Bravo, ein großer Schritt raus aus dem Sumpf und besonders freut mich auch das Pro-Wimmer-Transparent auf der Ost, denn es scheint als würde sich das Festhalten am Trainer als richtig auszahlen!“

kingpacco: „4:0 ist ein gutes Ergebnis, keine Frage. Aber die letzten 10 Minuten ärgern mich wieder.“

Donaustadtveilchen: „Potzmann hat wohl eine neue Position. Hat es gegen Rapid in den letzten 30 Minuten auch sehr stark gemacht.“

KindausFavoriten: „Potzmann auf dieser Position [defensives Mittelfeld, Anm.] mindestens eine Klasse stärker als Holland, sowohl im Spielaufbau als auch in der Defensive. Aber wenn Wimmer das auch so sieht und Holland nicht mehr aufstellt, war’s das wohl für ihn.“

Pezi: „G’frei mi für’n Wimmer, für die Mannschaft, für die Fans. Das 0:0 letzten Sonntag war vielleicht genau der nötige Initialfunken, er wurde heute mit Toren bestätigt und jetzt kann’s los gehen. Wäre fein.“

schestak: „War in Hälfte 2 auf West-1. 90% Kinder im Alter 8 bis 12. Beste Stimmung ever. Die sind so abgegangen- das hab ich nicht gepackt. Das war so super!“

Herr Rossi: „Endlich wieder 3 Punkte – und das noch dazu in halbwegs souveräner Manier. Herzlichen Glückwunsch dazu, Burschen! Dennoch stimmt der Blick auf die Tabelle einigermaßen betrüblich: nur 2 Siege in 10 Partien, heute erst der 1. Heimsieg in dieser verkorksten Saison. Das ist schon alles sehr, sehr dürftig.“

Altes Landgut: „Ich bin erleichtert, dass es endlich mit einem Heimsieg geklappt hat! Und dann noch dazu mit einem klaren 4:0! Die letzten 10 Minuten hat ein bisschen die Konzentration nachgelassen. Gut, dass man da nicht ein unnötiges Gegentor kassiert hat. Weil diese Spieler in der Vergangenheit oft in der Kritik standen möchte ich sie positiv hervorheben: Handl und Polster haben mir heute sehr gut gefallen! Bravo! Und sehr gut auch, dass Asllani seinen ersten Treffer macht. Und Gruber heute geradezu tabakovicoesk!“

tifoso vero: „Endlich ein Heimsieg, endlich vier, noch dazu sehr schöne, Tore, endlich zwei Spiele ohne Gegentore, endlich einen Sechser mit Potzmann der mich voll überzeugt hat und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Schade nur dass das 5. Tor nach diesem bemerkenswerten Konter zum Schluss nicht gelungen ist. Dass die Ost während des Spiels Michi Wimmer mit Sprechchören gefeiert haben gefiel mir auch. Gruber (nona), Handl, Galvao, Polster und wie schon geschrieben Potzmann haben mich zusätzlich der guten Mannschaftsleistung überzeugt. Weiter so, wir packen das obere Playoff noch!“

aragorn: „Potzmann fand ich richtig stark. Dieses ungewohnte Gefühl im Stadion, wenn plötzlich jemand aus dem zentralen Mittelfeld nach (Stellungs- oder Spiel) Fehlern in vollem Tempo (und ich meine wirklich im Sprint) nach hinten arbeitet. Dazu sehr unaufgeregt und zumindest zweimal mit extrem starken Vorlagen. Ich weiß nicht, ob der Gegner ein Maßstab ist, aber das hat mir nach einer sehr ernsten Alternative im zentralen Mittelfeld ausgesehen. Auch Jukic, von dem ich wirklich kein Fan bin, mit einer guten Partie. Auch wenn er der Mentalitätsspieler ist, ist Fischer für mich aktuell nur die Nummer 5 (!) im zentralen Mittelfeld. Derzeit ist jede Alternative deutlich stärker.“

paulaustria: „Spiel war gut. Ich fand wir haben auch vorm 1:0 bei weitem nicht so schlecht gespielt wie teils dargestellt. Ganz sicher war man natürlich noch nicht überall und es gab genug Fehler, aber dafür dass man im Zentrum doch eigentlich sehr begrenzt gute Auswahl hatte und auch links außen/hinten wieder auf Polster zurückgreifen musste, war’s eigentlich wirklich gut. Potzmann zu holen hat sich jetzt schon ausgezahlt. Genial ist er nicht, aber allein dass er gefühlt überall zumindest solide spielen kann macht ihn wertvoll. Schiedsrichter war auch gut, eigentlich. Teilweise hat man ihm schon angemerkt dass es sein erstes Bundesligaspiel war, aber das ist denke ich normal. Ost war auch wieder top. Das Spruchband ist für Wimmer sicher nicht unwichtig und ein gutes Zeichen an sich.“

violaNG: „Freu mich, mit meiner generellen Skepsis wieder mal falsch zu liegen. Hoffentlich war das Derby das Gegenereignis zum Warschau-Spiel und hat dieses irrwitzige Spiel aus den Köpfen der Spieler gebracht.“

hope and glory: „4:0! Absolut verdienter Sieg. Phasenweise sehr schön anzusehen. Ich will auch gar nicht das Haar in der Suppe suchen, aber das 1:0 und 2:0 waren genau zur richtigen Zeit. Da war, nach sehr gutem Beginn, etwas der Schlendrian drinnen. Es war auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung!“

